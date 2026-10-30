Fátima Báñez se convierte en referente de la gestión pública y los valores empresariales tras su dramática muerte en Urda

El funeral y entierro de la exministra se celebrarán en la localidad onubense de San Juan del Puerto tras instalarse el velatorio en Huelva capital.

Los principales sindicatos, UGT y CCOO, han expresado su pesar y respeto por la figura de la exministra, recordando su papel en las negociaciones y acuerdos laborales.

Dirigentes del Partido Popular, encabezados por Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, y de la CEOE han destacado su trayectoria como defensora del diálogo social y la gestión pública.

La exministra de Empleo Fátima Báñez ha fallecido en un accidente ferroviario en Urda cuando viajaba en un tren de Iryo con destino a Sevilla.

Fátima Báñez se ha convertido, tras su dramática muerte en Urda, en el espejo donde el PP y la CEOE quieren ver reflejados la "gestión pública eficiente" y los valores empresariales que defienden.

Su figura, construida durante años como ministra de Empleo de Mariano Rajoy y después como presidenta de la Fundación CEOE, se ha elevado a referente de experiencia, rigor y diálogo social.

Desde los últimos gobiernos del PP, Báñez pilotó la reforma laboral y fue una de las negociadoras discretas con sindicatos y patronal en plena crisis de paro. Su llegada a la Fundación CEOE reforzó ese perfil de puente entre el Estado y las empresas, con un discurso centrado en el consenso, la responsabilidad y la modernización del tejido productivo.

Esa imagen se ha elevado a símbolo tras su trágica muerte en el tren de Iryo, cuando viajaba a Sevilla para participar en el Día de la Empresa organizado por la patronal andaluza, convertida en símbolo en la peor tragedia ferroviaria de la alta velocidad española.

La dirección del Partido Popular la definía este jueves, tras confirmarse su fallecimiento, en declaraciones a este diario: "Nuestra compañera ha sido una servidora pública ejemplar y siempre quiso lo mejor para su país. Una mujer amable, muy trabajadora y gran compañera. Y así la recordaremos».

Escrito de Alberto Núñez Feijóo abriendo el libro de condolencias del PP por su exministra Fátima Báñez. Tarek

Feijóo la ha descrito en redes como "mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles" y ha prometido "honrar su memoria y la de todas las víctimas".

Para el PP, Báñez personifica hoy la "experiencia, la gestión y el rigor", frente a un Gobierno al que acusan de "frivolidad e incompetencia".

La instalación de un libro de condolencias en el vestíbulo de Génova, junto a una gran foto en blanco y negro de la exministra y la bandera de España con crespón negro, subraya ese deseo de reivindicarla como símbolo político y moral de la organización.

Isabel Díaz Ayuso la ha despedido como "una trabajadora incansable" y "tan buena gente, alegre, dispuesta, solvente", lamentando "una pena tremenda" por su muerte y proclamando que "España pierde a una gran mujer de Estado".

Otras voces del partido, de Borja Sémper a alcaldes como José Luis Sanz, han insistido en su carácter conciliador y en la huella afectiva que deja entre compañeros, más allá de las batallas parlamentarias.

CEOE y sindicatos

La CEOE fue la primera en confirmar oficialmente su fallecimiento y ha expresado su "más profunda tristeza" por la pérdida de la presidenta de su Fundación.

Antonio Garamendi la definió en una tribuna publicada en El Mundo como "sabia y leal consejera" y reivindicó "la imagen de una mujer valiente, comprometida con su país y la sociedad y profundamente coherente con sus convicciones", proyectando su figura como referencia para el liderazgo empresarial.

Desde UGT y CCOO, pese a las tensiones por la reforma laboral, los mensajes han sido de respeto y pesar.

Con profundo dolor despedimos a Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE Su cercanía, generosidad y compromiso dejan una huella imborrable en las empresas y en todo el equipo de CEOE Nuestro cariño a su familia y a quienes sufren esta tragedia. Descansa en paz, querida Fátima https://t.co/qAelgvyC8H — CEOE (@CEOE_ES) October 29, 2026

Pepe Álvarez ha hablado de un dolor especial cuando se ha compartido "negociaciones y diálogo", mientras CCOO ha enviado condolencias a su familia y a la Fundación CEOE, subrayando la importancia de preservar el espacio del acuerdo frente a la bronca.

La tragedia se produjo este miércoles a primera hora, cuando el tren de Iryo en el que viajaba quedó detenido en la línea Madrid‑Sevilla y fue brutalmente arrollado por un AVE de Renfe a unos 137 kilómetros por hora, en el término municipal de Urda.

El impacto contra el último coche del Iryo, donde iba sentada Báñez, convirtió esos vagones traseros en los más devastados de la colisión. Según el testimonio de los equipos de rescate, el cuerpo de la exministra fue uno de los últimos en ser localizados.

Los efectivos trabajaron durante más de 12 horas entre restos metálicos y estructuras retorcidas hasta encontrarla en el mismo asiento que ocupaba, "en los vagones más afectados", ya de noche, cuando todo el país llevaba horas pendiente de su paradero.

Tras el hallazgo, su cuerpo fue trasladado a la morgue de Toledo para la autopsia, en medio de la angustia de su familia y de la pena en el PP y la CEOE, que llevaban todo el día intentando contactarla sin éxito.

Condolencias

El PP ha habilitado en Génova un libro de condolencias para "honrar la memoria" de Báñez, presentado como "espacio para el recogimiento" de militantes y ciudadanos.

Feijóo ha sido el primero en firmar, en un mensaje donde la describe como "mujer competente, buena compañera y leal amiga", "ministra de concordia" y "la España que queremos y por la que trabajamos en su partido".

La patronal CEOE también ha abierto un libro de condolencias en su sede y ha convocado a empresarios y trabajadores a rendir homenaje a la que llaman "nuestra presidenta, nuestra compañera, nuestra amiga".

La Confederación de Empresarios de Andalucía y organizaciones territoriales como FAE Burgos han difundido comunicados de dolor que refuerzan la idea de Báñez como figura transversal en el mundo económico.

Por deseo expreso de la familia, el velatorio tendrá lugar en el tanatorio de Huelva capital. Este viernes, la misa funeral se celebrará a las 16:30 horas en la parroquia de San Juan Bautista, en San Juan del Puerto, el pueblo onubense al que estaba profundamente vinculada y donde será enterrada con cristiana sepultura en el cementerio municipal.

Todo ocurre en plena precampaña de las elecciones del 29‑N, que el accidente de Urda ha trastocado por completo. Pedro Sánchez ha admitido que es "inasumible" que el país sufra dos tragedias ferroviarias de alta velocidad en un año.

El PSOE ha tenido que frenar una campaña diseñada alrededor del amor, la alegría y los bailes, dejando sin argumentario a un partido que había situado a Óscar Puente como principal ariete contra el PP.

En ese vacío, los populares reivindican la figura de Fátima Báñez como ejemplo de "experiencia, gestión y rigor" frente a la improvisación que atribuyen al Gobierno, y como símbolo de una derecha que aboga por la estabilidad institucional y el acuerdo social desde la biografía de una ministra que recuperó el empleo tras la grave crisis financiera de 2008.