Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el debate electoral cara a cara para los comicios de 2023, en Atresmedia.

Sánchez acepta un 'cara a cara' con Feijóo el 16-N y rechaza que el debate a cuatro del día 26 sea en Atresmedia como pide el PP

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez acepta celebrar un debate 'cara a cara' con Alberto Núñez Feijóo en una cadena privada el 16 de noviembre. El PSOE confirma su asistencia al debate a cuatro candidatos en RTVE el 26 de noviembre y rechaza vetar a la televisión pública. El PP rechaza el debate a cuatro en RTVE por considerarlo un boicot a Atresmedia y exige que este formato se celebre en dicho grupo privado. Los socialistas critican a Feijóo por ausentarse del debate a cuatro en RTVE durante la campaña electoral de 2023.

Pedro Sánchez ha aceptado este jueves participar en un debate "cara a cara" en una cadena privada con Alberto Núñez Feijóo el lunes 16 de noviembre, fecha que los populares ya habían aceptado previamente.

A través de un comunicado, los socialistas informan también de que aceptan la invitación de RTVE para participar en un debate de los cuatro candidatos de los principales partidos políticos el jueves 26 de noviembre. En este caso, los populares habían confirmado su asistencia si éste se celebrara en un canal privado.

La respuesta del equipo de Feijóo no ha tardado en llegar y ya ha rechazado el debate a cuatro en RTVE reprochando al PSOE su "intento de boicot" a Atresmedia. "Los debates serán el 16 en Mediaset y el 26 en la cadena en la que hace tres años sí le valía debatir a Pedro Sánchez", afean fuentes del PP.

En su comunicado, el PSOE subraya que no va a "vetar" a ninguna cadena privada pero que tampoco va a "consentir, bajo ningún concepto", el "veto" a la televisión pública.

"La misión de servicio público que la Constitución y las leyes encomiendan a Radio Televisión Española tiene en los debates electorales una de sus expresiones más esenciales y garantistas", señala.

Al respecto, el partido de Feijóo se mostró dispuesto a acudir a RTVE pero al debate con los portavoces de los grupos políticos con representación parlamentaria que había propuesto RTVE para el 23 de noviembre.

Los socialistas dejan en el aire, de momento, si aceptan participar en este formato más amplio con portavoces parlamentarios.

El PSOE defiende que en la última campaña de generales, en julio de 2023 Sánchez acudió a los dos debates planteados y participó tanto en el 'cara a cara' organizado por Antena 3 como en el debate a cuatro celebrado en los estudios de RTVE.

Por el contrario, reprochan que Feijóo "prefirió ausentarse" y acudió al primero pero "dejó su atril vacío y plantó a la radiotelevisión pública, hurtando a los españoles la posibilidad de contrastar su programa con el resto de fuerzas políticas".

Al aceptar estas fechas, el PSOE considera que reitera "su compromiso con la transparencia y el intercambio respetuoso de ideas" y asegura que tiene la firme intención de participar en el "mayor número posible" de debates electorales en las próximas semanas. "Queremos que la ciudadanía conozca y contraste los proyectos de las distintas fuerzas políticas", aseguran.

A lo largo de la historia democrática, defienden, los debates electorales "siempre se han celebrado cuando ha gobernado el PSOE y únicamente se han obstaculizado o impedido cuando el Partido Popular ha estado en el Gobierno", sostienen, incidiendo en que debatir es una "obligación democrática" con los ciudadanos y no una "concesión partidista".

Por su parte, Génova condicionó la participación de Feijóo en las entrevistas de la corporación pública a que se realicen en espacios de producción propia y estén a cargo de sus profesionales, "no una productora externa".