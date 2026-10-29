Sánchez ve "inasumible" dos tragedias ferroviarias en un año pero no decide sobre Puente: el PSOE se queda sin su campaña

Frente Amplio, socio del Ejecutivo de coalición, presiona a Sánchez exigiendo que se asuman responsabilidades políticas a todos los niveles.

El futuro político de Óscar Puente queda en el aire mientras el Gobierno atribuye los hechos a un fallo humano y evita hablar de dimisiones.

El trágico suceso ocurre nueve meses después de la tragedia de Adamuz y desbarata la estrategia del PSOE para la campaña electoral.

Pedro Sánchez califica de "inasumible" sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un solo año, tras el choque de trenes en Toledo con 70 muertos.

Un accidente ferroviario con 70 muertos es un golpe muy duro para cualquier Gobierno. Lo es mucho más si nueve meses antes han muerto otras 46 personas en otro accidente en la misma línea de tren. Y es demoledor si todo se produce en vísperas de unas elecciones generales, con la precampaña en marcha.

Por eso, el sentimiento entre miembros del Gobierno y dirigentes socialistas es de desolación. Sobre todo por lo más importante, es decir, las víctimas mortales y los heridos, y también por la sensación de hundimiento en una campaña electoral que entendían bien encaminada y con asuntos sobre la mesa que creían favorables, como la vivienda o las pensiones.

Era una campaña intensa, basada en las emociones, con punto de partida en "la fuerza del amor" y la humanización de Pedro Sánchez en vídeos y actos diferentes, que ahora pierde sentido.

Los socialistas no creen que la campaña carezca de fundamento porque admitan culpa en el accidente de Urda, pero sí porque no es fácil levantar la idea de que hay una cierta responsabilidad en lo que provoca falta de confianza en la red de transportes. Asumen que una de las responsabilidades y obligación de un Gobierno es garantizar la seguridad de los ciudadanos.

"Una especie de maldición", asegura un miembro del equipo de Sánchez que, además, afecta directamente al ministro más batallador, sobre el que descansaba una parte de la batalla electoral del PSOE y que, además, es por eso el principal objetivo político de la derecha.

Este miércoles vieron a Óscar Puente "muy tocado" por el accidente y aseguran que ya la tragedia de Adamuz en enero le afectó mucho desde el punto de vista político, pero sobre todo desde el personal.

"No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año", dijo tajante el presidente del Gobierno en lugar del accidente que tuvo lugar a primera hora de la mañana de este miércoles.

No explicó Sánchez en qué se traduce eso y si implica alguna sustitución en algún cargo concreto. O si es una frase retórica como la que pronunció en Ceuta el 31 de julio pasado sobre la "violación de la soberanía territorial" no seguida de resoluciones firmes, sino de su retiro vacacional a Lanzarote.

Fuentes de Moncloa repiten que "no es el momento" cuando se les pregunta si habrá algún tipo de medidas y si afectarán a Puente.

El propio ministro, al ser preguntado por su hipotética dimisión, aseguró que lo importante es atender a las víctimas y esclarecer los hechos y que no es momento para pensar en sí mismo.

Es decir, todo queda en el aire para los próximos días, según fuentes de la Moncloa.

Otros miembros del Gobierno mantienen también las dudas, sobre la decisión de Sánchez y sobre la resistencia de Puente a la presión que se le avecina.

Cambio de tono

La versión oficial, incluida la de Sánchez y Puente, remarca la idea de "fallo humano" como causa, para intentar derivar cualquier responsabilidad del Gobierno, por ejemplo, sobre falta de inversión o de mantenimiento de la vía o los trenes.

Sánchez confía en Puente. Junto con Óscar López y Félix Bolaños forman parte del grupo mínimo de ministros que participan en la estrategia de campaña, con reparto de funciones que incluye el papel público de Puente confrontando con la derecha, siempre con respaldo del presidente de Gobierno.

Por muy distintos motivos, no comparables, el Ministerio de Transportes ha sido el gran quebradero de cabeza de Sánchez. Y su equipo ha pasado de impulsar su campaña emocional a buscar urgentemente la forma de dar la vuelta a la adversidad política.

A primera hora de la mañana, Moncloa difundió el vídeo de la participación de Sánchez en un podcast llamado Keep it cutre, en tono informal y un mensaje en redes que aseguraba: "Hay muchos motivos para ser optimista en este país. Respondamos a los haters con datos, inteligencia y humor".

Unos minutos después se produjo el choque de los dos trenes en la provincia de Toledo y el tono cambió por completo.

Puente había tuiteado un poco antes hablando de la "superioridad moral de la izquierda" a propósito de la victoria de Lula en Brasil.

Incluso, el Frente Amplio, del que forman parte cinco ministros del Gobierno, hizo público un comunicado que presiona a Sánchez y apunta al ministro de Transportes: "Es inadmisible la reiteración de un accidente tan grave en la red de alta velocidad en un mismo año".

Por tanto, y ante la gravedad de estos hechos, Frente Amplio destaca que se requiere que se asuman "responsabilidades a todos los niveles".

"Más allá de las responsabilidades técnicas, exigimos la asunción de responsabilidades políticas. Por responsabilidad y por humanidad", asegura el socio minoritario del Gobierno de coalición.