La derecha conservaría tres quintos del Senado si Vox no se presenta en 19 provincias o va en listas 2+1 con el PP en ellas

En 31 provincias el PP se mantiene como la fuerza más votada con capacidad para lograr 3 de los 4 senadores en juego de forma independiente.

Los escenarios analizados contemplan formulas mixtas con listas 2+1 (dos candidatos del PP y uno de Vox) o que Vox retire sus candidaturas en circunscripciones clave para asegurar la victoria de la derecha.

La estrategia busca contrarrestar la candidatura unitaria de la izquierda, denominada 'Senado de Progreso', registrada por el PSOE y el Frente Amplio en 47 provincias.

PP y Vox necesitan ponerse de acuerdo en 19 provincias para alcanzar la mayoría cualificada de tres quintos en el Senado (161 escaños) y renovar órganos como el TC o el CGPJ sin depender del PSOE.

PP y Vox precisan ponerse de acuerdo en 19 provincias, para alcanzar la mayoría cualificada de tres quintos del Senado (161 del total de 267 senadores) que les permitiría renovar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sin contar con el PSOE.

La dirección nacional de Vox decidirá este lunes si abre una negociación con el partido de Feijóo para alcanzar este objetivo.

Es la respuesta a la candidatura unitaria Senado de Progreso, registrada por el PSOE y los partidos del Frente Amplio en 47 provincias.

EL ESPAÑOL analiza hoy los tres escenarios que permitirían a PP y Vox alcanzar este objetivo, a partir de la estimación de voto de la última encuesta de SocioMétrica publicada el pasado 11 de octubre.

De acuerdo con estos cálculos, el PP se mantendrá como la fuerza más votada en 31 provincias, lo que le permitirá hacerse con 3 de los 4 senadores que están en juego en cada circunscripción, pese a la candidatura unitaria de la izquierda.

Por tanto, en esas 31 provincias es indiferente que PP y Vox se presenten por separado.

Sin embargo, en otras 19 existe el riesgo de que la lista Senado de Progreso se convierta en la fuerza más votada, y se lleve los 3 senadores, si los dos partidos de la derecha concurren por separado.

Esas son las 19 provincias en las que PP y Vox han de alcanzar un acuerdo: Valencia, Sevilla, Castellón, Asturias, Badajoz, Cádiz, Pontevedra, Huelva, Cáceres, Alicante, Jaén, Granada, Zaragoza, Guadalajara, Córdoba y Huesca, además de las tres circunscripciones insulares (Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife).

¿Existe voluntad de alcanzar ese acuerdo? Así lo apuntó el sábado el presidente de Vox, Santiago Abascal, al afirmar que su partido tendrá "altura de miras" para que "España sea libre y no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces".

Por el momento, fuentes de la calle Génova se limitan a indicar que si se pone la mesa una propuesta formal la "valorarán", y de momento evitan entrar en cualquier otra especulación.

Durante el acto celebrado este domingo en Barcelona junto a Xavier García Albiol, Feijóo recordó que en las elecciones de 2023 "nos faltaron cuatro escaños para gobernar, dos de ellos en Cataluña", por unos pocos "cientos de votos".

"No vamos a arriesgarnos otra vez", afirmó, "vamos a unirnos por el cambio".

Escenario 1: fórmula mixta

Esta fórmula precisa que Vox no se presente en ninguna de las tres circunscripciones insulares (Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), donde el Senado se elige isla a isla.

En las otras 16 provincias citadas, ambos partidos deberían concurrir con la fórmula 2+1: es decir, que el PP incluyera a un candidato de Vox en su lista de tres nombres al Senado.

En el resto de España, ambos partidos pueden concurrir por separado.

En este escenario, el PP obtendría 140 senadores en el conjunto de España (por encima de la mayoría absoluta, fijada en 134), mientras que Vox obtendría 17 electos (22, incluyendo los de designación autonómica).

En conjunto, ambos partidos sumarían 162 senadores, superando la mayoría cualificada que les permitiría renovar el TC y el CGPJ, sin contar con el PSOE. Y sorteando, por tanto, el bloqueo de la izquierda.

El siguiente mapa muestran el reparto más probable de senadores en cada provincia. En azul, donde gana el PP; en rojo, la izquierda; en amarillo, los nacionalistas.

