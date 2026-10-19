Sánchez de Lara: "15 días antes del asalto a Ceuta el Ejército hizo un simulacro de su plan de contingencia para defenderla"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Cruz Sánchez de Lara afirma que el Ejército realizó un simulacro de contingencia en Ceuta 15 días antes de la entrada masiva de migrantes, pero no les dejaron actuar. Denuncia que las autoridades ocultaron la preparación militar y pide a la Justicia que investigue el plan de contingencia del que Moncloa era consciente. Asegura que el Ejército pidió perdón por no poder intervenir tras recibir órdenes de dejar pasar a los migrantes y tilda la situación de la ciudad de insostenible. Señala que las denuncias sobre supuestas agresiones militares podrían responder a una estrategia de guerra híbrida y psicológica impulsada desde Marruecos.

La abogada y vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, ha afirmado que se hizo el "simulacro de un plan de contingencia" por parte del Ejército para "defender Ceuta" quince días antes de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio.

Sánchez de Lara ha afirmado que el cuerpo militar estaba preparándose "para una posible invasión y no les han dejado" actuar, ya que existía un "plan de contingencia y un simulacro" para actuar en caso de que "se diera una orden desde arriba".

Por ello, ha pedido a "las autoridades y los juzgados que lo reclamen porque esto ha pasado y necesitamos enterarnos y no podemos permitir que se nos esté ocultando".

La información de esta preparación previa del cuerpo castrense llega de fuentes "más que sobradas" y "cercanas", por lo que ha demandado al poder judicial que "tire de este hilo" aunque se esté negando la existencia de este plan por el Ejecutivo.

Esto significaría que Moncloa era consciente de lo que podía ocurrir y preparó al Ejército en consecuencia, aunque luego no dejara que actuaran.

El programa ha emitido las imágenes a las que tenía acceso este medio en el que se veía un enfrentamiento entre la Policía Nacional y la Guardia Civil ante la entrada masiva. La frontera se acabó abriendo la frontera y dejando pasar a los migrantes. Asociaciones de policía han denunciado que no había instrucciones claras y que se dio la orden de dejar pasar a los migrantes.

"Se ha producido un enfrentamiento entre las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado y es tremendo cómo la gente del ejército, de espaldas a las cámaras te pide perdón por no poder hacer el trabajo para el que se llevan preparando 30 años", ha explicado en su intervención en 'Espejo Público'.

La semana pasada este diario celebraba su IV Foro Económico en la ciudad autónoma, momento en el que Sánchez de Lara se desplazó a la ciudad y pudo observar con sus ojos la realidad que vive la población.

Las cifras

El general Miguel Ángel Ballesteros, también presente en el plató, ha aseverado que debieron ser unos 26.000 los migrantes que permanecieron. La abogada afirma "estar en las cuentas de Ballestero, no en las que nos da el Gobierno".

"Yo me fui con coche y varios reportajes gráficos y yendo en coche por Ceuta a mí no me salen las cuentas", ha señalado, y ha agregado "lo que está pasando en Ceuta es inconcebible e insostenible y los que hemos estado allí sabemos que, nos lo cuenten como nos lo cuenten, la realidad de Ceuta es insostenible".

La vicepresidenta ejecutiva de este diario ha denunciado de la misma forma la situación "saturada" de la sanidad en la ciudad. Ha explicado que no hay sanitarios suficientes para hacer frente a la demanda sobrevenida. Asimismo, ha cuestionado las cifras que se están dando desde el Gobierno.

Sobre la información que difundía El País sobre la denuncia de presuntas agresiones de militares a migrantes, en sus palabras, es necesaria una investigación de los hechos, pero parece alinearse con "una estrategia de guerra híbrida" desde el reino de Marruecos.

Amnistía Internacional ha denunciado estas supuestas agresiones. En plató han apuntado a que esto puede ser parte de una "guerra psicológica" de desgaste por parte de Rabat para minar la imagen de España y sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a nivel internacional.