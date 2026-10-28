El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa, en el Centro de Gestión de Red H24 de Adif, Eduardo Parra Europa Press

El accidente de Urda colapsa los planes de campaña de Sánchez y deja fuera de juego a Óscar Puente, su principal ariete

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LO ESENCIAL Las claves Un grave accidente de tren en Urda (Toledo) causa más de 60 muertos, el segundo siniestro ferroviario de alta velocidad en menos de un año. El ministro de Transportes, Óscar Puente, evita hablar de dimisión mientras el Gobierno apunta a un posible fallo humano como causa del suceso. El trágico accidente colapsa los planes de precampaña del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre y frena la estrategia electoral de Pedro Sánchez. Óscar Puente, uno de los principales activos políticos y mediáticos de los socialistas, queda en una posición muy difícil y desactivado para la campaña.

Un nuevo accidente de tren con más de 60 muertos. "Un accidente inverosímil", según la explicación del ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha evitado hablar de su hipotética dimisión en su primera comparecencia tras el suceso.

La tragedia se produce sólo nueve meses después de otro siniestro similar que provocó 46 fallecidos en Adamuz (Córdoba) y después de un año cargado de incidencias, retrasos y polémicas sobre el servicio ferroviario.

Esta vez el suceso ha frenado formalmente la precampaña electoral, pero por acumulación ha provocado también una enorme conmoción política, en vísperas de las trascendentales generales del 29 de noviembre.

Porque aún colea la polémica y la investigación sobre el anterior accidente, porque aquello abrió un debate sobre el estado de ese servicio público, porque afecta a un ministro (Óscar Puente) que actúa como punta de lanza de la acción política más aguerrida del PSOE y porque parte del debate electoral se centraba en una especie de sensación de caos en el funcionamiento del Estado.

Los transportes, Ceuta, las protestas por la vivienda con huelga general convocada y los disturbios en distintas ciudades en las últimas semanas daban munición a PP y Vox para cuestionar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Y el PSOE combatía esa impresión con una hiperactiva campaña en la que, como mínimo, les había permitido crear la ilusión de que es posible la remontada frente a los pronósticos de todas las encuestas privadas que dan por hecho que PP y Vox podrán gobernar con holgada mayoría.

En las primeras horas tras la tragedia todo eso puede haber colapsado. Como mínimo se ha caído la activa y arriesgada campaña de los socialistas y ha cambiado el eje del debate hacia uno muy adverso para Sánchez y su equipo.

En un plazo largo de tiempo no va a ser momento para inundar la campaña de amor, bailes y buenos sentimientos. El PSOE tendrá que replantear su campaña.

"No estamos aún en eso", advierten fuentes socialistas, a la espera de conocer todos los detalles del accidente y poder hacer un control de daños.

Pero todo es pesimismo y desolación, dando por hecho que además de los trágicos efectos del accidente hay otros de carácter político que hunden sus expectativas.

"En este momento lo que estoy pensando es en esclarecer y tratar de resolverlo, no estoy pensando en mi", se limitó a asegurar el ministro Óscar Puente en su primera comparecencia pública tras el accidente al ser preguntado si pensaba dimitir o poner su cargo a disposición del presidente del Gobierno.

Al ser preguntado por su estado de ánimo añadió: "Pues imagíneselo, pero mi estado emocional es irrelevante, cómo estoy yo es fácil de entender, pero es irrelevante". Lo importante, dijo, es el estado de ánimo de las víctimas y sus familiares.

Acumulación de casos

Puente es miembro destacado del equipo de campaña de Moncloa, junto a Óscar López y Félix Bolaños. Tras el accidente queda en una situación difícil.

Algunas cuentas en redes sociales se han apresurado a pasarle factura por sus mensajes sin filtro contra otros partidos o contra periodistas.

O para recordarle la polémica por la broma que hizo el ministro hace una semana sobre accidentes de Renfe en el avance de un programa en La Sexta.

Como mínimo, el principal ariete de Sánchez en la contienda política queda desactivado y con pocas opciones de recuperarse al menos antes del 29 de noviembre, aunque no dimita.

Puente, además, es cabeza de lista del PSOE por Valladolid, es uno de los ministros y dirigentes socialistas más apoyados y queridos por las bases del partido. Incluso desde otras fuerzas de la izquierda. Por tanto, es "objetivo" político prioritario de la derecha.

El Gobierno insiste en que la causa del accidente puede ser un fallo humano y, por tanto, ajeno a la gestión del ministro o el estado de la vía o los trenes.

Su problema es el contexto y la acumulación. Por eso, colapsan los planes del PSOE como consecuencia del trágico accidente de este miércoles.

El propio Sánchez ha asegurado en su primera comparecencia que "no es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año”.