Las provincias rayadas son aquellas donde Vox no se presenta y las cuadriculadas, las de lista conjunta. Murcia, Almería y Ceuta, en verde, mantienen listas separadas, porque allí Vox puede sacar senador por su cuenta.

Proyección del reparto de escaños en el Escenario 1. EE

Escenario 2: versión extendida

Implicaría que Vox no presente candidaturas al Senado en las 19 circunscripciones provinciales que están en juego, para que la papeleta del PP pueda imponerse (y hacerse con tres de los cuatro senadores) frente a la lista única de la izquierda.

En este escenario, el PP subiría hasta 155 senadores y Vox se quedaría con siete. De nuevo, ambos sumarían 162 senadores.

Proyección del reparto de escaños en el Escenario 2. EE

Es decir, tanto en el escenario 1 como en el 2, la suma de PP y Vox alcanzaría 162 senadores (por encima de los tres quintos de la Cámara) en 87 y 99 de cada 100 simulaciones. Siempre a partir de los datos de la última encuesta de SocioMétrica.

En ambos escenarios, el resultado para la izquierda sería el mismo: los partidos de la lista única Senado de Progreso retrocederían desde sus 72 escaños actuales, a sólo 59 electos.

Y los partidos del actual "bloque de investidura" (es decir, la izquierda más los nacionalistas), caerían desde sus 120 escaños actuales a 105.

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La siguiente tabla muestra el reparto de escaños que arrojarían los escenarios 1 y 2 en las 19 provincias que están en disputa, para PP, Vox y la lista única de la izquierda.

Las provincias están ordenadas de mayor a menor necesidad: las primeras son aquellas donde la izquierda unida supera hoy al PP y el acuerdo da la vuelta al resultado.

Las últimas son aquellas donde el PP ya gana, pero el acuerdo le protege ante una posible movilización de la izquierda.

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Escenarios intermedios

A partir de aquí, existen múltiples combinaciones intermedias para que PP y Vox alcancen el acuerdo que les permitiría superar la mayoría cualificada de tres quintos.

Por ejemplo, que el PP sea la lista única de la derecha en determinadas provincias (de las 19 en disputa) y Vox en otras.

Vox podría reclamar que el PP no se presente al Senado en algunas provincias de Cataluña en las que el partido de Abascal parte con ventaja.

¿Qué puede fallar?

El cálculo descansa en dos supuestos. El primero, que 7 de cada 10 votantes de Vox elijan al PP donde su partido no se presente.

El segundo, que la lista conjunta conserve al 90 % de los votantes del PP y al 85 % de los de Vox, y que estos marquen a los tres candidatos de la papeleta, también al del otro partido.

Este segundo punto es el más delicado. En el Senado se vota a personas, no a listas: si una parte de los votantes del PP no marca al candidato de Vox, ese tercer escaño puede acabar en manos del primer candidato de la izquierda. Es el riesgo del escenario 1 que no tiene el escenario 2.

Hay un tercer factor ajeno a ambos: el senador de Formentera. Los cálculos lo incluyen, con 267 escaños y los tres quintos en 161. Si la reforma no estuviera en vigor el 29N, la Cámara tendría 266 senadores y el listón bajaría a 160.

Metodología

Estimación a partir de la última encuesta de SocioMétrica publicada por EL ESPAÑOL (11 de octubre de 2026), trasladada a provincias con el modelo SENADO. En cada provincia se estima el voto al Senado con coeficientes calibrados en las generales de 2019 y 2023 y se asignan los escaños por voto limitado.

Incertidumbre: 1.000 simulaciones que combinan el error histórico de las encuestas y la variación del voto entre provincias; las probabilidades son el porcentaje de simulaciones en que se alcanza cada mayoría y los totales, la media de esas simulaciones. Izquierda: papeleta única de PSOE y Sumar, sin Podemos, salvo en Cataluña y Canarias.

Donde Vox no se presenta, 7 de cada 10 de sus votantes eligen al PP. Lista 2+1: el PP retiene el 90 % de su voto y Vox el 85 %; no es posible en las islas ni en Navarra. Autonómicos: composición actual (58). Los mapas y la tabla provincial muestran el reparto más probable de cada provincia, por lo que su suma puede diferir en algún escaño de los totales.