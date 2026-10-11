Abascal, el líder de VOX, alerta de una campaña "de violencia" y denuncia un Gobierno dispuesto "a mentir y a matar"

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LO ESENCIAL Las claves Santiago Abascal arranca la precampaña del 29-N en Estepona acusando al Gobierno de estar dispuesto "a mentir y a matar" y advirtiendo sobre una campaña marcada por la violencia y las trampas electoral. El líder de Vox achaca al Ejecutivo la crisis de la vivienda, afirmando que comprar o alquilar se ha encarecido drásticamente y responsabilizando a Pedro Sánchez de los suicidios por desahucios. Abascal anuncia que el 12 de octubre estará en Ceuta en lugar del desfile de Madrid, defiende la repatriación de inmigrantes ilegales o que cometan delitos, e insiste en aplicar la "prioridad nacional". Critica con dureza a los sindicatos, a los que tilda de "sindicatos del crimen", y acusa al Gobierno de intentar alterar el censo electoral con el voto de descientes de emigrantes en el exterior.

Santiago Abascal ha arrancado la precampaña de Vox para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con un discurso de máxima confrontación contra Pedro Sánchez.

En un acto celebrado en Estepona, el líder de la formación ha alertado de que los españoles deben prepararse para una campaña marcada, según sus previsiones, por la violencia, las mentiras y las posibles trampas electorales. También ha acusado al Gobierno de estar dispuesto "a mentir y a matar".

"No son unas elecciones normales", ha asegurado Abascal, que ha pedido a sus seguidores que no se confíen ante las encuestas que anticipan un crecimiento de Vox.

A su juicio, esos sondeos pueden convertirse en "nuestro principal enemigo" porque llevan a pensar que el resultado está decidido. "El 29-N nos lo jugamos todo", ha insistido, en una intervención en la que ha llamado a movilizarse para impedir que Sánchez continúe en la Moncloa.

El dirigente ha ido más allá al anticipar un escenario electoral que considera especialmente peligroso. "Debemos esperar una campaña de violencia por parte de las milicias de Sánchez", ha afirmado, antes de aludir a supuestas campañas compartidas con Mohamed VI en Ceuta y a grupos que, según sus palabras, actúan en la Puerta del Sol.

Abascal ha sostenido que España tiene "al Gobierno más sucio" y ha pedido a los suyos que estén preparados para lo peor, aunque ha reclamado mantener la calma y no entrar en provocaciones.

Suicidios vinculados a la pérdida de vivienda

La crisis habitacional ha ocupado otro de los pasajes más duros de su discurso. Abascal ha atribuido al Gobierno el encarecimiento de la vivienda y ha asegurado que, durante su mandato, comprar una casa se ha encarecido un 74% y alquilarla un 40%. Son cifras que ha expuesto el dirigente de Vox durante el mitin.

El líder del partido también ha cuestionado la actuación del Ejecutivo ante los casos de personas que pierden su hogar. Ha criticado que, según su versión, se haya elegido a determinadas personas para convertirlas en protagonistas de un acto político y ha señalado que algunas podrían haber sido seleccionadas conociendo su estado de salud.

"Pedro Sánchez es el culpable directo de la crisis de las viviendas de las personas que se suicidan porque las echan de su casa", ha afirmado.

El presidente de Vox ha presentado las elecciones como una cita decisiva para el futuro del país y ha recuperado sus críticas a la concesión de nacionalidades a descendientes de españoles que emigraron hace décadas. Ha hablado de personas que se marcharon de España hace 60, 70 o incluso 150 años y ha acusado al Gobierno de intentar alterar el censo electoral para favorecerse en las urnas.

En concreto, ha sostenido que se pretendía "robarnos las elecciones y el futuro" y ha llegado a afirmar que funcionarios cubanos y venezolanos rellenarían los sobres de votos enviados a España para apoyar al Ejecutivo. Se trata de una acusación de Abascal durante el mitin, que ha enmarcado en su denuncia de supuestas maniobras para mantenerse en el poder.

En su llamamiento a la movilización, ha recordado las elecciones de 2023 y ha atribuido la continuidad de Sánchez a que muchos votantes se confiaron. "Eso no puede volver a pasar", ha dicho, antes de insistir en que el 29 de noviembre "no hay excusa" para no acudir a las urnas.

El 12 de octubre, en Ceuta

Abascal ha justificado el inicio de la precampaña en Estepona por su cercanía a Ceuta, ciudad que ha calificado de "España invadida". Ha anunciado que este lunes, Día de la Fiesta Nacional, estará en la ciudad autónoma en lugar de acudir a la tribuna del desfile militar en Madrid, donde ha dicho que no quiere compartir espacio con un Gobierno al que ha llamado "repleto de traidores".

"No quiero formar parte de esa tribuna y quiero estar en nuestro territorio invadido en Ceuta", ha afirmado, defendiendo que la ciudad es española "desde hace siglos" y lo seguirá siendo.

La inmigración ha sido otro de los ejes del mitin. Abascal ha defendido la "prioridad nacional" y ha rechazado que su propuesta responda al odio hacia los extranjeros. "No es por odio a los de fuera. Es por amor a los de dentro", ha afirmado.

El líder de Vox ha dicho que las personas que llegan para trabajar, respetan las leyes y pagan impuestos merecen reconocimiento, aunque ha sostenido que también resultan perjudicadas por lo que ha denominado un "proceso de invasión migratoria".

"No queremos 100.000 ni uno ilegalmente", ha afirmado, antes de defender que quienes entren de forma irregular sean repatriados y que quienes cometan delitos se marchen a sus países de origen. También ha incluido en su propuesta a quienes llegan para vivir de las ayudas sociales en lugar de trabajar. "Quienes vienen no a trabajar sino a vivir de las ayudas sociales tienen que remigrar a su país", ha dicho.

Duras críticas a los sindicatos y a Sánchez

Abascal ha dedicado otra parte de su intervención a los sindicatos, a los que ha acusado de permanecer en silencio durante los años de Gobierno socialista y de actuar ahora en plena campaña electoral. Ha calificado la legislatura de "criminal" por la pérdida de poder adquisitivo que atribuye al Ejecutivo y ha afirmado que durante ese periodo no hubo huelgas ni protestas.

"Esos sindicatos del crimen, ideológicos, solo protegen su financiación y subvenciones brutales que han recibido", ha dicho. También les ha reprochado que, a su juicio, utilicen la convocatoria de una huelga para promover la violencia y acusar a la oposición de hechos que atribuye al Gobierno.

En otro de los pasajes más duros, Abascal ha aludido a cerca de 200 fallecidos y ha reprochado a Sánchez que recomendara música. Después ha ironizado con que algún día podría recomendar "los diez principales platos que se pueden hacer con cuscús marroquí", para acusarlo de estar al servicio de una monarquía extranjera y no de los españoles. El dirigente ha calificado esa conducta de "insulto psicopático" a la ciudadanía.