El CIS que da 11,8 puntos de renta a Sánchez se basa en que logró 183 escaños el 23-J: una querella pende sobre Tezanos

SocioMétrica califica de 'falso empate' el relato de recuperación socialista y acusa al CIS de inflar los datos para movilizar al electorado de izquierdas.

El Partido Popular mantiene presentada una querella por presunto delito electoral contra José Félix Tezanos, acusándolo de manipular deliberadamente los sondeos para influir en los electores.

Expertos demoscópicos señalan que la identificación de las llamadas del CIS genera una participación desigual que distorsiona la muestra de partida y altera las estimaciones posteriores a favor de la izquierda.

El barómetro de octubre del CIS otorga al PSOE una ventaja de 11,8 puntos sobre el PP basándose en un recuerdo de voto donde los socialistas obtendrían 183 escaños frente a los 82 de los populares.

El recuerdo de voto del barómetro de octubre del CIS desplaza la brecha entre PSOE y PP en 17,08 puntos a favor de los socialistas respecto al resultado real del 23-J.

Es decir, la única encuesta que pagan todos los españoles y es la única que le da a Pedro Sánchez una ventaja en intención de voto (de 11,8 puntos) sobre Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado un universo de que toma como base de cálculo que el PSOE sacó 183 escaños en 2023, por sólo 82 del PP.

La realidad fue muy distinta: los populares llegaron a 137 diputados, y los socialistas se quedaron en 121 asientos en el Congreso.

El presidente de SocioMétrica, Gonzalo Adán, sitúa una posible explicación antes de la entrevista: los electores de derechas rechazarían responder al teléfono cuando identifican al organismo público en la pantalla, mientras los de izquierdas muestran mayor disposición a participar.

Que las llamadas del CIS están identificadas es un hecho acreditado: el CIS anunció el pasado 25 de mayo de 2026 un acuerdo con las principales operadoras telefónicas para mostrar su identidad. O aparece el nombre del organismo en determinados dispositivos, o incluso también su logotipo.

El sondeo de José Félix Tezanos recoge un 32,1% de entrevistados que declara haber votado al PSOE en 2023, frente al 16,4% que menciona al PP. Esa ventaja socialista de 15,7 puntos invierte el resultado real, en el que los populares superaron al PSOE en 1,38 puntos.

Según Adán, esa participación desigual distorsiona los datos de partida, afecta a la intención de voto y compromete las estimaciones posteriores. El presidente de la demoscópica que realiza las encuestas para EL ESPAÑOL cuestiona así el conjunto del proceso, no sólo el tratamiento final de las respuestas.

"Si tienes mal el recuerdo y tienes mal la intención, están mal las matrices de transferencia con las cuales se recalcula", sostiene.

La realidad y la ficción

El escrutinio definitivo del 23-J otorgó 8.160.837 votos al PP, es decir, el 33,06% del voto válido. El PSOE obtuvo 7.821.718, o lo que es lo mismo, el 31,68% de las papeletas.

Ese desequilibrio persiste al comparar exclusivamente a quienes mencionan a los dos grandes partidos. Dentro del conjunto PSOE–PP, el peso socialista alcanza el 66,2% en el recuerdo, frente al 48,9% que tuvo en las urnas.

Narciso Michavila, presidente de otra demoscópica de referencia, GAD3, ha traducido ese recuerdo en un Congreso hipotético con 183 diputados socialistas y apenas 82 populares. "Ánimo, Jose Félix: ¡te quedan 46 días para llegar a los 350!", escribió en X este miércoles.

Según el CIS, el PSOE duplicó en voto al PP en las pasadas generales y Pedro Sánchez logró 183 escaños. Ánimo, Jose Félix: ¡te quedan 46 días para llegar a los 350! 😉 https://t.co/TTzT5rVSKI — Narciso Michavila (@nmichavila) October 14, 2026

Esas respuestas forman parte de un barómetro cuya estimación concede al PSOE el 34% y al PP el 22,2%: es decir, hasta 11,8 puntos de renta para Sánchez. El organismo explica que aplica el modelo por escenarios Alaminos-Tezanos y remite a un informe técnico sobre su funcionamiento.

Pero la objeción de Adán es que el cálculo posterior queda comprometido si los datos de entrada están distorsionados. La tabla documenta el desequilibrio, pero no permite separar cuánto procede de la muestra, de la no respuesta o de declaraciones inexactas sobre el voto pasado.

Una querella por delito electoral

El PP anunció el pasado 23 de marzo una querella contra José Félix Tezanos por presunto delito electoral y la presentó posteriormente. El escrito sostiene que las desviaciones no son errores puntuales, sino una actuación deliberada para favorecer al PSOE e influir en los electores.

La acusación invoca el artículo 145 de la LOREG, en relación con el artículo 69. Describe una "estrategia continuada, consciente y sistemática" de alteración metodológica, ejecución opaca del trabajo de campo y presentación sesgada de resultados.

Cuestiona el cambio a entrevistas telefónicas, la externalización del trabajo de campo a Tragsatec y los controles sobre su ejecución. También acusa al modelo Alaminos-Tezanos de carecer de validación externa y consolidar los sesgos de la muestra.

Los documentos de los querellantes, a los que ha podido acceder este periódico, afirman que el CIS sobrerrepresentó a la izquierda en 37 de 40 elecciones y en 60 de 62 barómetros desde 2018.

Pero casi siete meses después del anuncio, el procedimiento apenas ha registrado avances y sigue pendiente de su admisión a trámite. El pasado 2 de octubre la juez Coro Monreal, titular de la plaza número 21 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid se limitó a aceptar la personación del PP.

La magistrada fijó una fianza de 6.000 euros para ejercer la acción popular, y aceptó la inhibición del juzgado número 49 de Madrid para acumular las diligencias inicialmente tramitadas.

Todavía no se ha citado siquiera a Tezanos como investigado ni se ha tomado una sola decisión sobre el fondo de la querella.

Tras la publicación del último barómetro, este miércoles, el PP lo calificó como "un nuevo ejemplo del ejercicio de malversación sistemática" del Gobierno a través del CIS.

"El dinero de todos no puede estar al servicio de las necesidades electorales de Sánchez", sostuvo en un comunicado que recuerda la querella pendiente sobre el sociólogo socialista.

También anunció que destituir a Tezanos será una de las primeras decisiones de Feijóo si llega a la Moncloa.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, cuestionó la actuación del organismo: "Creo que el señor Tezanos y el CIS, por desgracia, han perdido toda la credibilidad que pudiesen tener", declaró.

Redondo y el "falso empate"

El presidente de SocioMétrica conecta su crítica metodológica con una estrategia política: "Presentar unas elecciones abiertas para movilizar a la izquierda". Y atribuye al exjefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, un papel central en ese relato que Tezanos refuerza con sus estimaciones, según afirma Adán.

Redondo trabajó en Moncloa como 'gurú' de Sánchez entre 2018 y 2021 y ahora es el CEO de Grupo Redondo, un grupo empresarial al que pertenece la firma demoscópica Opina 360, lanzada en 2023.

En sus intervenciones recientes de precampaña ha proclamado que nos encontramos un "escenario competitivo" y ha concedido al PSOE un 50% de posibilidades de ser primera fuerza.

Adán rechaza esa "recuperación" y sostiene que los socialistas "están estancados en un máximo de 108 diputados" desde la convocatoria electoral. A su juicio, se trata de "jugar a un falso empate" para incentivar la participación de la izquierda y tratar de decantar el resultado a favor de Sánchez.

El presidente de SocioMétrica califica ese relato de "bulo" y acusa al CIS de trabajar adrede para amplificarlo.