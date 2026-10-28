Feijóo pide una auditoría: "España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo pide una auditoría independiente de la red ferroviaria para saber qué ocurre con las infraestructuras y sus sistemas de seguridad tras el accidente en Toledo. El líder del PP exige dos investigaciones, una gubernamental y otra judicial, sin interferencias y revisando las medidas adoptadas desde el siniestro de Adamuz. Feijóo suspende su agenda de precampaña y muestra su solidaridad con las víctimas y allegados, entre ellos la exministra Fátima Báñez, de quien no hay noticias confirmadas. El presidente de los populares apela a la unidad nacional y hace un llamamiento a la ciudadanía para acudir a donar sangre a los hospitales que lo han solicitado.

Mediante un mensaje institucional y ante un crespón negro, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su "dolor" ante la tragedia ferroviaria registrada en Toledo, tras el accidente en el que se han visto implicados un tren AVE y otro de Iryo.

"No es el momento de exigir responsabilidades políticas", ha afirmado el líder de la oposición, ataviado con una corbata negra y tras suspender la agenda de pre-campaña, aunque ha añadido inmediatamente después que "el dolor no nos obliga a callarnos".

Feijóo ha defendido así la necesidad de esclarecer las circunstancias del siniestro y de conocer el estado de la red ferroviaria tras dos catástrofes en menos de 9 meses.

"España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras", ha añadido. En este sentido, ha señalado expresamente el estado de las "vías" y de los "sistemas de seguridad", dos de los elementos sobre los que, a su juicio, deberán centrarse las explicaciones y la investigación.

El presidente del PP ha puesto además el foco en el precedente de Adamuz, el accidente ferroviario ocurrido en enero de este año y que se cobró la vida de 46 personas.

Feijóo ha incidido en que su partido exigirá conocer "qué advertencias y qué medidas se adoptaron desde Adamuz", en referencia a las actuaciones emprendidas desde entonces para reforzar la seguridad de la red ferroviaria.

Para el líder de la oposición, "los españoles se hacen preguntas con exigencia". Por ello, ha reclamado dos investigaciones, una gubernamental y otra judicial, "con todos los medios y sin interferencias", al tiempo que ha evitado reclamar, en este momento, responsabilidades políticas concretas. Aunque, desde la cuenta del PP, se lanzaba un "ya está bien".

Feijóo también ha aprovechado su mensaje para comprometer una auditoría independiente de la red ferroviaria si llega al Gobierno. Ha prometido revisar "toda la red ferroviaria" y conocer con detalle el destino de los recursos públicos empleados durante los últimos 8 años de Pedro Sánchez.

"Que se dé cuenta de cada euro, lo que se anunció y lo que se ejecutó, lo que se recibió y en qué se gastó", ha añadido, planteando así una revisión tanto de las inversiones realizadas como de las actuaciones anunciadas y ejecutadas en los últimos años.

Estas han sido las únicas referencias políticas de un mensaje centrado fundamentalmente en trasladar su solidaridad a las víctimas y a sus familiares. Feijóo ha expresado su pesar por una tragedia que, ha destacado, afecta también a "gente muy querida por nosotros".

Entre ellas se encuentra la exministra Fátima Báñez, de quien el presidente del PP ha admitido que "no tenemos noticias confirmadas".

Feijóo ha destacado que ante esta tragedia "España reacciona como siempre", como "una nación unida" y como "un muro que nada puede separar". Así, ha pedido que "quien pueda que acuda a donar sangre" a los hospitales que lo han solicitado.