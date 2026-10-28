El día que Óscar Puente pidió "tranquilidad" porque "otro accidente" como el de Adamuz tenía "bajísimas" opciones

Puente ha defendido de forma constante la red ferroviaria alegando que el incremento de incidencias responde al aumento del tráfico tras la liberalización del sector.

El ministro de Transportes sostuvo en su momento que las sospechas de inseguridad en el sistema ferroviario no estaban justificadas y que la probabilidad era muy remota.

Óscar Puente calificó de "bajísimas" las probabilidades de sufrir otro accidente como el de Adamuz meses antes del nuevo choque entre un AVE y un Iryo en Toledo.

El accidente entre un AVE y un Iryo en Toledo se ha producido apenas nueve meses después de la tragedia de Adamuz que dejó 46 víctimas mortales.

En ese momento, Óscar Puente pidió "tranquilidad" y aseguró el 23 de enero que "las posibilidades de un nuevo accidente" de características similares eran "muy bajas", "bajísimas".

Aunque, en esta ocasión, el patrón vuelve a ser similar: con otro choque entre un Iryo y un tren de Renfe en la misma vía, la que comunica Madrid con Andalucía.

Óscar Puente sobre el accidente de Adamuz: "La probabilidad de que otro accidente de estas características se produzca es muy baja. Bajísima. Tranquilidad". (23 de enero 2026) Hoy ha vuelto a suceder en Toledo. https://t.co/7DfBjrbQnD — Ministerio de la Verdad (@MinDeLaVerdad) October 28, 2026

Las declaraciones del ministro de Transportes produjeron un 23 de enero, sólo cinco días después del accidente en Adamuz y 72 horas después de otra catástrofe en Rodalíes con un muerto y decenas de heridos en Gelida.

La confianza de Puente siguió intacta y unos días más tarde, cuando le preguntaban por el temor que sienten algunos pasajeros al coger un tren, el ministro admitía que "venimos de un momento muy duro", tras dos catástrofes mortales, pero que "el miedo es libre".

El ministro aseguraba que los dos accidentes "no tenían nada que ver" y que "esto no justifica que el sistema sea inseguro", afirmaba en una entrevista en El País.

"Es evidente que esto genera una sensación de miedo que no es justificada, es algo excepcional, desde un punto de vista probabilista es muy remota la posibilidad de que suceda", remataba.

No era la primera vez que la hemeroteca se le volvía en contra. Por aquel entonces, se replicaba una frase de Puente ante la Comisión de Transportes del Congreso cuando solo unos meses antes había declarado: "El tren en España vive el mejor momento de su historia".

Defensa cerrada

El optimismo del ministro se mantuvo durante los siguientes meses. Incluso esta misma semana criticó a una de las investigadoras de la CIAF, encargada de investigar la tragedia de Adamuz.

Fue este lunes en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde Puente aseguró que "ni pincha, ni corta" en el órgano que indaga en las causas.

"De entrada, una de las cosas que ha dicho es que España no tiene un mecanismo de detección de roturas que pueda prever un caso similar. Ni España, ni Francia, ni Alemania, ni ningún país del mundo", afirmó en este acto, cargando contra un informe de esta comisión.

Puente volvió a defender su gestión asegurando que las incidencias en alta velocidad se debían al aumento del tráfico.

"Antes teníamos sólo una línea de AVE, Madrid-Sevilla y había cuatro trenes al día", aseguró para luego añadir que, ante cualquier incidencia, el GAP de respuesta es menor, lo que hace acumular los retrasos.

Durante su intervención, admitió que la liberalización en el tráfico de ferrocarriles ha traído alguna mejora como la bajada de precios pero la tildó de "ficticia" y dijo que era asumida por los Estados, ya que Iryo está participada por el Estado italiano y Ouigo por el francés.