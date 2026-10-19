Abascal, dispuesto a hacer "sacrificios" para pactar con el PP en el Senado: "Vox tiene voluntad de entendimiento"

El Comité Ejecutivo Nacional aprueba las listas al Congreso, integrando a Montse Lluis como número dos por la provincia de Madrid.

Vox sopesa no presentar listas en ciertas provincias para no fragmentar el voto y colocar candidatos en la lista de los populares.

El pacto busca alcanzar una mayoría de tres quintos para frenar iniciativas del PSOE y controlar la renovación de órganos clave.

Santiago Abascal muestra la voluntad de Vox para alcanzar un acuerdo con el PP en el Senado que impida el avance de la izquierda.

Vox recoge el guante. Su presidente, Santiago Abascal, ha asegurado este lunes que la alianza del PSOE con "la extrema izquierda" en el Senado "exige sacrificios a los partidos de la oposición".

Y ha dejado claro que su formación "mantiene la voluntad de entendimiento" con el PP.

Abascal ha hablado en una declaración institucional, sin asistencia de medios ni preguntas, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en la sede nacional, en la calle Bambú.

Era la respuesta que el partido había dejado en el aire durante el fin de semana.

Vox, ha dicho Abascal, mantiene una "voluntad de entendimiento que proteja el Senado de los acuerdos con la extrema izquierda".

Porque Sánchez, ha añadido Abascal, "ha dicho que va a seguir gobernando de una manera o de otra, y ha disfrutado emitiendo esa amenaza".

Abascal ha acusado además a Sánchez de querer "robar" las elecciones. "Igual que pretende utilizar el Constitucional para alterar el censo electoral", ha advertido, los españoles deben estar "atentos" durante el mes y medio que queda hasta el 29-N.

Tres quintos

Lo que está en juego en el Senado es la mayoría de tres quintos: 161 de los 267 senadores.

Con ella, PP y Vox podrían renovar el Tribunal Constitucional y el CGPJ o nombrar al Defensor del Pueblo sin contar con el PSOE. Eso es lo que pretende bloquear la alianza de la izquierda.

PP y Vox mantienen desde hace semanas un pacto tácito de no agresión en la precampaña. Ninguno quiere repetir lo ocurrido en julio de 2023, cuando sus desencuentros dieron oxígeno a Sánchez en la recta final.

Abascal ya había dejado caer el sábado, en X, que Vox actuaría "con altura de miras" en esta ocasión.

Lo hizo nada más conocerse la candidatura Senado de Progreso, con la que PSOE y Frente Amplio concurrirán juntos en 47 provincias. Los socialistas cederán a sus socios uno de sus tres nombres en cada una.

La fórmula en estudio pasa por que Vox no presente candidatura a la Cámara Alta en las provincias donde la fragmentación pueda dar la victoria a la izquierda. A cambio, colocaría a algunos de sus candidatos en la lista del PP.

La pelota está ahora en el tejado de Génova.

El plazo para registrar coaliciones ante la Junta Electoral Central expiró el viernes a medianoche, así que una papeleta conjunta PP-Vox ya no es posible. Sí sigue abierta la presentación de candidaturas, donde caben los independientes.

En el Senado, cada provincia peninsular elige cuatro senadores y el elector marca hasta tres. La lista más votada se queda con tres escaños y la segunda, con uno. Quedar primero o segundo por un puñado de votos cambia el reparto.

Vox lo sabe bien. En julio de 2023 no logró ningún senador de elección directa. Ahora podría mantener lista propia donde tiene más opciones, como Murcia, Almería o Ceuta, y replegarse en plazas reñidas como Valencia, Sevilla, Badajoz, Zaragoza o Cuenca.

El CEN de este lunes también ha aprobado las listas de Vox al Congreso. Montse Lluis, artífice de los pactos autonómicos con el PP, irá de número dos por Madrid.