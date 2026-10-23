El Parlament desentierra el lazo amarillo del 'procés', con Junqueras y otros amnistiados ya en las listas para el 29-N

Dirigentes amnistiados como Junqueras y Romeva reafirman sus convicciones sin arrepentimiento, arremetiendo duramente contra los jueces del Tribunal Supremo.

Oriol Junqueras, Dolors Bassa y Raül Romeva quedan libres de sus penas de inhabilitación y se integrarán de forma simbólica en las listas electorales de ERC para el 29-N.

Toni Comín prometió la Constitución "por imperativo legal" en Madrid para recoger su acta de eurodiputado, mientras que Lluís Puig fue recibido con honores por sectores independentistas en el Parlament.

Los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín regresan a España tras nueve años fugados, proclamando la "capitulación del Estado" e insistiendo en el mandato del 1-O tras la aplicación de la amnistía.

Tras nueve años huidos de la Justicia, los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín han regresado a España, gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional que ha obligado al Supremo a aplicarles la ley de amnistía.

Y lo han hecho sin arrepentimiento, proclamando "la capitulación del Estado español" y reiterando su fidelidad al "mandato del 1-O" (es decir, a la declaración de independencia de Cataluña que surgió del referéndum ilegal).

Ya sólo falta Carles Puigdemont, que está a la espera de resolver los últimos trámites para abandonar la Casa de la República de Waterloo y regresar a España en las próximas semanas.

También se han beneficiado de la amnistía, por imposición del Tribunal Constitucional, los condenados Oriol Junqueras, Dolors Bassa y Raül Romeva, que ocuparán puestos simbólicos en la candidatura de ERC al Congreso de los Diputados en las elecciones del 29-N.

De acuerdo con la sentencia del procés, estaban condenados a penas de inhabilitación para ocupar cargos públicos: Junqueras hasta 2031, y Bassa, Turull y Romeva hasta 2030. Ahora también se han librado de esta pena y ya pueden presentarse a las elecciones.

"España ha capitulado", proclamó este jueves el exconseller Toni Comín, quien antes de pisar Cataluña viajó este jueves a Madrid para prometer la Constitución ante la Junta Electoral Central (JEC). Lo hizo en catalán, "por imperativo legal" y "por el mandato del 1 de octubre".

Se trataba del trámite que debía cumplir para recoger su acta de eurodiputado de Junts. También aprovechó su visita a Madrid para renovar en la Comisaría del Congreso de los Diputados el DNI, que tenía caducado desde hace varios años.

En declaraciones a RAC1, Comín explicó que cruzó la frontera en coche de madrugada, desde el País Vasco francés.

"En el momento que la crucé tuve la sensación física de haber ganado", afirmó, "el Estado ha capitulado porque ha empleado todos sus recursos para impedir lo que pasará este domingo: que pueda volver libre a casa".

Más espectacular ha sido el regreso del exconseller de Cultura Lluís Puig, también de Junts, que este jueves fue recibido en el Parlament con banderas esteladas y gritos de "¡Independencia!" por parte de los diputados de Junts, ERC, la CUP y los Comunes.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se encontraba en el edificio del Parlament, pero prefirió ausentarse del acto tras mantener con él una conversación "privada y reservada".

La víspera, Puig había sido recibido por simpatizantes y cargos de Junts en el Ayuntamiento de Tarrasa, donde también proclamó su victoria: "¡Hoy es Catalunya, 2 - Estado español, 0!".

Su regreso, indicó este jueves en el Parlament, supone "el fracaso absoluto de la estrategia de querer hacer desaparecer nuestras convicciones".

En la Cámara le saludaron varios condenados del procés que se han beneficiado de la amnistía (como Junqueras, Meritxell Borràs y Quim Forn), así como la expresidenta del Parlament Laura Borràs (condenada a cuatro años y medio de cárcel por corrupción, e indultada por el Gobierno a propuesta del Tribunal).

Entre los asistentes, el rapero Josep Miquel Arenas, Valtònyc, que huyó a Waterloo en 2018, tras ser condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Pero ya ha vuelto.

Durante su discurso, Lluís Puig recordó las palabras del exconseller de Cultura de la Generalitat Ventura Gassol: "¡Catalunya es eterna y ningún poder de la tierra podrá destruirla!".

Y aseguró que con su regreso a España, tras beneficiarse de la amnistía, "hoy nada termina, sino que continúa hasta conseguirlo", dijo sobre el proceso de independencia.

Los jueces, unos "psicópatas"

Tras ver borrada su pena de inhabilitación, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ocupará de forma simbólica el antepenúltimo puesto de la lista de ERC al Congreso que encabeza Gabriel Rufián.

Gracias al acuerdo alcanzado entre ambos partidos, las listas de ERC también incluirán a cuatro representantes de Podemos: la edil de Sabadell Alejandra Sandoval ocupará el puesto número seis por Barcelona.

También se han colocado en la lista de ERC por Barcelona la coordinadora de Podem Catalunya, María Pozuelo (10) y el edil de Barberà del Vallés David Clarà (23). Por su parte, Toni Carmona irá en la candidatura de Tarragona.

Tras librarse de la pena de inhabilitación, gracias al Tribunal Constitucional, Oriol Junqueras cargó el miércoles contra los magistrados del Supremo que le condenaron: "Son unos psicópatas", afirmó, "quisieron rompernos el alma, pero es de hierro".

Durante un acto organizado por ERC en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Junqueras recordó que "cuando nos trasladaban al Supremo nos esposaban con las manos a la espalda y daban bandazos con el coche policial para intentar que chocáramos contra los bordes. Nosotros clavábamos los pies contra el frontal para mantenernos de pie y nunca ceder",

Por su parte, el exconseller de Exteriores Raül Romeva aseguró que "ni un solo día en la celda" se arrepintió de nada.

Según dijo, beneficiarse de la ley de amnistía aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez "no cierra absolutamente nada": "Nos devuelve al punto de partida".