Sánchez homenajea a Begoña antes de que la sienten en el banquillo: "Nos han querido quebrar y estamos más unidos"

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita la absolución de Begoña Gómez al considerar que los hechos investigados no constituyen delito.

Begoña Gómez irá a juicio ante un jurado popular procesada por presuntos delitos de malversación de fondos y tráfico de influencias.

El presidente del Gobierno afirma que los intentos de quebrarlos los han vuelto "más unidos y más fuertes que nunca" ante el cerco judicial a su mujer.

Pedro Sánchez rinde homenaje a su esposa, Begoña Gómez, en un acto del PSOE en Fuenlabrada tras ser ratificado como candidato para el 29N.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rendido este sábado homenaje a su mujer, Begoña Gómez, en un acto de precampaña posterior al Comité Federal del PSOE, que le ha ratificado como candidato a la Presidencia del Gobierno para las elecciones del 29N.

"Hoy me acompaña Begoña y quería darte las gracias por ser mi esposa, la madre de mis hijas y por ser mi mujer", ha indicado el líder del Ejecutivo en el acto, celebrado en Fuenlabrada (Madrid).

"Nos han intentado quebrar de todas las maneras y han conseguido justo lo contrario", ha señalado.

"Estamos más unidos y somos más fuertes que nunca", ha agregado el mandatario, en relación al cerco judicial que estrecha a su esposa.

Sánchez ha sellado estas palabras con un beso a Begoña Gómez, que el público ha jaleado al grito de: "¡Qué bonito!".

Al comienzo del acto, ambos se han puesto una camiseta roja con el lema electoral de campaña del PSOE: "La fuerza de la gente".

A juicio

El hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado (ahora jubilado), ha finalizado la instrucción del caso Begoña y ha enviado a juicio a la esposa del presidente del Gobierno ante un jurado popular (que estará integrado por nueve ciudadanos de la calle).

El instructor imputa a Begoña Gómez y su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, los presuntos delitos de malversación de fondos y tráfico de influencias. La Audiencia Provincial de Madrid aún debe resolver los últimos recursos.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado la absolución de ambas. El Ministerio Público sostiene que los hechos atribuidos a Gómez "no son constitutivos de infracción penal".