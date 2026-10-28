El juez desmonta con 5 datos la versión de Zapatero sobre las joyas y priva a Sánchez de utilizarle como baza electoral

El PSOE busca ahora como alternativa el apoyo del presidente brasileño Lula da Silva, a quien pretenden sumar a un acto político en Madrid.

Esta situación judicial invalida los planes de Pedro Sánchez de utilizar al expresidente como un revulsivo electoral en la campaña.

Entre los indicios destacan que las piezas no estaban en su estuche ni fueron entregadas a Patrimonio Nacional, al contrario que otros obsequios saudíes.

Un auto del juez José Luis Calama desmonta con cinco indicios la versión de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el origen de sus joyas.

El nuevo auto del juez José Luis Calama, que pone en cuestión la actuación de José Luis Rodríguez Zapatero en relación a sus joyas, aborta los planes de Pedro Sánchez de contar con el expresidente del Gobierno como revulsivo electoral.

El magistrado enumera hasta cinco indicios que desmontan la versión de Zapatero, según la cual las joyas fueron un regalo que le entregó el rey saudí Abdallah en 2007.

"Yo voy a contar con José Luis, como he contado siempre en las campañas electorales", anunció Sánchez en septiembre en la entrevista en TVE que suponía el inicio formal de la precampaña.

Incluso hace una semana, Sánchez volvió a defender al leonés durante su entrevista en La Resistencia. "Muchas veces los presidentes no saben cuáles son los obsequios".

Ahora, ante la imposibilidad de contar ya con él, en Ferraz miran a otros referentes que puedan servir de revulsivo electoral, como lo fue el expresidente en 2023. En ese sentido, la victoria de Lula Da Silva en Brasil frente a Flavio Bolsonaro les brinda una oportunidad.

"Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España", aseguraba Sánchez este lunes en un mitin en Gijón.

Por ello, en el PSOE se busca ya cerrar un mitin o un acto político con el brasileño que, con toda probabilidad, estará en Madrid la semana que viene para participar los días 4 y 5 de noviembre en la Cumbre Iberoamericana.

El Gobierno espera la asistencia de hasta 14 mandatarios internacionales al evento, aunque la lista todavía no está cerrada y faltan algunas confirmaciones.

"Tengo la más alta expectativa de que vamos a contar con el presidente Lula", afirmó este martes el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, que recordó que el presidente electo de Brasil ha mantenido siempre su compromiso con las cumbres iberoamericanas.

Sánchez busca replicar el formato ensayado ya en Barcelona el pasado mes de abril. Entonces convocó a la vez un evento institucional, la IV Reunión en Defensa de la Democracia, y uno de partido ligado a la Internacional Socialista, la Global Progressive Mobilisation.

Eso permitió la asistencia de Lula da Silva; del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum; y del ahora ya expresidente de Colombia Gustavo Petro.

A falta de la confirmación definitiva de la llegada de Lula a España, el mandatario ya ha publicado mensajes en sus redes sociales respaldando a Sánchez.

Muito obrigado pela mensagem, presidente @sanchezcastejon. O Brasil seguirá ao lado da Espanha na defesa da democracia, da justiça social, do multilateralismo e da paz. Somos aliados no progressismo global! — Lula (@LulaOficial) October 26, 2026

Es la prueba de que no tendría reparos en participar en un acto en apoyo del líder del PSOE, partido que mantiene relaciones de hermandad con el PT, Partido de los Trabajadores, de Lula.

Lula es el recambio de emergencia para Zapatero en una campaña cuesta arriba para Sánchez. El calendario judicial ha puesto sobre la mesa flagrantes contradicciones sobre la versión de las joyas encontradas en la caja fuerte del expresidente.

Los cinco indicios del juez

¿Cuáles son los cinco indicios que hacen "inverosímil" la argumentación del expresidente?

1. Las joyas no fueron encontradas en el estuche original en el que suele ser entregado un regalo de esa entidad. Algo inusual, por tanto, para un obsequio tan valioso.

Las piezas más importantes y lujosas del conjunto fueron tasadas en 1,3 millones de euros por parte de la prestigiosa casa de subastas Ansorena. Aún queda pendiente el peritaje que elaborará, por orden del juez, la joyería Yanes.

De hecho, fueron halladas sueltas, dentro de la caja fuerte de la oficina del expresidente, ubicada a escasos metros de la sede central de su partido, el PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. Y estaban mezcladas con joyas familiares de diverso valor; en algunos casos, piezas de escaso precio.

2. En un escrito, la defensa de Zapatero aseguró que éste se había dirigido a la Embajada de Arabia Saudí en Madrid y a la Jefatura de Protocolo de la Corte Real saudí para obtener una confirmación oficial de su versión.

Sin embargo, su abogado aún no ha presentado ningún documento que acredite dicha coartada.

3. El juez subrayó este martes un indicio muy ilustrativo: Zapatero sí que incorporó a Patrimonio Nacional otros obsequios recibidos de la monarquía saudí.

Uno de ellos, incluso, le fue entregado en esa misma visita oficial del rey Abdallah de 2007. Se trata de un lujoso reloj de sobremesa dorado y con esmeraldas incrustadas.

Así figura en el acta oficial, fechada en 2012, que recoge los obsequios recibidos por el Gobierno en la era Zapatero.

Esa circunstancia, para Calama, "difícilmente se compadece con el tratamiento diferenciado que, según la versión del investigado, habrían recibido las joyas ahora examinadas".

En otras palabras, ¿por qué las joyas no fueron entregadas a Patrimonio Nacional y el lujoso reloj de sobremesa, obsequio del mismo rey, en el marco de dicho viaje oficial, sí?

4. Calama también señaló este martes que, precisamente bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero, se aprobó en 2005 el Código de Buen Gobierno que establecía expresamente que los obsequios institucionales de especial significación debían incorporarse al patrimonio público.

"Esta circunstancia pone de manifiesto el pleno conocimiento por parte del investigado del régimen aplicable a este tipo de bienes y, por tanto, no resulta coherente con la explicación actualmente ofrecida", indicó el juez.

A su juicio, no resulta creíble que Zapatero desconociese que tenía la obligación, autoimpuesta por su propio Gobierno, de entregar a Patrimonio Nacional las joyas, al igual que el resto de obsequios de gran valor.

"Sin perjuicio de la valoración pericial que finalmente corresponda a las piezas intervenidas, resulta razonable inferir que unos juegos de joyería integrados por rubíes, esmeraldas y zafiros, atribuidos a un obsequio realizado por un monarca saudí, presentan una relevante entidad patrimonial", subrayó el juez.

5. Por último, Calama incide en "las propias características externas de las joyas".

"Permiten advertir, incluso a cualquier observador carente de conocimientos especializados, que se trata de bienes de notable valor económico.

Desde esta perspectiva, la afirmación de que permanecieron durante años en su poder 'sin conciencia de su valor material' encuentra difícil acomodo en las características objetivas de los efectos de que se trata", señaló este martes el juez, en contra de lo expresado por la defensa de Zapatero.

Ahora bien, recientemente, Anticorrupción solicitó al juez que atribuyese a ZP un delito de malversación, "de ser cierta su versión" de que se quedó con unas joyas destinadas a engrosar el patrimonio público español.

Calama aún no se ha pronunciado sobre esta petición. Lo hará pronto. No obstante, en la resolución de este martes ya desliza que pone en duda la versión de Zapatero, lo que hace intuir que el magistrado tiene en mente un origen distinto de las joyas.