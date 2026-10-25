El PSOE critica a Feijóo por el plan anti okupas pero Sánchez llevó en su programa la misma medida para echarlos en 48h

Pese a que las denuncias por okupación superaron las 14.800 en 2025, el Gobierno no ha impulsado la norma por el rechazo de sus socios.

El PP ha encargado su Ley contra la Okupación al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, para dar prioridad a la seguridad jurídica.

Los socialistas incluyeron exactamente esa misma medida de desalojo en 48 horas en la propuesta 272 de su programa electoral de 2023.

El PSOE ha criticado a Feijóo por su propuesta de desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas tras su ejemplo sobre la 'técnica de la pizza'.

Una de las técnicas de la dialéctica moderna consiste en convertir una anécdota en categoría para ridiculizar al adversario.

A ella ha recurrido el PSOE al recoger una declaración de Alberto Núñez Feijóo en la que aseguraba que "con un papel de haber pedido una pizza" ya "nadie puede sacar" a un okupa.

El líder del PP se hacía eco de una de las técnicas que, según algunos abogados, se están utilizando para ocupar ilegalmente una vivienda y que, si bien no impiden la expulsión, pueden judicializarla y, consecuentemente, demorarla durante meses.

Los socialistas han aprovechado la anécdota para no responder a la propuesta de fondo en la que se realizó esa declaración: la presentación del programa electoral del PP en materia de vivienda.

Los populares han prometido que, en los primeros 100 días de Gobierno, presentarán una nueva Ley del Suelo y, con el ejemplo de la pizza, sacaban a colación una Ley contra la Okupación que será una prioridad del PP para garantizar "seguridad jurídica".

"Con nuestro Gobierno los okupas estarán fuera en 48 horas", aseguraba Feijóo. Algo que los socialistas llevaban en su programa hace tres años, pero que no han impulsado en la legislatura.

Feijóo encargó impulsar este compromiso al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, al designarle número 1 del PP al Congreso por Barcelona.

Desde ese momento, los socialistas han salido a ridiculizar la propuesta de Feijóo.

En Burgos, Pedro Sánchez aseguraba que Feijóo habla "de pizzas y pisos", mientras que Óscar López aseguraba que "más que pizzas" tiene "una empanada".

Aunque el más virulento era el ministro de Transportes, Óscar Puente, desde su cuenta de X, donde ridiculizaba la propuesta antiokupas disparando contra Feijóo y también contra Albiol. "Tiembla Telepizza", aseguraba.

¿Queréis saber el autor de la bacalá que le han metido a Feijóo con lo del Ticket de las pizzas? Pues aquí lo tenéis. Feijóo Le ha encargado la Ley antiokupas. Tiembla Telepizza!! — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 21, 2026

Aunque la polémica se saldaba con la chanza del PP que decidía enviar unas pizzas "con doble de chorizo" a Ferraz en una cámara oculta.

Esperamos que no se te revuelva la pizza, Pedro. @sanchezcastejon https://t.co/CqHrLjQltM — Partido Popular (@ppopular) October 22, 2026

Lo que sorprende es que la misma propuesta que ha presentado ahora el PP ya la llevaba el PSOE en su programa electoral de 2023 y era exactamente igual.

"Seguiremos mejorando la eficiencia de los procedimientos judiciales. En particular, se impulsará la reforma legislativa para garantizar el desalojo de los okupas ilegales en un plazo máximo de 48 horas", asegura la propuesta 272.

El texto admite que la ocupación ilegal de viviendas "es un hecho grave y debe combatirse". Una medida que algunas federaciones, como Castilla-La Mancha, han defendido ya que afecta a Guadalajara, donde la situación de la ocupación ilegal se ha convertido en un problema relevante.

Algo parecido pasa con la Ley del Suelo. En el 41 Congreso del PSOE, celebrado en Sevilla, se aprobó la ponencia marco que reclama "una reforma de la Ley del Suelo que agilice el desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos y la tramitación de licencias para la promoción de vivienda pública".

Aunque no la han impulsado porque es una "línea roja" de Podemos.

La okupación sigue

Desde aquella propuesta, la ocupación ha continuado mientras el Gobierno ha evitado presentar esa norma incluida en el programa electoral, por el rechazo que genera entre sus socios de Gobierno.

Al año siguiente de que Sánchez revalidase La Moncloa, y según los datos del Ministerio del Interior, se registraron en 2024 más de 16.000 denuncias por ocupación ilegal de viviendas en España, lo que representa un aumento del 7,4% respecto al año anterior.

En 2025 hubo 14.875 denuncias, lo que supone un descenso de casi el 10%. Cataluña, con 5.913 denuncias, representa el 40% del total nacional.

Paradójicamente, los populares presentaron hace un mes una moción en la que reclamaban al Gobierno permitir el desalojo de okupas en un plazo de 24 a 48 horas como máximo.

La iniciativa no era vinculante pero, al final, los socialistas optaron por abstenerse, junto con Junts y el PNV, mientras que Sumar votó en contra. Al final, la propuesta salió adelante con el respaldo del PP y Vox.