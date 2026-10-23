Pedro J. en 'Espejo': "Desde el primer momento este Gobierno está intentando adulterar el resultado" con la 'ley de nietos'

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LO ESENCIAL Las claves Pedro J. Ramírez acusa al Gobierno de intentar adulterar el censo electoral y engordarlo convirtiendo la 'ley de nietos' en un coladero. Denuncia que Exteriores envió a la Oficina del Censo una lista con 18.000 nombres plagada de errores y sin concretar quiénes cumplen la ley. El director de EL ESPAÑOL advierte que solo 64 personas han podido certificar su descendencia de exiliados y acusa al Ejecutivo de eludir las medidas del Supremo. En el plano electoral, prevé un trasvase de votos en la izquierda tras la aparición de Pedro Sánchez en 'La Revuelta' con planteamientos de extrema izquierda.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha denunciado que el Gobierno mediante la 'ley de nietos' y la ampliación que incluyó la secretaria general Sofía Puente ha intentado "adulterar" el resultado electoral.

"Hay una operación, yo lo advertí hace meses, destinada a adulterar el censo electoral, a engordarlo y a convertir la ley de nietos en un coladero. Por eso hicieron la instrucción de Sofía Puente", ha explicado en el programa 'Espejo Público'.

La presentadora Susanna Griso preguntaba a Pedro J. sobre la información que publica este medio sobre la información con "muchos errores" que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, había enviado al Censo. Un listado con 18.000 personas en la que no se detallaba quién cumple la ley.

"Nos han dicho que de los cuatrocientos y pico mil en los que ha crecido el censo en estos cuatro años, solo ciento sesenta y tres mil son consecuencia de que se han nacionalizado a través de la 'ley de nietos'. Y no sabemos si esa cifra es verdad o es mentira", ha dicho.

Ante este dato, explica el director de EL ESPAÑOL, la Oficina del Censo ha reclamado a la Junta Electoral Central que identifique a estas personas e indique cuántos han podido certificar que descienden de exiliados.

De esta cifra solo existen 64 personas que hayan podido certificar su descendencia, según Pedro J. "Están intentando colocar a los tribunales y a la Junta Electoral en la tesitura de mirar para otro lado y al final que vote quien le dé la gana", ha apostillado.

El Tribunal Supremo aplicó las medidas cautelares tras una denuncia presentada por Iustitia Europa y Vox y ahora el Gobierno está "arrastrando los pies y tratando de eludir que se cumplan las medidas cautelares impuestas por la Justicia", en relación al recurso de amparo que presentó el Defensor del Pueblo y fue rechazado por el Constitucional.

Vaticinio electoral

"Nosotros creemos que la ventaja del Partido Popular sobre el Partido Socialista es claramente mayor y que desde luego, si hay subida de la izquierda, no subirán al mismo tiempo el Partido Socialista y el Frente Amplio, sino que habrá trasvase entre ellos", ha reflexionado sobre las encuestas.

Asimismo, ha explicado que este trasvase entre partidos de izquierda parece responder a la actitud que mantuvo Pedro Sánchez en 'La Revuelta', donde "buscaba verdaderamente quitarle el voto con planteamientos muy de extrema izquierda en relación a la Corona, a los temas de inmigración,...".

Sobre el acuerdo que se está negociando para una concurrencia conjunta al Senado de PP y Vox, el periodista ha admitido que no le gusta, pero le parece "lo más inteligente" frente a un pacto de las izquierdas que vincula con el del Frente Popular en la Segunda República Española.

"También es cierto que si ese acuerdo les permitiera poder nombrar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional en el Senado deberíamos exigir que se volviera a la práctica de que fueran juristas de reconocido prestigio y no personas afines y con trayectoria política", ha agregado.

Griso ha cuestionado a Pedro J. sobre los estudios de intención de voto, en concreto, sobre uno publicado por El Confidencial que afirma que el PSOE se hará con todos los votos de la izquierda apelando al voto útil y acabe superando al Partido Popular.

El periodista ha asegurado que no son los datos que maneja este periódico y que tampoco coincide con estas conclusiones Gonzalo Adán, director de Sociometrica.