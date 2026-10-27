El pacto de las 23 provincias para el Senado: así debe votar el simpatizante de PP y Vox que quiera "sumar contra Sánchez"

El Partido Popular reclamará pedagogía a sus votantes para maximizar la combinación de candidatos en la papeleta frente a la lista del PSOE y el Frente Amplio.

Las Palmas es la provincia que registra mayor rendimiento estimado con el acuerdo, elevando la posibilidad de pasar de uno o dos senadores a conseguir entre tres y cuatro.

Un estudio de SocioMétrica otorga al bloque de la derecha un 92% de probabilidades de lograr la mayoría absoluta en la Cámara Alta si un 80% de los electores sigue la estrategia del pacto.

El pacto entre PP y Vox en 23 provincias para el Senado incluye la retirada de Vox en 6 circunscripciones, del PP en 3 y candidaturas únicas de Vox en otras 14.

El pacto entre Partido Popular y Vox para el Senado modifica sus candidaturas a la Cámara Alta en 23 provincias. Incluye seis retiradas de Vox, en otras tantas circunscripciones; tres renuncias del PP a presentarse en otras tantas provincias; y otras 14 plazas donde la formación de Santiago Abascal presenta un único candidato.

El partido de Alberto Núñez Feijóo presenta el acuerdo como una vía para "evitar el bloqueo de la Cámara Alta" al próximo Gobierno, que da por hecho que encabezará el político gallego. Es decir, "blindar la mayoría absoluta", algo más en riesgo tras el pacto del PSOE con el Frente Amplio para ir en coalición a las generales del 29-N en la Cámara Alta.

Por su parte, Vox lo vincula a su objetivo de "sacar a Pedro Sánchez y a su organización criminal de las instituciones", motivo que comparten los populares, pero que no forma parte de su discurso público.

Feijóo reclama "hacer pedagogía" ante los electores de su partido y de Vox para explicar los efectos del acuerdo sobre la papeleta: porque en el Senado se marcan candidatos libremente, no son listas cerradas.

En las 47 provincias peninsulares cada elector dispone de hasta tres votos, y se eligen cuatro senadores. En las islas mayores, Gran Canaria, Tenerife y Mallorca, se eligen tres y se marcan dos. En las restantes circunscripciones insulares, se vota uno y se elige uno.

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Ceuta y Melilla, por su parte, eligen dos senadores cada una, y los electores pueden poner la equis junto al nombre de dos candidatos.

La simulación de SocioMétrica, con miles de cálculos a partir de dos hipótesis (un 80% o un 60% de seguimiento del pacto por parte de los simpatizantes de PP y de Vox) atribuye al bloque un 92% de probabilidades de mayoría absoluta y un 70% de llegar a los tres quintos.

Ésa es la mejor de las proyecciones, la llamada "hipótesis 1", en la que 8 de cada 10 electores sigan el acuerdo. Ese resultado exige también distribuir el apoyo entre los tres candidatos populares en las 14 provincias donde Vox presenta un candidato único, en lugar de concentrarlo siempre en los mismos dos.

Ésa es la "pedagogía" que hará falta en las próximas semanas, si los de Feijóo y Abascal quieren "optimizar" de verdad la "suma contra Sánchez", tal como la han definido fuentes de ambas formaciones.

Las seis provincias sin Vox

Vox no presenta candidatura propia en estos seis territorios: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. El acuerdo contempla, en este caso, la incorporación de independientes propuestos por Vox en las candidaturas populares.

Las cifras siguientes corresponden al conjunto PP-Vox y comparan el escenario sin pacto con la hipótesis de un cumplimiento del 80%. Las horquillas son los intervalos destacados por el modelo, no todos los resultados posibles; las probabilidades expresan la opción de ganar al menos un senador adicional gracias al acuerdo.

Las Palmas

Las Palmas presenta el mayor rendimiento estimado.

Sin acuerdo, el bloque se situaría entre uno y dos senadores. Con pacto, se puede llegar a entre tres y cuatro escaños, sumando las circunscripciones insulares de la provincia.

La probabilidad de ganar al menos un senador adicional sobre el escenario sin acuerdo supera el 99%, y la mejora media supera los 2 escaños.

Santa Cruz

En Santa Cruz de Tenerife, la retirada de Vox y la concentración de apoyos en las candidaturas populares llevarían al bloque de una horquilla de uno o dos senadores a otra de dos o tres.

La probabilidad de conseguir al menos un escaño adicional sería del 69%, con una ganancia media próxima a uno.

Cádiz

Cádiz mantendría una horquilla de dos o tres senadores tanto sin acuerdo como con él, pero mejoraría la probabilidad de llegar a los tres claramente.

El modelo atribuye un 57% de probabilidades de ganar al menos un senador respecto al escenario de candidaturas separadas.

Valencia

En Valencia, el bloque pasaría de uno o dos senadores sin pacto a dos o tres con el seguimiento supuesto del 80%.

La probabilidad de ganar al menos un escaño sería del 77%, y la mejora media confirma la ganancia augurando un dato matemático de +1,3 senadores.

Castellón

Castellón evolucionaría desde una horquilla de uno o dos senadores hasta otra de dos o tres.

SocioMétrica calcula un 64% de probabilidades de obtener al menos un escaño adicional y una mejora media de un senador.

Baleares

En Baleares, el cálculo provincial agregaría los resultados y eleva la horquilla del bloque de dos o tres senadores a tres o cuatro.

La probabilidad de ganar al menos uno adicional sería del 82%.

