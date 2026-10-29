El ministro de Transportes, Óscar Puente, este jueves en el puesto de mando en Urda (Toledo). Europa Press

Alud de críticas al Gobierno desde la izquierda por culpar del accidente de Urda a un operario del Centro de Control

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LO ESENCIAL Las claves La filtración de las grabaciones entre el centro de control de Adif y el AVE desata fuertes críticas al Gobierno por intentar centrar la responsabilidad del accidente de Urda en el 'factor humano'. Socios habituales del Ejecutivo como ERC, Podemos, Compromís y PNV rechazan responsabilizar únicamente al operario y señalan fallos sistémicos en la seguridad ferroviaria. La oposición, con el PP y Vox al frente, tilda de 'frivolidad' culpar al trabajador de Atocha tras registrarse dos tragedias en la misma línea en menos de un año. ERC, Podemos y Sumar exigen explicaciones tras el siniestro que deja 69 muertos, lo que ha llevado al ministro Óscar Puente a solicitar comparecer en el Congreso.

La decisión del Gobierno de filtrar los audios entre el centro de control de Adif y el AVE siniestrado en Urda ha indignado a sus socios, que creen que Moncloa pretende desviar el foco hacia "el factor humano" para evitar asumir responsabilidades por los fallos de los sistemas de seguridad.

Ni el ASFA, ni el LZB ni el ERTMS —que se está implantando en esa línea, pero acumula ya un año de retraso— funcionaron correctamente.

En una de las grabaciones filtradas por el Gobierno, un operario del centro de control de Atocha ordena al maquinista del AVE de Renfe que retome la marcha a velocidad "normal", pese a que 25 kilómetros más adelante estaba detenido el Iryo con el que acabó chocando.

Los audios se han conocido antes incluso de que se haya identificado el cuerpo de Antonio Acedo, el maquinista del AVE fallecido que aparece en la grabación.

Compromís ha tachado esta filtración de "despreciable". "El respeto a los muertos implica respeto al duelo y dejar las responsabilidades políticas para los próximos días", ha asegurado en X el diputado Alberto Ibáñez.

El respeto a los muertos, heridos y equipos de emergencia que trabajan en el accidente todavía implica respeto al duelo y dejar las responsabilidades políticass para los próximos días. La filtración mientras de audios de trabajadores es despreciable. https://t.co/Kv2qkyDQ11 — Alberto Ibáñez i Mezquita 🍉 (@alberto_aim) October 29, 2026

Desde Podemos, su candidata, Irene Montero, ha asegurado que "no deberían ser días ni de bulos, ni de carroñeros, tampoco de ir a lo fácil y colocar toda la responsabilidad en un trabajador cuando todo el mundo ve que el sistema falla".

https://t.co/6Qwr5V89Dy — Irene Montero (@IreneMontero) October 29, 2026

La estrategia del Gobierno de buscar un chivo expiatorio en el operario para evitar asumir responsabilidades políticas no encuentra respaldo ni siquiera entre los socios más leales de Pedro Sánchez.

Desde ERC, Gabriel Rufián ha exigido responsabilidades. "Una sola persona no puede ser responsable de la vida de centenares en cuanto al transporte ferroviario se refiere", ha asegurado. Y ha rematado: "Un fallo humano es el reflejo de un sistema de seguridad fallido".

Tampoco en Adelante Andalucía, formación que se presenta por separado, compran la versión del Gobierno. Su líder, José Ignacio García, fue el primero en pedir este miércoles la "dimisión" de Óscar Puente tras dos tragedias en menos de un año en la línea que une Madrid y Sevilla.

La fundadora de la formación, Teresa Rodríguez, considera que el Gobierno ha filtrado los audios para "virar todo el foco al factor humano".

"Ante una catástrofe de estas características no se puede estar jugando a las campañitas mediáticas sino a las investigaciones", ha asegurado. Para luego concluir que "el responsable de esta filtración también debería acabar en el juzgado".

¿Es posible que el gobierno haya filtrado los audios para tratar de virar todo el foco al "factor humano"? Me da igual el contexto y el papel asqueroso de la extrema derecha: esto es lamentable, y me niego a que solo puedan expresar la indignación que sentimos desde el fascismo — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 29, 2026

Y las críticas no se limitan a la izquierda. El consenso en el arco parlamentario es prácticamente total. Durante su visita a Urda, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado muy crítico con la estrategia del Gobierno.

"Echar la culpa a un operador de Atocha", ha indicado el presidente del PP, constituye "una frivolidad impropia de un ministro y de un Gobierno, ante la segunda catástrofe en nueve meses".

También en Vox se han mostrado críticos. "Qué gentuza. No vais a machacar a un trabajador para salvar a vuestro líder", ha asegurado su portavoz de vivienda, Carlos H. Quero.

Desde el PNV han sido más contenidos, pero su portavoz, Maribel Vaquero, ha pedido "asumir responsabilidades técnicas y políticas al máximo nivel".

Todo ello mientras ERC, Podemos y Sumar han registrado varios escritos ante la Mesa de la Diputación Permanente para solicitar la comparecencia urgente del ministro Óscar Puente, con el objetivo de "dar cuantas explicaciones sean necesarias para aportar la máxima transparencia" sobre el trágico accidente, que ya deja 69 muertos.

Tras conocer esta petición de sus socios, el Ministro de Transportes ha anunciado que Puente comparecerá "a petición propia" ante la Diputación Permanente del Congreso, para informar del accidente ferroviario de Urda.