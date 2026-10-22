Álvarez de Toledo y Sémper, dos y tres en la lista de Feijóo: "Perfiles distintos unidos para hacer un país mejor", dice el PP

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LO ESENCIAL Las claves El PP ubica a Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper como números dos y tres en la lista por Madrid liderada por Alberto Núñez Feijóo. Génova busca proyectar una imagen integradora y de unidad al reunir dos perfiles políticos diversos en la misma candidatura electoral. La formación presenta su proyecto frente al PSOE definiéndose como un partido abierto en el que las diferencias enriquecen y no sufren purgas. La lista se completa con cabezas de cartel como Miguel Tellado, Cuca Gamarra y Xavier García Albiol, encargado de impulsar la ley antiokupas.

El Partido Popular sitúa a Cayetana Álvarez de Toledo y a Borja Sémper en los puestos dos y tres de la lista por Madrid que encabeza Alberto Núñez Feijóo.

La elección busca proyectar una idea de unidad: dos sensibilidades distintas que comparten partido y se comprometen con un mismo proyecto.

"Estamos muy orgullosos de que las personas que acompañan al presidente representen perfiles distintos de ciudadanos diversos", señalan fuentes populares. "Y, sin embargo, unidos ante el reto de hacer de nuestro país un lugar mejor".

El anuncio llega después de dos semanas de presentación escalonada de las candidaturas al Congreso y mientras el PP negocia un posible pacto con Vox para optimizar la mayoría de la derecha en el Senado.

Feijóo enmarca su candidatura en la "misión" de darle a España "el cambio que necesita" para "derribar el muro del sanchismo".

El equipo del PP por Madrid para el 29-N

La composición de la lista madrileña quiere poner rostro a ese proyecto integrador.

Después de unos días en que el rumor situaba a Álvarez de Toledo como compañera de Feijóo en la lista, el PP ha querido señalar que el verdadero 'ticket' electoral lo conforma la madrileña con el político guipuzcoano.

Y que es ese detalle el que da valor a la imagen "integradora" del candidato a presidente del Gobierno. Como expresión de la amplitud del partido.

"El de Cayetana y Sémper"

Ambos representan perfiles políticos diferentes y han expresado públicamente su respeto y admiración mutuos, "pese a sus discrepancias". Sémper ha llegado a reivindicar esa relación no sólo a pesar de las diferencias, sino "también gracias a ellas".

El PP lleva esta legislatura recurriendo a una fórmula para describirse: "Somos el partido de Cayetana y de Sémper". Ahora traslada ese mensaje a los primeros puestos de la candidatura que encabeza Feijóo como un "proyecto integrador".

De hecho, ése es el mensaje que pretenden destacar desde Génova. "Las diferencias en el PP no se combaten, se respetan", en otro rasgo distintivo que remarcan frente al PSOE de Pedro Sánchez.

Defienden que Feijóo es un candidato en el que pueden confluir españoles "de diferente signo y condición", bajo la idea de una "España sin muros" y un proyecto "sin purgas".

La dirección introduce esa comparación explícita con su principal adversario: "No somos el PSOE". Se define como una formación abierta en la que "los matices y los acentos no incomodan a nadie, sino que enriquecen a todos".

Álvarez de Toledo y Sémper han atravesado "etapas distintas" dentro del partido, recuerdan esas fuentes.

El mensaje que el PP quiere fijar es que ambos consideran la formación su casa y deciden "dar la cara por sus ideas" junto a Feijóo, después de haber abandonado la política activa, ambos, por distintas razones en el pasado.

El valor de las listas

La candidatura de Madrid se suma a las de otros dirigentes del PP que encabezarán las listas en sus provincias. Miguel Tellado será el número uno por A Coruña; Ester Muñoz, por León; y Cuca Gamarra, por La Rioja, mientras Elías Bendodo concurrirá por Málaga y Juan Bravo por Sevilla.

Entre las incorporaciones destaca la de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, que encabezará la candidatura por Barcelona. Feijóo le ha encomendado una tarea concreta si llega a la Moncloa: ser el ponente en el Congreso de la ley antiokupas que los populares quieren aprobar.

"Vas a ser el ponente de la ley y la vamos a aprobar contigo", le trasladó el líder popular durante el acto de precampaña celebrado el domingo en Barcelona. Y es que han sido esas políticas las que le han dado la mayoría absoluta en Badalona, como alcalde, y la que inspiró las iniciativas del PP en ese campo.

El encargo sitúa a Albiol al frente de una de las principales promesas del PP en materia de vivienda: impulsar los desalojos en 48 horas bajo el lema de "tolerancia cero con los okupas".