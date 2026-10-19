Montse Lluis, negociadora de los pactos PP-Vox en las autonomías, 'número dos' de Abascal por Madrid

Lluis se consolida como figura clave de la dirección tras liderar los pactos autonómicos con el PP en regiones como la Comunidad Valenciana, Aragón o Extremadura.

Samuel Vázquez, portavoz nacional de Seguridad e Inmigración y policía nacional, encabezará la candidatura del partido por Ávila.

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ratifica la lista madrileña, que incluye a Juan Sergio Redondo (3º), Pepa Millán (4ª) y el campeón olímpico Cristian Toro (5º).

Montse Lluis, secretaria general adjunta de Vox y negociadora de los acuerdos con el PP, será la 'número dos' de Santiago Abascal por Madrid en las elecciones del 29-N.

Montse Lluis, secretaria general adjunta de Vox y negociadora de los pactos de gobierno con el PP en las comunidades autónomas, será la número dos de Santiago Abascal en la lista al Congreso por Madrid en las elecciones generales del 29 de noviembre, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox, máximo órgano de dirección del partido entre asambleas, se ha reunido este lunes y ha ratificado las candidaturas para el 29-N.

El número tres por Madrid será Juan Sergio Redondo, portavoz de Vox en la Asamblea de Ceuta. Su elección refleja el peso que la dirección quiere dar a la ciudad autónoma en la campaña.

Ceuta solo reparte un escaño en el Congreso, que en 2023 fue para el PP, y Redondo no tenía opciones de obtenerlo. En Madrid, donde Vox logró cinco diputados hace tres años, el tercer puesto le garantiza prácticamente el acta.

Redondo, historiador nacido en Ceuta en 1976, preside Vox en la ciudad desde 2018. Tras la invasión a finales de julio, ha sido una de las voces visibles del partido.

Tras Redondo, completan los cinco primeros puestos de la lista por Madrid la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en el cuarto lugar, y el campeón olímpico de piragüismo Cristian Toro, en el quinto.

Además, Samuel Vázquez, portavoz nacional de Seguridad e Inmigración, encabezará la lista por Ávila. Policía nacional, fichó por Vox en 2023.

Quién es Lluis

Montse Lluis se ha convertido en el principal enlace de Vox con el PP.

Llegó a la política en 2022 como directora general en la Junta de Castilla y León, dentro del primer gobierno de coalición entre ambos partidos, en el equipo del entonces vicepresidente Juan García-Gallardo.

Tras las autonómicas de mayo de 2023, Abascal le encargó coordinar las negociaciones con el PP. Fue la artífice de los pactos que llevaron a Vox a los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Murcia, y del acuerdo programático en Baleares.

En mayo de 2025, el secretario general, Ignacio Garriga, la nombró secretaria general adjunta, lo que la convirtió de facto en su número dos en el partido. Es además vocal del CEN.

Este año ha vuelto a pilotar las negociaciones tras las elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Esos acuerdos han devuelto a Vox a los gobiernos de María Guardiola, Jorge Azcón, Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno, con vicepresidencias y consejerías.

Su salto al Congreso la sitúa en primera línea ante una más que probable negociación con el PP tras el 29-N. Todas las encuestas, excepto el CIS, otorgan a populares y Vox una mayoría absoluta holgada, por encima de los 176 escaños.

Montse Lluís cuenta con una amplia experiencia en el sector de la comunicación y los medios. Fue nombrada vicepresidenta de la Unión de Televisiones Comerciales (UTECA) en enero de 2021.

Trabajó como directora adjunta del diario ABC desde 2015, tras haber pasado por los cargos de subdirectora y adjunta al director, siendo una de las responsables del relanzamiento del periódico en plena transformación hacia el modelo online-offline.

También fue directora editorial de 10TV, el proyecto audiovisual del grupo Vocento; jefa de Sección de El Correo entre 1998 y 2004; y, en paralelo, miembro del Consejo Asesor de la Asociación de Periodistas Europeos, codirectora del Título de Experto en Redacciones Digitales de la Universidad San Jorge de Zaragoza y profesora en los másteres de Periodismo de ABC y de la Fundación COPE-San Pablo CEU.

Millán y Toro

Pepa Millán sube un puesto respecto a 2023, cuando fue la número cinco por Madrid y obtuvo el último de los cinco escaños de Vox en la circunscripción.

Nacida en Cabra (Córdoba) en 1995, Millán fue senadora en la anterior legislatura. En agosto de 2023, Abascal la eligió para sustituir a Espinosa de los Monteros como portavoz en el Congreso, lo que la convirtió en la portavoz más joven de la historia de la Cámara.

El quinto puesto en la lista madrileña es para Cristian Toro, portavoz nacional de Deportes de Vox.

Piragüista, se proclamó campeón olímpico en los Juegos de Río 2016 junto a Saúl Craviotto, en la prueba de K-2 200 metros. Se retiró de la competición en enero de 2024.

Toro, nacido en Venezuela y criado en Galicia, fue el número seis de Vox en las municipales de 2023 en Madrid.

En septiembre se incorporó como concejal al Ayuntamiento de la capital para ocupar la vacante de Carla Toscano, que renunció al acta tras su expulsión del partido.

Cambios con respecto al 23-J

En las generales de 2023, la número dos de Abascal por Madrid fue María Ruiz, entonces secretaria de Organización. El número tres fue Iván Espinosa de los Monteros, que renunció a su escaño y dejó la primera línea del partido en agosto de ese mismo año.

Vox obtuvo entonces cinco diputados por Madrid y 33 en el conjunto de España. Los partidos tienen de plazo hasta el 26 de octubre para registrar sus candidaturas para el 29-N.