Vox anuncia una querella al delegado del Gobierno balear tras los actos violentos contra Abascal en Mahón

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Vox se ha querellado contra el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, tras los actos violentos registrados en un mitin de Santiago Abascal en Mahón. El partido denuncia que se autorizó una protesta antifascista de unas 400 personas a pocos metros del acto sin disponer de medios de seguridad suficientes. La formación atribuye al delegado posibles delitos electorales, de prevaricación y contra los derechos cívicos, solicitando investigar a los manifestantes. Esta acción judicial en Menorca se suma a una querella previa presentada por la formación contra el delegado del Gobierno en Galicia por incidentes en A Coruña.

Vox ha presentado una querella contra el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por la concentración antifascista con actos violentos a la que acudieron cerca de 400 personas cerca del mitin del líder del partido, Santiago Abascal, en Mahón (Menorca).



La formación ha denunciado que "se permitió una concentración a pocos metros del mitin pese al riesgo conocido" y ha pedido "investigar a sus promotores y a los autores de los actos violentos", según ha detallado Vox este sábado en una nota.



Unos 400 activistas antifascistas protestaron el viernes contra la presencia del líder de Vox en Mahón y, aunque superaron varios controles policiales, no lograron interrumpir el acto.

Los manifestantes, convocados por miembros del sindicato CGT y dos entidades de la ciudad, se concentraron en el parque Rochina, en el puerto, donde estaba autorizada la protesta, y posteriormente avanzaron por las escaleras hacia las inmediaciones de la plaza de la Conquista, donde se desarrollaba el acto.



El escrito sostiene que la Delegación conocía la celebración del acto de la formación y los altercados ocurridos dos días antes en A Coruña y Avilés.



Pese a ello, el partido cree que Rodríguez autorizó una concentración contraria a pocos metros y no dispuso "de los medios suficientes para garantizar la seguridad".



La querella recoge que los concentrados abandonaron el lugar autorizado, bloquearon las salidas de la plaza y lanzaron sillas y otros objetos contra los agentes.



También relata que el vehículo de Abascal fue rodeado y golpeado y recibió el impacto de una silla.



Desde la formación atribuyen al delegado posibles delitos electorales, contra los derechos cívicos y de prevaricación administrativa.



Además, solicitan investigar a los promotores de la concentración y a los autores de los actos violentos, y reclaman los expedientes de las convocatorias, los informes de riesgo y las órdenes del dispositivo policial.

Querella previa en Galicia

Esta acción judicial se suma a la querella que la formación ha presentado contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y los responsables de la manifestación convocada por Galiza Nova tras el acto celebrado el pasado 21 de octubre en la plaza de María Pita de A Coruña.

En el escrito presentado ante el Tribunal de Instancia de A Coruña, la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, acusa al delegado gallego de permitir la concentración contraria en el mismo lugar pese a las advertencias de posibles incidentes.

La querella le atribuye un presunto delito electoral, prevaricación y contra los derechos cívicos, extendiéndose además a Galiza Nova por presuntos delitos de incitación al odio, atentado contra la autoridad y desórdenes públicos.

Por su parte, desde el Gobierno insisten en que las concentraciones son comunicadas y no autorizadas, señalando el ministro Félix Bolaños que "es muy habitual que la ultraderecha intente amedrentar".