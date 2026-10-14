Los tres vicepresidentes renuncian a ir en las listas y Sánchez se queda con Robles como número 2 por Madrid

Las candidaturas han sido aprobadas por los Comités Regionales y deberán ser ratificadas este sábado en el Comité Federal de Ferraz.

José Manuel Albares encabezará la lista de Cádiz en sustitución de Marlaska, mientras que Pilar Bernabé será la cabeza de cartel por Valencia.

Margarita Robles asumirá el número 2 de la candidatura por Madrid, donde Félix Bolaños será el número 3 y se incorporará Fernando Grande-Marlaska.

Los tres vicepresidentes del Gobierno (Sara Aagesen, Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz) renuncian a ir en las listas del PSOE para las elecciones generales.

Los tres vicepresidentes de Pedro Sánchez no irán en ninguna lista de las generales. Los independientes Sara Aagesen y Carlos Cuerpo han renunciado a presentarse en las candidaturas del PSOE pese al ofrecimiento de Ferraz.

La ministra de Transición Ecológica había sonado por Madrid y el vicepresidente económico por su tierra natal: Badajoz. Se unen así a Yolanda Díaz que ya había rechazado encabezar Sumar o ir en alguna de las listas del Frente Amplio con el objetivo de ser la próxima secretaria general del OIT.

La marcha de Aagesen obligaba a Sánchez a buscar un número 2. Al final, será la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que asuma esta tarea.

No será la primera vez. En 2016, la entonces jueza del Tribunal Supremo fue la número dos por Madrid. Incluso siguió siendo fiel al sanchismo, al ser de las pocas que votó "no" a la investidura de Mariano Rajoy.

Una vez en La Moncloa, Sánchez le recompensó con la cartera de Defensa, incluyendo el CNI, pese a que algunos miembros del Gobierno la han cuestionado. Hasta el propio presidente del Gobierno, en una conversación con José Luis Ábalos, la definió como una "pájara".

Pese a todo, es de las más veteranas y lleva desde 2018 al frente de una de las carteras de Estado, pese a que ha tenido sonados encontronazos con otros ministros como el de Presidencia, Félix Bolaños, o más recientemente con el de Interior, Fernando Grande Marlaska.

Precisamente, ambos de los rivales de Robles le seguirán en la lista por Madrid. Bolaños volverá a ocupar el número 3 y la novedad es la llegada de Grande-Marlaska que, hasta ahora, había sido cabeza de cartel por Cádiz, donde veranea.

Sin embargo, el malestar en esa provincia con su gestión de la muerte de dos guardias civiles tras chocar con una narcolancha le hace inviable seguir al frente de la lista gaditana. Le sustituirá el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para intentar rentabilizar el acuerdo en Gibraltar.

Junto a Robles y Marlaska, el único ministro que sigue desde 2018 en el Consejo de Ministros es el Agricultura, Luis Planas, quien también ha renunciado a ir en las listas del PSOE por Córdoba.

En la lista de Madrid también estará Pilar Sánchez Acera, secretaria de organización del PSOE-M. Se trata de unas personas más cercanas a Óscar López, quien sale de la lista para encabezar la lista a la Asamblea de Madrid en mayo, y que tuvo un papel clave en el caso del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ya que en esos momentos, cuando trabajaba como adjunta al jefe del Gabinete del presidente del Gobierno, filtró al entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, el documento del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalía para negociar un acuerdo.

En los puestos de salida también estará Aranzazu Figueroa, secretaria general de Juventudes Socialistas y en cuyo primer discurso como líder llamó "mala gente" a "los pijos".

Una de las sorpresas llega en Valencia donde la candidata a la alcaldía y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, encabezará la lista. Se buscaba dar una pátina feminista después de que José Luis Ábalos fuese el dos en 2023.

Ahora, ese puesto lo ocupará el ministro de Hacienda, Arcadi España, seguido de la secretaria de organización, Rebeca Torró.

Tras el visto bueno de las listas por los Comités Regionales, las listas pasarán ahora a Ferraz donde serán ratificadas en un Comité Federal este sábado.