PP y Vox llegan a un acuerdo para las listas del Senado: los de Abascal se retiran de seis provincias y los de Feijóo de tres

En las 23 provincias restantes Vox concurrirá con normalidad, mientras que el pacto no contempla la cesión de senadores autonómicos para formar grupo propio.

El Partido Popular no presentará candidatura en tres provincias donde tradicionalmente no obtiene representación: Guipúzcoa, Gerona y Tarragona.

Vox retira su candidatura propia en seis provincias (incluirá independientes en las listas del PP) y presentará un único candidato en otras 14 circunscripciones.

PP y Vox acuerdan una estrategia conjunta en las listas al Senado para las elecciones del 29-N con el objetivo de frenar a la extrema izquierda.

Partido Popular y Vox han llegado a un "entendimiento" para "frenar a la extrema izquierda" en el Senado. El pacto en las listas "del centro derecha" de cara a las elecciones del 29 de noviembre ha ido confirmado por Miguel Tellado, secretario general del PP.

Vox no presentará candidatura propia en seis provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. "El PP incluirá un candidato independiente a propuesta de Vox en sus listas, en la segunda o tercera posición", ha explicado Tellado.

El PP no se presenta en tres provincias: Guipúzcoa, donde lleva 23 años sin representante; y Gerona y Tarragona, donde nunca el PP ha sacado representación.

Los de Santiago Abascal presentarán un único candidato en 14 provincias: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén.

"Aquí el votante del PP podrá escoger a los tres candidatos del PP; y el de Vox podrá escoger al de Vox y a otros dos del PP", ha explicado Tellado.

"El entendimiento es lo mejor para España, no para una sola persona, una muy buena noticia para nuestro país", ha explicado Tellado. "No hemos pensado en un punto de encuentro para los dos partidos, sino en lo mejor para España, que es cortar el paso a la extrema izquierda".

"No nos diluimos"

"No somos dos partidos que se diluyen, no somos ni el PSOE ni Frente Amplio, es una colaboración para frenar en seco a la extrema izquierda en el Senado".

En las 23 provincias restantes, "Vox concurrirá con normalidad", según ha confirmado el partido de derecha extrema en un comunicado de Ignacio Garriga previo a la comparecencia de Tellado.

Ambos partidos quieren "echar a la organización criminal de todas las instituciones".

"Nos unen las ansias por el cambio que millones de españoles nos reclaman", ha dicho Tellado: "Nos dicen 'tenéis que entenderos'... pues lo hemos hecho".

La negociación entre el PP y Vox llegaba este lunes a su fecha límite: el 26 de octubre vence el plazo legal para presentar las listas definitivas al Congreso y a la Cámara Alta para las elecciones del 29-N.

Las dos formaciones debían concretar cómo responderán a la coalición del PSOE con el Frente Amplio para evitar que la división del voto de derechas les cueste escaños.

Las conversaciones ya estaban confirmadas, tal como informó EL ESPAÑOL, y las fórmulas exploradas incluían la retirada de candidatos de Vox y su posible incorporación como independientes a candidaturas populares.

El acuerdo

Tellado ha comparecido después del Comité de Dirección popular en la jornada en que deben quedar registradas las candidaturas. "Es un entendimiento desde la generosidad y el sentido de Estado", ha dicho.

Lo ha hecho con retraso, mientras terminaba de cerrar "cómo comunicarlo", según las fuentes consultadas en la negociación. Y lo ha hecho criticando "el silencio" de Pedro Sánchez ante "los actos de violencia callejera" en La Coruña o Barcelona.

"Tiene tiempo de felicitar a Lula y no tiene tiempo de condenar estos actos que no son de antifascistas, sino de auténticos fascistas", ha sentenciado el número dos de Feijóo.

También ha hecho referencia a la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, "y el que llevaba las cuentas del Bancal de Rosas, unas cuentas con olor a sauna, para las primarias de Sánchez en el PSOE.

"Todo en el PSOE es mentira y corrupción", ha continuado Tellado. "Por eso, Sánchez se ha liado y ha dicho hoy 'coño, yo como él'... es decir, condenado por corrupción, fuera del poder pero resistiendo para volver".

SObre el acuerdo, "no hay más que lo que les he contado", ha insistido Tellado, "no es un pacto enmascarado, si Vox quiere un grupo propio tiene que llegar a 10 escaños en el Senado".

Es decir, en el acuerdo no se incluyen cesiones de senadores autonómicos o garantías para crear grupo en la Cámara Alta.

Y es que la formación de Alberto Núñez Feijóo y la de Abascal debían precisar qué fórmula permitirá conciliar el empeño de alcanzar una mayoría cualificada de tres quintos en la Cámara Alta, de manera conjunta, y aunque la "voluntad" era total, los "flecos" han alargado el anuncio.

Táctica e intereses

El plazo se ha apurado hasta el último día, en parte por táctica electoral, y en parte porque el "respeto" y la "cordialidad" que ahora imperan en las relaciones PP-Vox se convierte en "intereses" a la hora de traducirse en acuerdos concretos.

El desenlace de las conversaciones generaba toda la expectación ante la comparecencia de Tellado, secretario general del PP, jefe de campaña para el 29-N y una de las personas de mayor confianza de Feijóo desde hace 12 años.

El objetivo prioritario de Génova, según fuentes populares, no es dominar el Senado para aplicar un rodillo político, sino "blindar la mayoría absoluta" y mantener el control que ya ejerce en la Cámara Alta. Aunque "si se puede llegar a los tres quintos, mejor", añaden.

Ese segundo umbral explicaba las conversaciones sobre candidaturas "2+1", con dos aspirantes del PP y uno procedente de Vox, y sobre posibles compensaciones mediante senadores de designación autonómica o responsabilidades parlamentarias.

Pero esta última fórmula dejaba toda la optimización en manos de los electores y no suma senadores de más, ya que los de extracción autonómica que alcanzara Vox saldrían de la cuota del PP... como hasta ahora en las Comunidades donde hay acuerdos.

La XV Legislatura se ha cerrado con cinco escaños de la derecha extrema en la Cámara Alta: dos por Andalucía, y uno por Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura.

De hecho, el partido de Abascal sólo ha conseguido senadores por elección directa en Murcia y en Ceuta, con un escaño en cada circunscripción en las elecciones del 10 de noviembre de 2019. Fueron sus dos únicos escaños de elección popular; y en julio de 2023 perdió ambos.

Detrás de esa estrategia está el propósito de impedir, según las mismas fuentes, que el sanchismo pueda bloquear desde el Senado la "reconstrucción democrática" que Feijóo considera necesaria si las derechas llegan al Gobierno.

Los populares vinculan además la aspiración a los tres quintos en el Senado con los nombramientos en instituciones clave del Estado de derecho: sostienen que esa mayoría permitiría impulsar perfiles cuyo mérito fuera "profesional, no de obediencia ideológica".

Ese discurso enlaza con el compromiso de Feijóo de aprobar, durante sus primeros cien días de Gobierno, proyectos de ley que impidan que otro presidente pueda "colonizar y manipular las instituciones", en palabras de las fuentes populares.