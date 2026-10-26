Casi un millón de votantes del PSOE y Sumar ha decidido pasarse a PP o Vox y sólo 220.000 lo harán a la inversa

El Frente Amplio liderado por Ada Colau sufre una fuerte sangría y únicamente logra retener al 29,7% de los votantes que confiaron en Sumar en 2023.

Vox es la formación que mejor fideliza a sus electores con un 80,2%, seguido por el PP con un 77,8% y el PSOE, que solo conserva al 64,7%.

El bloque de la derecha (PP, Vox y UPN) lograría sumar el 53,4% del voto nacional, obteniendo un saldo neto a favor de 756.000 electores frente a la izquierda.

Casi un millón de votantes que apoyaron al PSOE y Sumar han decidido cambiar su voto hacia el PP o Vox, mientras que solo 220.000 realizan el camino inverso.

La lógica de bloques ya se ha roto. El muro levantado por el presidente Pedro Sánchez al comienzo de la legislatura ha caído.

El saldo es favorable al bloque de la derecha (PP, Vox y UPN), que hoy sumaría el 53,4% del voto de toda España, según la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Esto se debe a que 978.000 votantes del PSOE y Sumar han decidido pasarse a PP o a Vox. En cambio, sólo 220.000 lo harán a la inversa

Es decir, por cada votante que la derecha cede a la izquierda, recibe 4,4. Esto arroja un saldo de 756.000 a favor de PP y Vox.

Hay varios datos que explican estas tendencias. Vox vuelve a ser el partido que mejor fideliza a sus antiguos votantes: retiene el 80,2%.

Le siguen el PP (77,8%) y el PSOE, que sólo logra conservar al 64,7%, según el sondeo. Y esa es la principal debilidad de Sánchez en estos comicios.

La Moncloa sigue al milímetro las tendencias desde la convocatoria electoral: con el PP a la baja mientras Vox sigue por encima del 18% y casi duplica sus escaños de 2023: hoy sacaría 63.

Es cierto que el PP de Feijóo tiene una vía de agua muy importante: el 11% de sus antiguos votantes (766.000) hoy apuestan por Vox, en busca de un discurso más agresivo. Contra el Gobierno y contra la inmigración ilegal.

Pero, desde su perfil más centrado, el PP lo compensa porque recibe a 563.000 antiguos votantes del PSOE y 1,3 millones que no votaron en 2023.

Por eso, los dos partidos del bloque de la derecha se complementan.

No ocurre así en la izquierda: el frente Amplio de Ada Colau se desangra y sólo logra retener al 29,7% de los antiguos votantes de Sumar.

Del resto, 368.000 se van al PSOE y 273.000 a Podemos, como muestra la matriz de transferencia de votos.

Esta es la evolución de los principales partidos, respecto al anterior sondeo de SocioMétrica publicado el 11 de octubre.

PP: 32,1% y 135 escaños (horquilla 123–141).

Baja 0,5 puntos y pierde 6 escaños (tenía 32,6 % y 141) en dos semanas. Se juega a cara o cruz perder uno más en La Rioja, otro en Ávila, Baleares y Las Palmas.

Retiene 5,90 millones de sus votantes de 2023. Pierde 847.000 hacia VOX, pero lo compensa con 1,14 millones que no votaron en 2023 y 574.000 que votaron al PSOE. Otros 374.000 de los suyos aún dudan.

PSOE: ·27,0% y 108 escaños (horquilla 103–116).

Respecto al anterior sondeo del 11 de octubre, sube 0,8 puntos y gana 4 escaños (tenía 26,2% y 104). Se juega: probable ganar uno más en Valencia; y a cara o cruz ganar uno más en Alicante, Lleida y Baleares.

Retiene 4,66 millones de sus votantes de 2023, recupera 504.000 de Sumar y 870.000 que se abstuvieron en 2023. Su reserva: 617.000 de sus votantes todavía no saben qué harán.

VOX: 18,6% y 63 escaños (horquilla 56–71).

Baja 0,2 puntos y pierde 1 escaño (tenía 18,8 % y 64), respecto al anterior sondeo del 11 de octubre. Se juega a cara o cruz ganar uno más en Huesca, Valencia, Madrid y Zaragoza.

Fideliza a 2,27 millones de sus votantes de 2023. Le llegan 847.000 del PP, 850.000 de la abstención y 288.000 del PSOE. Cede 135.000 a SALF.

Frente Amplio: 4,6% y 6 escaños (horquilla 5–6).

Respecto al anterior sondeo del 11 de octubre, baja 0,3 puntos y gana 1 escaño (tenía 4,9% y 5, entonces como Sumar, con CHA y Més dentro). Es probable que pierda otro escaño en Sevilla.

Sólo conserva 817.000 de los votantes de Sumar de 2023, pero 504.000 se van al PSOE y 373.000 a Podemos.

Podemos: 1,9% y 0 escaños (horquilla 0–1).

Baja 0,9 puntos y pierde 2 escaños (tenía 2,8 % y 2), respecto al anterior sondeo del 11 de octubre. Fuera de Cataluña, Canarias y la Comunidad Valenciana, donde va en coalición, no alcanza el 3 % en ninguna provincia grande. Sólo tiene opciones de ganar un escaño en Madrid.

ERC-Podemos: 2,5 % y 9 escaños (horquilla 9–10).

Respecto al anterior sondeo del 11 de octubre, sube 0,5 puntos y gana 1 escaño (tenía 2,0 % y 8). Entonces ERC iba sola, hoy lo hace con Podemos. La suma con Podemos le da colchón en las cuatro provincias catalanas y opciones de obtener un escaño más en Barcelona.

Junts: 1,7% y 7 escaños (horquilla 6–8).

Respecto al anterior sondeo del 11 de octubre, sube 0,2 puntos y gana 1 escaño (tenía 1,5 % y 6). Se juega a cara o cruz ganar uno más en Barcelona; pero puede perder uno en Gerona.

Su horquilla se abre por Gerona y Barcelona, donde pelea los últimos escaños con ERC-Podemos y el PSC.

EH Bildu: ·1,3 % y 7 escaños (horquilla 7).

Mantiene los 7 escaños y el 1,3% de voto que le otorgaba SocioMétrica hace dos semanas.

PNV: 0,8 % y 4 escaños (horquilla 3–5).

Mantiene el 0,8% y 4 escaños que le otorgaba el anterior sondeo. Bailan el escaño de Álava y, con menos opciones, un tercero en Vizcaya. El resto es firme.

BNG: 0,9% y 2 escaños (horquilla 2).

Se mantiene respecto al anterior sondeo.

Coalición Canaria: 0,4% y 1 escaño (horquilla 1).

También se mantiene.

Adelante Andalucía: 1,2% y 2 escaños (horquilla 2).

Sube 0,3 puntos y gana 1 escaño (tenía 0,9 % y 1) en dos semanas. Por debajo del 8,7% en Cádiz, perdería su escaño en esta provincia en favor del PSOE.

UPN-PP (Navarra): · 0,2 % y 2 escaños (horquilla 2)

Gana 1 escaño respecto al anterior sondeo (tenía 0,2 % y 1).

Ficha técnica

Tracking electoral para EL ESPAÑOL: acumulado de 3.223 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre, con cortes de estimación en decalaje de 3.000, 2.000 y 1.000 entrevistas y los correspondientes análisis de tendencias. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.