Tres provincias sin el PP

El PP no concurre en Guipúzcoa, Tarragona y Gerona. Según el modelo, los cambios son prácticamente nulos con o sin acuerdo, pero bajemos al detalle.

Según la explicación facilitada por la dirección popular, en este caso, la retirada no incluye representantes designados por el PP en las candidaturas de Vox: "Somos dos partidos distintos y seguiremos siéndolo".

Guipúzcoa

En Guipúzcoa, la horquilla señalada por el estudio sería de cero o un senador tanto sin acuerdo como con él, aunque el promedio permanece próximo a cero en ambos escenarios.

La probabilidad de que la retirada popular aporte un escaño adicional al bloque es inferior al 1%.

Gerona

En Gerona, la horquilla también sería de cero o un senador en los dos escenarios, sin una mejora apreciable en el promedio que publica el informe.

La probabilidad de obtener al menos un escaño adicional gracias al acuerdo se sitúa en el 1%.

Tarragona

Sólo Tarragona ofrece posibilidades de rentabilidad al pacto. En esta provincia se conserva la horquilla de cero o un senador, pero la retirada del PP aumenta las posibilidades de que Vox alcanzara representación: el promedio pasaría de prácticamente cero a 0,6 escaños.

Con ocho de cada diez electores siguiendo el pacto, la probabilidad de ganar al menos uno sería del 51%. Con sólo seis de cada diez, las opciones bajan al 20%.

Uno de Vox en 14 provincias

En estos territorios peninsulares se eligen cuatro senadores y cada elector puede señalar hasta tres nombres.

La fórmula del pacto mantiene tres candidatos populares y reduce a uno la candidatura de Vox, lo que permite combinar en una misma papeleta al aspirante de Abascal con dos del PP.

El modelo distingue entre repartir esas parejas entre los tres populares y repetir siempre los mismos dos nombres.

En el segundo supuesto, el tercer candidato no recibiría refuerzo y la probabilidad conjunta de tres quintos bajaría del 70% al 43%, incluso con un seguimiento del 80%.

Sevilla

Sevilla pasaría de uno o dos senadores para el bloque sin acuerdo a dos o tres bajo la hipótesis principal.

La probabilidad de conseguir al menos uno adicional sería del 71%, la mayor entre las 14 provincias de candidato único, y la ganancia media alcanzaría un escaño.

Huelva

Huelva mantendría una horquilla de dos o tres senadores, pero el promedio subiría de casi seguro dos (2,1) a casi seguro tres (2,9).

SocioMétrica calcula un 55% de probabilidades de ganar al menos un escaño gracias al acuerdo.

Asturias

En Asturias, el bloque avanzaría de uno o dos senadores a dos o tres.

La probabilidad de obtener al menos uno adicional sería del 59%, y la mejora media, según el modelo matemático, se situaría en casi un escaño.

Badajoz

Badajoz conservaría una horquilla de dos o tres senadores en ambos escenarios, aunque ocurre exactamente igual que en Huelva: se sube de casi seguro dos (2,1) a casi seguro tres (2,9).

La probabilidad de sumar al menos un escaño adicional sería del 55%.

Álava

Álava mantendría una horquilla de cero o un senador para PP y Vox, pero la cifra media, en cálculo de probabilidades, pasaría de 0,4 a 0,7.

El modelo atribuye un 30% de opciones de ganar al menos uno adicional gracias a la coordinación de candidaturas y marcas.

Navarra

Navarra no registraría cambios apreciables: la horquilla seguiría en dos o tres senadores y el promedio permanecería en 2,7.

La probabilidad de obtener al menos un escaño adicional sería inferior al 1%, por lo que el informe no le atribuye una ganancia relevante.

Cáceres

En Cáceres, la horquilla continuaría entre dos y tres senadores, pero el promedio se comporta como en Huelva y Badajoz: sube de casi seguro dos (2,1) a casi seguro tres (2,9).

La probabilidad de ganar al menos uno adicional sería del 52%.

Huesca

Huesca pasaría de uno o dos senadores para el bloque a dos o tres bajo el supuesto de cumplimiento del 80%.

La probabilidad de conseguir al menos un escaño adicional sería del 60%, y la ganancia media estimada por el modelo es de 0,8 senadores.

Zaragoza

Zaragoza elevaría su horquilla de uno o dos senadores a dos o tres.

El modelo calcula una mejora media de un escaño y un 65% de probabilidades de ganar al menos uno respecto al escenario sin acuerdo.

Alicante

Alicante conservaría una horquilla de dos o tres senadores, pero casi asegura el tercero, aumentando el promedio matemático de 2,3 a tres representantes.

La probabilidad de conseguir al menos un escaño adicional sería del 42%.

Granada

Granada mantendría también una horquilla de dos o tres senadores, pero igual que Alicante, se fija la opción del tercer escaño, con un promedio que subiría de 2,4 a tres.

La probabilidad de obtener al menos uno adicional sería del 38%.

Cuenca

En Cuenca, la horquilla seguiría entre dos y tres senadores, pero prácticamente certificando el tercero.

SocioMétrica atribuye un 32% de probabilidades de ganar al menos un escaño adicional y una mejora media de 0,4.

Pontevedra

Pontevedra conservaría una horquilla de dos o tres senadores, aunque el promedio aumentaría de 2,1 a 2,6.

La probabilidad de sumar al menos uno adicional sería del 46%.

Jaén

Jaén mantendría una horquilla de dos o tres senadores, pero el tercero casi se asegura porque el promedio crecería de 2,3 a 2,9.

La probabilidad de conseguir al menos uno adicional sería del 45%.