La dirigente del PSE casada con Jesús Eguiguren equipara la "persecución" de ETA con la "coalición del odio" de PP y Vox

Patxi López también sumó un paralelismo al afirmar que el 29-N la sociedad vasca estará en el mismo "lado bueno de la historia" que cuando se acabó con ETA.

Pese a intentar rectificar admitiendo que sería una irresponsabilidad comparar ambas épocas, la dirigente sostuvo que no se quedará callada ante la política de odio.

Romero realizó las declaraciones en Bilbao durante la presentación de los cabezas de lista del PSE para las elecciones del 29-N.

La candidata del PSOE Rafaela Romero compara la lucha contra ETA con frenar a la "coalición del odio" que atribuye a PP y Vox.

La candidata del PSOE al Congreso por Guipúzcoa, Rafaela Romero, ha trazado este lunes un paralelismo entre la lucha contra ETA y frenar lo que ha calificado como la "coalición del odio" que representan PP y Vox.

Lo ha hecho en vísperas del decimoquinto aniversario del fin de la banda terrorista.

Romero, miembro de la Ejecutiva de los socialistas vascos, ha intervenido en Bilbao en la presentación de los cabezas de lista del PSE para el 29-N. La han acompañado Patxi López (Vizcaya), Javier Hurtado (Álava) y el secretario general, Eneko Andueza.

"Volveremos a impedir que la persecución política y personal del adversario y su deshumanización se conviertan en herramientas para ser expulsados de nuestro país", ha asegurado la dirigente socialista.

En la siguiente frase, por si quedaba alguna duda, Romero ha hecho más explícita esa equiparación, hablando en primera persona de su biografía: "No lo hice cuando el terrorismo y los violentos me empujaban a elegir, y ahora tampoco quiero hacerlo".

"No quiero ese país, esa España en manos de una coalición del odio que solo quieren el espacio público a los que piensan, sienten y viven como ellos", ha añadido.

Para más inri, quien ha establecido esa conexión es la esposa de Jesús Eguiguren. El expresidente del PSE fue uno de los principales artífices de las conversaciones con el entorno de ETA que desembocaron en el final de la banda.

Es también una figura muy contestada por las asociaciones de víctimas.

Nada más verbalizarlo, la propia Romero ha parecido darse cuenta de lo que decía y ha tratado de desmarcarse: "No voy a comparar aquella Euskadi con la España de hoy, sería una irresponsabilidad por mi parte".

Pero el paralelismo ya estaba hecho. Y ella misma lo ha vuelto a sostener a renglón seguido: "Pero tampoco voy a quedarme callada ante la política de odio".

No es la primera vez que Romero vincula a ETA con Vox. En la campaña de las generales de 2023, afirmó en una entrevista con Crónica Vasca que "es totalitario Vox y era totalitaria ETA".

Romero no ha estado sola en ese paralelismo. Patxi López ha asegurado que la sociedad vasca estará el 29-N "en el lado bueno de la historia".

Será, según el exlehendakari, el mismo lado "en el que estuvo hace 15 años, cuando acabamos con ETA y conquistamos la libertad".

Eguiguren

Eguiguren presidió el Parlamento Vasco entre 1987 y 1990 y el PSE entre 2002 y 2014. Fue además el interlocutor socialista de Arnaldo Otegi en el caserío Txillarre de Elgoibar, escenario de conversaciones secretas desde principios de la década de 2000.

Aquellos contactos fueron el germen del proceso de 2005-2007, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2006, Eguiguren se reunió en Ginebra con Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, en una negociación que saltó por los aires con el atentado de la T-4 de Barajas.

El propio Eguiguren relató aquella trastienda en el libro ETA. Las claves de la paz. Confesiones del negociador (2011). En sus memorias ha reconocido que se saltó "la disciplina de partido" para reunirse con Otegi.

El dirigente socialista atribuye a Otegi "mucho mérito" por haber alejado al independentismo vasco de la violencia. Llegó a declarar como testigo de la defensa de Otegi en el juicio por el mitin de Batasuna en el velódromo de Anoeta.

A la salida de aquella vista, Romero se dirigió a la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, con una frase que todavía se recuerda: "El día que nos maten no lloréis".

"A nosotros ya nos han matado", le respondió Pedraza.