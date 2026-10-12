Sánchez se hunde en la expectativa sobre quién será presidente y Feijóo abre una brecha récord de 21 puntos

Un 20,3% de los votantes que prefieren a Pedro Sánchez como presidente admite que finalmente será el candidato del PP quien ocupe la Moncloa.

Feijóo también encabeza las preferencias personales como presidente con un 42,7% de apoyo, logrando una ventaja de 7,3 puntos sobre Sánchez.

El 47,8% de los encuestados por SocioMétrica prevé que el líder del PP gane las elecciones frente al 26,7% que apuesta por la continuidad del actual presidente.

Alberto Núñez Feijóo supera a Pedro Sánchez por una brecha récord de 21,1 puntos en la expectativa de quién será el próximo presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez pierde terreno en la percepción de los españoles sobre quién será el próximo presidente del Gobierno mientras Alberto Núñez Feijóo sigue ganando enteros.

El líder del PP abre una brecha récord de 21,1 puntos sobre el presidente en la expectativa de victoria, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, realizada en la primera semana de precampaña de las elecciones del 29-N.

A la pregunta de quién cree que será presidente del Gobierno tras el 29-N, el 47,8% de los encuestados cree que lo será Feijóo, frente al 26,7% que piensa que Sánchez seguirá en la Moncloa. Esa diferencia viene ampliándose con el paso de los días: hace apenas dos semanas la brecha se situaba en 16,3 puntos.

En ese tiempo Feijóo ha ganado 2,6 puntos y Sánchez ha perdido 2,2.

Y a la pregunta de a quién prefiere como presidente, si a Feijóo o a Sánchez, un 42,7% prefiere a Feijóo frente al 35,4% que se decanta por Sánchez. La ventaja del líder del PP es aquí de 7,3 puntos.

La comparación con 2023 revela hasta qué punto ha cambiado la percepción electoral.

Tras el adelanto de las elecciones del 23-J, Feijóo aventajaba a Sánchez en apenas 0,4 puntos en preferencia (29% frente a 28,6%), aunque la diferencia se ampliaba a 8 puntos en la expectativa de quién sería presidente (54% frente a 46%).

Ahora, en cambio, el líder del PP saca ventajas mucho más holgadas en ambas variables. Es decir, la brecha actual respecto a la que registraba SocioMétrica en la precampaña del 23-J se ha ampliado notablemente.

El propio sondeo refleja además que esta percepción no se limita a los votantes que prefieren a Feijóo. Un 20,3% de quienes eligen a Sánchez como presidente cree que Feijóo será finalmente el próximo jefe del Ejecutivo.

La brecha récord que abre en ese sentido Feijóo respecto de Sánchez es coherente con la encuesta de intención de voto que acaba de publicar el ESPAÑOL, donde se comprueba que en la primera semana de precampaña el PSOE pierde dos escaños y se queda en 104, 17 menos de los que obtuvo en las elecciones de 2023.

Feijóo mantiene en estos momentos 6,4 puntos de ventaja en intención de voto sobre Sánchez, obtendría 141 escaños, y con Vox alcanzaría una amplia mayoría absoluta de 205 diputados.

Ficha técnica

Se han realizado 1.000 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 10 y 11 de octubre de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. Postponderación por fecha creciente.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.