Sánchez busca una número 'dos' por Madrid ante la resistencia de Sara Aagesen a perder su independencia del PSOE

El PSOE prepara cambios profundos en las listas, incluyendo la salida de Diana Morant por Valencia y la confirmación de la vuelta de Adriana Lastra encabezando Asturias.

Óscar López no repetirá como número ocho por Madrid para centrarse en encabezar la candidatura del PSOE a la Asamblea de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso.

Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y favorita para suceder a Teresa Ribera en las listas, se muestra reticente a participar por su condición de independiente.

Pedro Sánchez busca un perfil de mujer con tirón para ocupar el puesto de número dos por Madrid de cara a las próximas elecciones del 29-N.

El principal quebradero de cabeza ahora en el PSOE para las listas del 29-N es Madrid. Está en el aire quién acompañará a Pedro Sánchez como número dos.

En 2023 esa plaza la ocupó la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera. Ahora es vicepresidenta primera de la Comisión Europea y comisaria de Competencia.

Sara Aagesen, a quien muchos veían como su posible sucesora en la candidatura después de heredar su cartera, es reticente a ir en las listas. Es independiente y no milita en el PSOE.

En el partido son conscientes de su resistencia, aunque la situación no es nueva. Nadia Calviño también rechazó ir en 2023 pese a ser vicepresidenta primera y ministra de Economía. Una cartera que revalidó tras las elecciones.

Ahora, los socialistas buscan una mujer con tirón para acompañar a Sánchez.

Y se da por hecho que Félix Bolaños repetirá como número tres por Madrid.

Hay otra vacante: el número ocho, que en 2023 ocupó Óscar López. El ministro de Transformación Digital ya ha comunicado que no repetirá para poder encabezar en mayo la candidatura del PSOE a la Asamblea de Madrid frente a Isabel Díaz Ayuso.

Se da la paradoja de que en esas elecciones también concurrirá Mónica García, que encabezará la candidatura de Más Madrid, aunque ahora su partido la ha propuesto también para liderar el Frente Amplio el 29-N por la circunscripción de Madrid.

Mónica López no será el único ministro que se cae de la lista. Tampoco concurrirá la ministra de Ciencia, Diana Morant, porque será la candidata del PSPV-PSOE en mayo.

En 2023 fue cabeza de lista por Valencia, acompañada por José Luis Ábalos, ahora en prisión tras haber sido condenado por el Supremo a 24 años.

En estas elecciones, el cambio será radical, ya que el cabeza de lista por Valencia será o Arcadi España, ministro de Hacienda, o la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró. El que no sea uno, será dos. Todavía no está decidido el orden.

Del equipo coral que sucedió a Santos Cerdán en Ferraz solo tiene acta de diputada la riojana Elisa Garrido.

Vuelve Adriana Lastra

Ahora se busca acomodo para los otros dos adjuntos: Borja Cabezón, que previsiblemente podría ir en la lista madrileña, y Anabel Mateos, quien encabezará la lista de Almería, relevando así a su marido, Antonio Hernando, que lideró esta papeleta en 2023 y al que ahora habría que buscar acomodo en otra circunscripción.

Al Congreso también volverá una histórica del PSOE de Pedro Sánchez, Adriana Lastra, que hasta ahora ejercía como delegada del Gobierno en Asturias y que llegó a ser vicesecretaria general del partido. La federación asturiana la ha elegido para encabezar la lista y el resto de la candidatura saldrá de un proceso de primarias.

Mientras Aagesen rechaza concurrir en las listas para no perder su condición de independiente, otro ministro sin carné, Carlos Cuerpo, sí ve con buenos ojos su inclusión en la candidatura. Queda por ver si concurrirá por su Extremadura natal, la única comunidad, junto con Cataluña, en la que el PSOE ganó en todas las provincias en 2023.

Aunque en las últimas elecciones autonómicas los socialistas sufrieron un fuerte varapalo, ya que, por primera vez en la historia, las candidaturas de derechas del PP y Vox sumaron más del 60% de los votos. Recuperar Extremadura es una de las prioridades de Ferraz.

Otra de las provincias en las que el PSOE resistió frente al PP fue Sevilla, encabezada entonces por María Jesús Montero. Los socialistas guardan silencio sobre quién podría relevar a la exvicepresidenta segunda, que ahora es diputada en el Parlamento andaluz y senadora por designación autonómica.

El favorito es Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados.

Otro que no encabezará la lista al Congreso será el ministro Ángel Víctor Torres, ya que será el cabeza de lista del PSOE canario en las elecciones autonómicas de mayo.

De momento, hasta el 13 continuarán las asambleas. El día 14 se celebrarán diversos comités regionales que darán luz verde a las candidaturas que serán remitidas a Ferraz.

Es en ese momento, cuando la dirección federal puede hacer cambios. En 2023, hubo problemas en Toledo para imponer a Milagros Tolón por delante de Sergio Gutiérrez, que es el dos el partido de Emiliano García Page y al que el Comité Regional había elegido.

Sin embargo, ahora la exalcaldesa de Toledo es ministra de Educación y las asambleas ya le han elegido como cabeza de lista.