Feijóo: "Lo que Marruecos ha hecho en estos meses supera lo admisible por España, un país debe hacerse respetar"

Promete centrar su política en las prioridades de la gente corriente como la vivienda, los precios, la seguridad y las fronteras, dirigiéndose a los trabajadores.

En un acto en Toledo, Feijóo acusa al Ejecutivo de generar problemas, hacer trampas y reprocha el desalojo de 75 familias de la Guardia Civil de su cuartel.

El líder del PP critica el silencio y la resignación de Pedro Sánchez ante la situación en Ceuta y defiende que una nación debe hacerse respetar sin aceptar deslealtades.

Alberto Núñez Feijóo advierte que responderá con firmeza si llega al Gobierno ante los desafíos de Marruecos a la soberanía española, afirmando que lo hecho por Rabat supera lo admisible.

Alberto Núñez Feijóo ha advertido de que responderá con firmeza a los desafíos de Rabat a la soberanía española si llega al Gobierno después de las elecciones generales del 29 de noviembre..

"Lo que Marruecos ha dicho y hecho en estos meses supera lo admisible para España", ha afirmado en Toledo, en un acto organizado por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

El líder del PP ha señalado lo que está ocurriendo en Ceuta para reclamar una respuesta que descarte "el silencio y la resignación" que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez. Ha sostenido que los desafíos a la soberanía nacional no pueden ocultarse ni tratarse "como episodios menores".

En su discurso, ha insistido en que "si una nación aspira a ser respetada, debe empezar haciéndose respetar". Feijóo ha defendido la colaboración y la buena vecindad con Marruecos, pero ha advertido de que la deslealtad tendrá una respuesta "seria y firme" desde España.

el candidato popular a la presidencia del Gobierno ha asegurado que una gran nación no busca la confrontación, pero tampoco acepta que se cuestione su integridad. "España no tiene amo", ha remachado.

"Que dejen de robar"

El líder del PP ha enlazado esa defensa de la soberanía con sus críticas al Gobierno, al que ha acusado de generar problemas y de convertir la política en un teatro. Ha reclamado que deje de "robar" y de "hacer trampas" y atienda las preocupaciones de los ciudadanos.

También ha denunciado lo que considera contradicciones del Ejecutivo: desde "reivindicar el feminismo mientras se pagan prostitutas con dinero público" hasta "hablar de justicia social cuando somos el país con mayor pobreza infantil de la UE".

En Toledo, ha reprochado al Gobierno el desalojo de 75 familias de la Guardia Civil y las promesas incumplidas de una nueva casa cuartel desde el año 2019. "Si un Gobierno desahucia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no tiene legitimidad para hablar de desahucios a nadie", ha sostenido.

Frente a esa gestión, ha identificado "las prioridades de la gente corriente" como sus propias prioridades "la vivienda, los precios, la energía, los trenes, la atención médica, la seguridad y las fronteras". Ha prometido gobernar honradamente y orientar su política a quienes trabajan y se esfuerzan.

"Mi compromiso, mi política se dirigirá a los currantes; a los jetas no me dirigiré en toda la campaña", ha afirmado.

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