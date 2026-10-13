Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, junto a Jorge Azcón, presidente de Aragón, este martes durante un mitin en Huesca. David Mudarra

Feijóo exige a Sánchez explicar "dónde está el oro de Maduro" que trajo Delcy en sus maletas y entregó al PSOE en 2020

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo exige a Pedro Sánchez explicaciones sobre 'el oro de Maduro' presuntamente entregado por Delcy Rodríguez a Ábalos y Koldo en Barajas. La UCO de la Guardia Civil investiga si una parte de las monedas y lingotes de oro entregados por el régimen venezolano se utilizó para financiar al PSOE. El líder del PP promete no pasar 'ni una' al Gobierno, garantizar la actualización de las pensiones con el IPC y aprobar un modelo de financiación justo. Feijóo insta al presidente a aclarar quién dio la orden en el PSOE de intentar desacreditar o apartar a la jueza que investiga a su hermano David Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo ha exigido a Pedro Sánchez explicaciones sobre "el oro de Maduro" en referencia a las monedas que Delcy Rodríguez entregó a José Luis Ábalos y a Koldo García en Barajas la noche del Delcygate.

"Señor Sánchez: ¿dónde está el oro de Maduro? ¿Por qué llegó ese oro? ¿Para qué?", ha preguntado en un mitin de precampaña en Huesca junto a Jorge Azcón, presidente del Gobierno regional aragonés.

El presidente del PP ha reclamado conocer el destino de esas entregas de monedas y lingotes de oro, tras la exclusiva de EL ESPAÑOL, como un escándalo nuevo que añadir a los anteriores: "Sigo preguntando lo mismo. ¿Cuántas cajas fuertes hay como la de Zapatero?". Y ha afirmado: "Esto no hay quien lo aguante. Y nadie tiene por qué aguantarlo".

Feijóo ha advertido al presidente del Gobierno que no le va a pasar "ni una" y ha prometido que "todo se va a saber". Es más, ha pedido ayuda para esa tarea: "Yo le pido a los españoles que tampoco se la pasen. No les dejemos que hagan ni una más", ha señalado.

El líder popular ha acompañado sus ataques al Gobierno con una promesa sobre las pensiones: "¡Ni media broma!". Ha asegurado que garantizará a los mayores su actualización de acuerdo con el IPC y a los jóvenes "un sistema público viable".

Y ha proclamado ante el público oscense: "No habrá que elegir. Doy mi palabra de que haremos las dos cosas. Y yo sí la tengo".

Feijóo también se ha comprometido a aprobar un "nuevo modelo de financiación justo" para las Comunidades Autónomas, con un peso específico para la despoblación en Aragón. A ese compromiso ha sumado el impulso al Plan Pirineos.

El oro del chavismo

El Delcygate inauguró el primer Gobierno de coalición de Sánchez, en enero de 2020, junto a Podemos. Un año antes, Sánchez había reconocido a Juan Guaidó, el líder de la oposición democrática, como presidente encargado de Venezuela. Cinco días después de la entrega de monedas de oro, Guaidó visitaba España y Sánchez se negó a recibirlo.

Delcy Rodríguez acababa de entregar esas monedas de oro a Ábalos y a Koldo en Barajas. La entonces vicepresidenta venezolana aterrizó en el aeropuerto madrileño el 20 de enero de 2020.

Según la exclusiva de este periódico, Rodríguez transportó en su equipaje monedas de oro de 24 quilates acuñadas con la imagen de Simón Bolívar. Llevaba también otros «regalos» para Sánchez y sus ministros.

Meses después, hubo otras entregas, en este caso de lingotes, y en Caracas. La fotografía de uno de esos lingotes de un kilogramo, valorado en unos 50.000 euros, la envió el entonces ministro venezolano de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, envió a Víctor de Aldama.

La Guardia Civil localizó esa imagen en uno de los dispositivos intervenidos al empresario. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga, como policía judicial, si una parte del oro entregado por el chavismo se destinó a financiar al PSOE.

Aldama ha confirmado esas entregas de monedas y lingotes. También declaró ante el juez Ismael Moreno que Ábalos y Koldo le dijeron que una parte de las comisiones recibidas iba a Ferraz para sufragar gastos del partido.

"El imputado 130"

Feijóo ha enlazado también otra pregunta a Sánchez: que aclare quién dio la orden en el PSOE, según ha sostenido el líder popular, de "deshacerse de la jueza que investigaba" al hermano del presidente. El presidente del PP ha asegurado que insistirá hasta obtener una respuesta.

En paralelo, fuentes del PP se divertían revelando que el PSOE "ha alcanzado un nuevo récord en plena precampaña, su imputado número 130", según el recuento de investigados del entorno de Sánchez.

Según el partido, la última incorporación es un exjuez investigado por una presunta campaña de acoso y desprestigio contra la instructora del caso de David Sánchez.

Los populares atribuyen al exmagistrado contactos con Los Rochos, un clan de la droga de Badajoz al que, según sostienen, se habría encargado "eliminar" a la jueza, como reveló otra exclusiva de este diario.

La nota señala que está investigado por presuntos delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral.

El PP asegura que su listado reúne ya 23 tipos de delitos y suma penas teóricas de más de 2.400 años de cárcel: "Aquí, lo único que va como un cohete es la corrupción del PSOE", afirman esas fuentes.

Por eso, el líder popular presentaba su alternativa como una "reconstrucción nacional". Ha situado el interés general como guía, la verdad como obligación y la ley como una norma común para todos: "El corrupto, a la cárcel y el PSOE y sus socios, fuera del Gobierno", ha proclamado.

También ha asegurado que su partido "lo va a dar todo, cada día" para que el 29 de noviembre el cambio sea una realidad y se limpie "todo lo que ha manchado este Gobierno".

Respaldo a Felipe VI

El presidente del PP ha reivindicado, asimismo, el papel de Felipe VI y ha afirmado que España tiene un Rey "a la altura de la gran nación que somos". Ha añadido que, si él presidiera el Gobierno, habría acompañado al monarca a Ceuta y Melilla y no lo habría "dejado solo en Ceuta".

Y ha prometido: "España también tendrá un Gobierno a su altura".

Feijóo ha completado su intervención con una defensa de la cultura del esfuerzo y el sacrificio. "Sólo a un Gobierno de aprovechados como este puede molestarle el esfuerzo", ha dicho.

Ha reivindicado un país en el que merezca la pena trabajar, con un Gobierno "que no robe" y que garantice la seguridad en las calles y en las fronteras. También ha reclamado servicios públicos que funcionen y un Estado "que no abandone a los españoles".