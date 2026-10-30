Page o el liderazgo de la empatía: consuela a las víctimas de la tragedia de Urda y arropa tanto a Sánchez como a Feijóo

El líder castellano-manchego es el único barón socialista con mayoría absoluta y destaca en los sondeos como el sucesor preferido de Sánchez entre los votantes del PSOE.

Page ha evitado pronunciarse sobre las causas de la tragedia y ha acudido junto a los Reyes a visitar a los heridos en el Hospital Universitario de Toledo.

El presidente de Castilla-La Mancha ha compartido el puesto de mando tanto con Pedro Sánchez como con Alberto Núñez Feijóo, quien destacó su trato cordial.

Emiliano García-Page asume la coordinación institucional tras el choque de trenes en Urda, que ha dejado 69 fallecidos y 110 heridos.

El choque entre el AVE y el tren de Iryo en Urda se produjo a las 8:53 horas del miércoles. A media mañana, Emiliano García-Page ya se encontraba en el puesto de mando avanzado, tras suspender su agenda y la de todo su Gobierno.

Allí compareció por primera vez ante los medios, visiblemente emocionado y con la voz entrecortada. "Lo siento muchísimo por las familias, lo siento mucho por toda la gente", afirmó el presidente de Castilla-La Mancha, que calificó lo ocurrido de "tragedia sin paliativos".

Desde ese momento, Page se ha convertido en la principal referencia institucional de la tragedia.

Ha sido él quien ha ido actualizando el balance de víctimas, que este jueves asciende a 69 fallecidos y 110 heridos, y quien se ha puesto al frente de la coordinación de la emergencia. Según la Junta, el operativo ha movilizado a cerca de 1.300 efectivos.

Y, en menos de 24 horas, el presidente de Castilla-La Mancha ha compartido el puesto de mando tanto con Pedro Sánchez como con Alberto Núñez Feijóo.

Pedro Sánchez y Emiliano García-Page, este jueves. EFE

Una foto de diálogo con el presidente del Gobierno y con el líder de la oposición que pocos dirigentes pueden exhibir, y menos en mitad de una catástrofe.

El líder del PP, que visitó el puesto junto a Page y al presidente del PP regional, Paco Núñez, agradeció el trato "cordial" del presidente castellanomanchego. Y lo contrapuso al del Gobierno: según Feijóo, "nadie" de Moncloa le había llamado y quien le había informado en todo momento había sido Page.

El presidente castellanomanchego, además, ha evitado en todo momento pronunciarse sobre las causas del accidente, porque "lo importante ahora mismo es atender a las personas, atender a los fallecidos y a las familias".

Este jueves por la tarde, Page acompañó a los Reyes en su visita a los heridos ingresados en el Hospital Universitario de Toledo, junto a la ministra de Educación, Milagros Tolón.

Allí conversaron con varios hospitalizados y con sus familias.

No es la primera vez este año que un presidente autonómico asume ese papel de interlocución en plena emergencia ferroviaria. Tras el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, que causó 46 muertos, Juanma Moreno recorrió la zona junto a Sánchez y Puente.

El presidente andaluz descartó entonces cualquier confrontación con el Gobierno central. "Estoy en contacto con Sánchez y Puente, y estamos dando lo mejor de nosotros", declaró Moreno, que mantuvo al mismo tiempo la comunicación con Feijóo, líder de su partido.

Mejor valorado

La buena imagen y el perfil transversal de Page es algo que reflejan todos los sondeos. La última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL en Castilla-La Mancha, realizada en septiembre, le otorga un 6,2, la única nota aprobada entre los líderes de la región.

Emiliano García-Page junto a Alberto Núñez Feijóo, este jueves. EFE

El presidente obtiene un 7,7 entre los votantes del PSOE, pero también un 6,0 entre los del PP. Aprueba, además, entre los electores de Vox, Sumar y Podemos.

La valoración de su gestión va en la misma línea. Un 50,6% de los encuestados la califica de buena o muy buena, mientras que solo un 18,2% la considera mala o muy mala.

En intención de voto, el sondeo mantiene al PSOE como primera fuerza, con el 43,3% de los votos y entre 16 y 18 escaños, en el umbral de la mayoría absoluta, fijada en 17 de los 33 diputados.

Page es hoy el único presidente autonómico socialista que gobierna con mayoría absoluta.

Su proyección traspasa además las fronteras de la región. Otra encuesta de SocioMétrica para este periódico, publicada también en septiembre, le situaba como el sucesor preferido de Sánchez entre los votantes socialistas, con un 28,9%, por delante de Óscar Puente (21%) y Salvador Illa (18%).