Alberto Núñez Feijóo durante un acto de precampaña en Barcelona para las elecciones del 29-N. PP.

Feijóo acusa a Sánchez de "defender los intereses" de Marruecos: "¿Por qué creéis que le prefieren a él?"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de defender los intereses de Marruecos antes que los de España durante un acto de precampaña en Barcelona. El líder del PP vincula la política exterior del Gobierno con Rabat al espionaje sufrido en el móvil del presidente y se pregunta qué cloaca esconde su dispositivo. Feijóo promete priorizar la seguridad en Ceuta y Melilla, reforzar las fronteras y reformar la Ley de Extranjería para evitar que sea un coladero. El candidato popular critica el apoyo a Sánchez en los medios marroquíes y acusa al PSOE de intentar ocultar la situación migratoria en Ceuta.

"Todo se va a saber". Con estas palabras, Alberto Núñez Feijóo entra en campaña.

En un acto en Barcelona este domingo con el que será número uno en las listas al Congreso del PP por la provincia barcelonesa, Xavier García Albiol, y el candidato del partido en Cataluña, Alejandro Fernández, el líder de los populares ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para echarle en cara su relación con Marruecos.

"¿Por qué creéis que le prefieren a él?", se ha preguntado Feijóo refiriéndose a las peticiones de voto para Sánchez en la prensa marroquí, como se contó en EL ESPAÑOL.

Ante la pregunta, uno de los asistentes ha proclamado que el motivo es que es un "traidor". Un grito que ha suscitado una sonrisa en el líder del partido.

Pero el mandatario no se ha limitado a eso. La respuesta tiene más sustancia para Feijóo: "Marruecos defiende sus intereses y Sánchez defiende los intereses marroquíes".

Además, advierte algo que no hay que olvidar, refiriéndose al espionaje marroquí al móvil del presidente mediante Pegasus. Para él, llegaron a descubrir informaciones que doblegan a Sánchez ante Rabat. "¿Qué cloaca esconde el móvil de Sánchez?", se ha preguntado.

Algo que considera que ha demostrado esta relación ha sido la entrada de miles de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. "Se produce una invasión y Sánchez agradece a Marruecos", ha recordado.

Por ello, ha asegurado que, si el logra llegar a la Moncloa, pondrá a Ceuta y Melilla como prioridad. "Tenemos que reforzar las fronteras y los servicios de Ceuta y Melilla", ha instado.

Además, ha asegurado que reformará la Ley de Extranjería para que no sea un "coladero". "España no se vende se defiende también en las urnas", ha resumido.

"No permitamos que invadan también nuestra democracia", ha añadido.

En este sentido, ha cargado duramente con el PSOE por "esconder lo que esta pasando en Ceuta".

"Taparon las mentiras de Marruecos con mentiras sobre la vivienda", ha afirmado para añadir que, en el PSOE, "encadenan una mentira con otra y un escandalo con otro".

"Ya les tenemos calados y ya no cuela", ha asegurado.