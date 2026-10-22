Felipe González votará en blanco: "El pacto PP-Vox no me gusta, pero tras pactar con Bildu y pedir perdón a Puigdemont..."

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LO ESENCIAL Las claves Felipe González anuncia que votará en blanco en las próximas elecciones al no sentirse representado por ninguna opción política. El expresidente socialista contrapone un posible pacto PP-Vox con las alianzas de Pedro Sánchez con Bildu y los acuerdos con Puigdemont. González se muestra de acuerdo con la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de construir un millón de viviendas mediante colaboración público-privada.

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado este jueves en un encuentro empresarial en Málaga que votará en blanco en las elecciones del 29 de noviembre, manifestando una vez más su negativa a la gestión de Pedro Sánchez.

"Voy a votar en blanco porque no me siento representado por ninguno. El voto en blanco no es una abstención, sino que explica lo que siento", ha afirmado González.

Cuestionado sobre el posible pacto entre PP y Vox tras los comicios, el exlíder socialista ha subrayado que "es un pacto inevitable" y no lo ha visto tan negativo en comparación a las alianzas realizadas por Pedro Sánchez con los independentistas.

"No me gusta la extrema derecha, pero después de pactar con Bildu y pedir perdón a Puigdemont... ", ha recalcado.

Vivienda

Felipe González se ha mostrado a favor del anuncio realizado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de construir un millón de viviendas en España para hacer frente a la fuerte crisis habitacional existente en el país.

"Feijóo dice que hay que construir un millón de viviendas y estoy de acuerdo. Se puede hacer. Ya se hizo en los 90. Se van a necesitar además para las personas que se regularizan y quieren la unificación familiar. Es posible solucionar el problema de la vivienda si se ponen de acuerdo todos los actores", ha destacado.

En este sentido, González ha afirmado que si él fuera hoy el presidente del gobierno "haría un plan público-privado para construir vivienda con la colaboración de todos".

Ha defendido la creación de "una buena ley de vivienda que es absolutamente necesaria con la unión de la administración central, regional y local junto con las empresas". También ha defendido reducir la burocracia y promover el silencio administrativo positivo para poder acelerar los proyectos.

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