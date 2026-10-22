La Junta Electoral resuelve que el CIS de Tezanos "vulnera la ley" al ocultar los datos que explican cómo 'cocina' sus resultados

La resolución estima parcialmente la denuncia de los populares por falta de transparencia, aunque desestima la apertura de un expediente sancionador contra el presidente del CIS.

El organismo arbitral ordena a José Félix Tezanos abstenerse de repetir estas prácticas en el periodo electoral y le exige facilitar toda la información del estudio preelectoral.

La Junta Electoral Central (JEC) concluye que el CIS vulneró la ley electoral al no entregar al PP a tiempo los datos sobre la metodología de su barómetro de octubre de 2026.

La Junta Electoral Central (JEC) ha resuelto que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por José Félix Tezanos, vulneró la ley electoral al no comunicar al PP dentro del plazo legal los datos clave del barómetro de octubre de 2026.

Se trata de toda la metodología de trabajo desagregada para descubrir cómo elabora sus resultados y cocina los resultados de sus encuestas, siempre desviadas de las del resto de empresas demoscópicas.

El acuerdo estima parcialmente una denuncia del Partido Popular, presentada este martes 20 de octubre y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, e insta al presidente del organismo a no repetir esa actuación durante el resto del periodo electoral.

Concretamente, la JEC ordena "al Presidente del CIS a que durante el resto del periodo electoral se abstenga de realizar actuaciones como la examinada que supongan vulneración de la legislación electoral".

Y añade que, "en aplicación de dicha legislación, facilite, en cuanto sea posible, toda la información solicitada relativa al 'Estudio 3584 Preelectoral elecciones generales 2026'".

La resolución establece que el CIS ha "vulnerado las previsiones establecidas en el artículo 69.8 de la LOREG", en relación con la instrucción de la JEC sobre encuestas electorales de febrero de 2024.

El acuerdo no dispone, sin embargo, la apertura del expediente sancionador que había solicitado el PP contra el presidente del CIS. La Junta cierra su resolución con la decisión de "desestimar la denuncia en todo lo demás".

Sesgo habitual

El citado último barómetro del CIS concede al PSOE una ventaja de 11,8 puntos sobre el PP, pero presenta un desequilibrio en el recuerdo de voto. Tal como informó EL ESPAÑOL, el 32,1% de los entrevistados declara haber votado a los socialistas en las generales de 2023, frente al 16,4% que menciona a los populares.

Esa diferencia de 15,7 puntos a favor del PSOE invierte el resultado de las urnas, donde el PP aventajó a los socialistas en 1,38 puntos. El sesgo alcanza los 17,08 puntos entre ambas brechas a favor del partido de Sánchez.

El presidente de SocioMétrica, Gonzalo Adán, señala que la documentación examinada no permite reproducir el cálculo de la estimación electoral del CIS. "Cuando auditamos el 3582, la hoja 'Nota estimación' venía vacía", explica en referencia al barómetro de octubre.

Según Adán, el organismo aplica "correcciones grandes y sin documentar" a la intención directa de voto: el PSOE pasa del 38% al 34% publicado. El análisis del experto que elabora los sondeos electorales para este diario cuestiona la transparencia de ese ajuste, no sólo la composición de la muestra.

Adán sostiene que conocer las variables empleadas y el criterio de reparto de los indecisos permitiría "rehacer el cálculo y medir cuánto se aparta de los datos". Y plantea como hipótesis que el modelo incorpore decisiones del analista en lugar de reglas fijas.

A estas críticas se suma la querella del PP contra Tezanos por presunto delito electoral, que denuncia una "estrategia continuada, consciente y sistemática" para favorecer al PSOE. Según informó este periódico, el 15 de octubre seguía pendiente de admisión a trámite y Tezanos no había sido citado como investigado.

Los datos, tras la denuncia

El conflicto actual en el que la Junta Electoral ha resuelto sobre la denuncia del PP por manipulación, se centra en el acceso a la información del barómetro y en el plazo para proporcionarla a las candidaturas.

En sus escritos, el PP invocó la obligación de comunicar los resultados de las encuestas públicas de intención de voto "en el plazo de cuarenta y ocho horas desde la solicitud".

Según la documentación presentada por los populares, una de sus peticiones entró en el CIS el 17 de octubre a las 08:45 y el plazo venció el día 19 a la misma hora.

El partido reclamaba, entre otros materiales, resultados desagregados por Comunidades Autónomas, el libro de códigos, los microdatos anonimizados y detalles del modelo de estimación de voto.

En un escrito complementario, el PP comunicó a la Junta que el Centro de Investigaciones Sociológicas le había notificado el 20 de octubre, a las 13:42, que la documentación definitiva estaba disponible en su web. Es decir, unas 29 horas después del vencimiento del plazo que habían señalado.

"La entrega sólo se ha producido después de tres solicitudes de esta parte, de dos escritos a esta Junta pendientes de resolver y de la denuncia presentada hoy", alega el partido.

El propio escrito dio por satisfecha su petición en lo relativo a los resultados, el libro de códigos y los microdatos, pero recuerda que el CIS siguió sin satisfacer una reclamación clave: la metodología de estimación.

La excusa desestimada del CIS

La denuncia recoge que el CIS había respondido el 18 de octubre que los días 17 y 18 eran "días no laborables" y que el centro "respeta los derechos de jornada laboral y descanso de todos sus empleados públicos". Según esa respuesta, reproducida por el PP, el equipo de Tezanos prometía que los trabajos continuarían el lunes 19 "con la mayor celeridad posible".

Pero tanto los populares rechazaron esa explicación, como ahora la JEC la desestima: "El fin de semana no suspende ni interrumpe el plazo, que es, además, improrrogable". Su denuncia argumentaba que la organización interna del CIS no podía trasladarse a las formaciones que concurren a las elecciones.

Fuentes del PP celebran la resolución y sostienen que "la JEC vuelve a dar la razón al PP". También acusan al Gobierno y al PSOE de "jugar con ventaja e información privilegiada".

La reclamación popular también alcanzaba al estudio preelectoral: pedía garantías de que no se facilitaban resultados parciales a la Presidencia del Gobierno ni a otros órganos, además de un calendario de disponibilidad de los datos.

La JEC insta al CIS a proporcionar cuanto antes la información solicitada, pero ni abre expediente ni incorpora a su acuerdo de resolución unas exigencias específicas de control.