Rufián y Montero debutan como 'pareja de baile' con ataques a Sánchez: "¡Monstruo, que llevas 8 años gobernando!"

Rufián defendió su pacto con Podemos para presionar al PSOE desde la izquierda y combatir la rabia fascista, desmarcándose del Frente Amplio.

Montero propuso subir el Salario Mínimo Interprofesional a 1.800 euros, reducir la jornada laboral a 30 horas y expropiar pisos a fondos buitre.

Ambos líderes dirigieron duras críticas a Pedro Sánchez y al PSOE por su gestión en materia de vivienda y medidas sociales.

Gabriel Rufián e Irene Montero han protagonizado en Barcelona su primer acto de precampaña como alianza entre ERC y Podemos.

Contra Pedro Sánchez, contra el Frente Amplio, contra Junts, PP y Vox. Y, también, contra la "rabia fascista" que recorre de punta a punta el país.

Gabriel Rufián e Irene Montero han debutado este sábado en el primer acto de precampaña como pareja de baile, presentándose como los representantes de la pureza de la izquierda, frente a todos.

"Te llames como te llames, ¡el frente somos nosotros!", ha clamado Rufián, para aludir a la candidatura de su rival Ada Colau como una caricatura de la izquierda.

Ha pronunciado estas palabras ante Oriol Junqueras y otros dirigentes de ERC que asistían al acto celebrado en Nou Barris (Barcelona), en el que se han visto ondear algunas esteladas independentistas.

Rufián ha ironizado sobre la reciente entrevista del presidente Pedro Sánchez en el programa de David Broncano en TVE.

Rufián, carga contra Sánchez: “Ahora el PSOE habla de vivienda. Monstruo gobiernas desde hace 6 años, quedas muy guapo con Broncano pero has podido hacer muchas cosas” https://t.co/8Ej4vr68iP — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 24, 2026

"Ahora habla de vivienda... ¡Monstruo, gobiernas desde hace seis años!", ha comentado con sorna. En realidad, ya son ocho.

Y ha continuado en el mismo todo, alternando el español y el catalán: "Quedas muy guapo con Broncano, pero podrías haber hecho mucho más" para resolver la crisis de la vivienda.

Por ejemplo, ha apuntado, inspecciones a los pisos turísticos porque el 95% son "ilegales", ha asegurado.

La candidata de Podemos Irene Montero se ha apresurado a desgranar sus recetas: expropiar las viviendas a los fondos buitre y "acribillar a impuestos a los de arriba".

Y también, subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.800 euros al mes y reducir la jornada laboral a 30 horas semanales, para "poder disfrutar de la vida, porque vida solo hay una".

El proyecto de Podemos, ha dicho Montero, consiste en quitarle el dinero a los ricos para "devolverlo a su legítimo propietario, que es la gente".

"¿Y cuál es el proyecto político del PSOE?", se ha preguntado: "Tuitear muy fuerte contra los de arriba, y hasta aquí".

Montero se ha deshecho en elogios hacia su partner de precampaña: "Eres una persona justa y eres un tío valiente que no se va a doblar", ha dicho dirigiéndose al cabeza de lista de ERC.

"Por eso hay tanta gente que te quiere ver en las instituciones, representando la voz de la calle", ha añadido, "porque de los rentistas, los especuladores, la banca, los multimillonarios y las energéticas ya hay muchos".

Rufián no ha ahorrado críticas al Frente Amplio, que concurre al Senado en candidaturas conjuntas con los socialistas.

"Esto no iba de someterse al PSOE entrando en el PSOE", ha dicho, sino de "someter al PSOE desde su izquierda", presionándole para impulsar medidas sociales

Lo ha explicado más gráficamente: hace falta una izquierda fuerte, "capaz de coger al PSOE de la solapa y decirle: aquí se legisla para la gente".

Rufián ha dedicado buena parte de la intervención a justificar la alianza electoral entre ERC y Podemos, que ha hecho saltar por los aires la ansiada unidad de la extrema izquierda.

Ha relatado que, cuando cerraron el acuerdo entre ambos partidos durante una cena, Irene Montero le advirtió: "Tú sabes que te van a dar, ¿no? Vas a dejar de ser el niño del cumpleaños, te van a dar como a nosotros".

Cuando Rufián propone la colaboración a Irene Montero. Irene "Te van a dar". Rufián "Estoy acostumbrado". Irene "No,no.Vas a dejar de ser el niño del cumpleaños. Te van a dar como a nosotros". Rufián "Pensé luego,que exagerada. Y vaya si me han dado y lo que me queda". https://t.co/htOQMoZMpQ — Vidushi (@Vidushi_ii) October 24, 2026

"Y vaya si me han dado, y lo que me queda", ha asumido Rufián, sobre la lluvia de críticas que ha recibido desde la esfera del Frente Amplio.

Rufián no sólo era "el niño del cumpleaños" sino también la pareja de baile que todos cortejaban: Ada Colau se mostró dispuesta a dar un paso atrás, para que él encabezara el Frente Amplio. Ya era demasiado tarde.

El dirigente independentista ha sostenido que, en Cataluña, estos comicios van de elegir entre ERC y el PSC. Y el partido de Illa, ha señalado, "no merece el premio del llamado voto útil".

Pero Rufián también ha defendido su alianza con Podemos como la mejor fórmula para luchar contra el "fascismo".

Porque, ha advertido, Cataluña, País Vasco y Galicia no son "indemnes" ante la "rabia fascista" que recorre el país.

Gracias al acuerdo alcanzado entre ambos partidos, las listas de ERC incluirán a cuatro representantes de Podemos: la edil de Sabadell Alejandra Sandoval ocupará el puesto número seis por Barcelona.

También se han colocado en la lista de ERC por Barcelona la coordinadora de Podem Catalunya, María Pozuelo (10) y el edil de Barberà del Vallés David Clarà (23). Por su parte, Toni Carmona irá en la candidatura de Tarragona.