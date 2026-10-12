Sánchez publica un vídeo electoralista en el 12 de Octubre en el que reivindica "el derecho a poder vivir en tu casa"

El vídeo incluye guiños a logros de gobiernos socialistas, como la ley del matrimonio igualitario aprobada durante el mandato de Zapatero.

El presidente hace alusión al derecho a la vivienda tras el impacto político del desahucio de Maricarmen Abascal, que provocó el adelanto electoral.

El mensaje se lanza a siete semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre y en plena precampaña electoral.

Pedro Sánchez publica un vídeo de tono electoralista el 12 de Octubre reivindicando derechos como la educación, la sanidad y el acceso a la vivienda.

Pedro Sánchez ha aprovechado la Fiesta Nacional para publicar un vídeo de marcado tono electoralista en el que reivindica, entre otros, el derecho "a poder vivir en tu casa", a siete semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Hay muchas formas de vivir esta España nuestra, porque somos muy distintos y eso está bien”, arranca el presidente del Gobierno en su tuit, difundido en X con el mensaje "Este 12 de octubre, llevamos nuestros derechos por bandera. ¡Feliz Fiesta Nacional!”.

"Lo que nos une", sostiene el jefe del Ejecutivo, es "todo lo que hemos sido capaces de construir juntos”: "El derecho a opinar lo que quieras, a estudiar tengas los recursos que tengas, a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa, a ser y amar a quien quieras, a envejecer con dignidad”.

Este 12 de octubre, llevamos nuestros derechos por bandera. ¡Feliz Fiesta Nacional! 🇪🇸 https://t.co/jFZF4eau0z — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 12, 2026

La referencia a la vivienda no es casual. El 12-O llega cinco días después de la muerte de Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años desahuciada el pasado 23 de septiembre de su casa de Retiro en la que vivió 70 años, convertida en símbolo de las protestas por la vivienda.

Su caso precipitó los llamados decretos Maricarmen, que el Congreso tumbó con los votos de PP, Vox y Junts. Esa derrota llevó a Sánchez a disolver las Cortes y adelantar las elecciones.

Sánchez también reivindica en el vídeo conquistas ligadas a gobiernos socialistas. Su alusión al derecho "a ser y amar a quien quieras" es una clara referencia a la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobada en 2005 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Mientras se suceden imágenes de viviendas, gastronomía, victorias deportivas, servicios públicos, referencias culturales y movilizaciones sociales, el presidente asegura que en los colores de la bandera "caben muchas cosas": "los derechos conquistados como sociedad" y "los que quedan por llegar".

"Este 12 de octubre llevamos nuestros derechos por bandera”, concluye el vídeo, que Sánchez difunde en plena precampaña y en una jornada de carácter tradicionalmente institucional.