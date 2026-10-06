El PP denuncia a Sánchez ante la Junta Electoral y pide la multa máxima por utilizar Moncloa para "dar un mitin del PSOE"

El PP alega antecedentes en seis procesos electorales, con cuatro multas que suman 6.600 euros, y reclama una tramitación urgente; la JEC debe decidir sobre la infracción.

La denuncia sostiene que Sánchez exhibió logros del Gobierno, atacó a la oposición y lanzó mensajes electorales, incluida su petición de una mayoría parlamentaria más amplia.

Los populares piden la multa máxima de 3.000 euros y la retirada del vídeo o de los fragmentos denunciados de los canales oficiales de la Moncloa.

El PP denuncia a Pedro Sánchez ante la Junta Electoral Central por usar una rueda de prensa en Moncloa como, a su juicio, un "mitin del PSOE" al inicio del periodo electoral.

El Partido Popular ha denunciado a Pedro Sánchez ante la Junta Electoral Central por utilizar la Moncloa para "dar un mitin del PSOE". La formación pide un expediente sancionador por el contenido de su rueda de prensa de este martes, posterior al Consejo de Ministros.

Los populares acusan al presidente de emplear una comparecencia institucional para "exhibir los supuestos logros" de su Gobierno, atacar a la oposición y lanzar mensajes electorales. Entre ellos, destacan su petición de "una mayoría parlamentaria más amplia" para la próxima legislatura.

La denuncia sitúa esas declaraciones en el primer día del periodo electoral, tras la publicación de la convocatoria de las generales del 29 de noviembre. El PP sostiene que Sánchez vulneró la prohibición de realizar propaganda partidista con medios públicos y el deber de neutralidad institucional.

El partido reclama la "multa máxima" prevista para esta infracción: 3.000 euros. Justifica esa petición en "los antecedentes" del presidente y en su conocimiento de los límites impuestos a las intervenciones institucionales durante el periodo electoral.

Según el escrito, las juntas electorales han apreciado infracciones de Sánchez en seis procesos anteriores. El PP enumera cuatro multas por un total de 6.600 euros y señala que el Tribunal Supremo confirmó dos de ellas.

La formación solicita también la retirada del vídeo de la comparecencia de los canales oficiales de la Moncloa o, de forma subsidiaria, la supresión de los fragmentos denunciados. Además, pide una advertencia al presidente y al resto del Gobierno para evitar nuevas declaraciones de este tipo durante el periodo electoral.

"No pasaremos una"

La intervención denunciada llegó un día después del anuncio del adelanto electoral. El lunes a primera hora, Sánchez ya justificó la convocatoria por el "bloqueo parlamentario" a sus medidas de vivienda y reclamó más apoyo para "doblegar a las élites".

En aquella declaración, el presidente acusó a Junts de "traición" tras el rechazo a los decretos de vivienda y confrontó su proyecto con la "ola ultraderechista". También reconoció errores, sin especificarlos, y pidió renovar y ampliar el respaldo ciudadano para "doblegar a las élites".

La vivienda y la movilización del electorado de izquierdas vertebran ese arranque electoral. Este martes, Sánchez insistió desde la Moncloa en la necesidad de una mayoría "más rotunda, más contundente" para intervenir en el mercado de la vivienda, una de las expresiones recogidas en la denuncia.

La rueda de prensa tenía como objeto informar de los dos reales decretos-ley de vivienda aprobados en el Consejo de Ministros, según el escrito del PP. La comparecencia duró aproximadamente una hora y se difundió en directo a través de los canales oficiales.

Pero los populares denuncian que Sánchez desbordó ese cometido desde su intervención inicial. Como ejemplo, citan su balance de 78 iniciativas legislativas aprobadas y sus referencias a los "resultados económicos, el empleo y la desigualdad".

La denuncia también recoge alusiones a "la hucha de las pensiones", la reforma laboral y la de pensiones y los recursos transferidos a las Comunidades Autónomas para vivienda protegida. Para el PP, esas afirmaciones constituyen una exposición de logros del Gobierno ajena a la información sobre los acuerdos del día.

Otro bloque del escrito se centra en las críticas a los adversarios políticos. Los populares advierten de que "no se le va a pasar una sola" a Sánchez.

Recuerdan que no es la primera vez que el presidente del Gobierno acusa en periodo electoral a sus rivales de "promover recortes", "judicializar la política" y "negarse a aplicar la ley de vivienda" en regiones "gobernadas por el PP y Vox".

"Comité de campaña"

La formación subraya además dos respuestas de Sánchez para apoyar su acusación de uso electoral de la comparecencia. El presidente remitió una posible visita a Ceuta a su "comité de campaña" y afirmó: "Estamos los candidatos defendiendo nuestras opciones políticas".

El PP invoca el artículo 50.2 de la Ley Electoral como fundamento de su reclamación. El precepto, reproducido en la denuncia, prohíbe desde la convocatoria electoral los actos organizados o financiados por los poderes públicos con alusiones a sus logros o con mensajes similares a los de las campañas de los partidos.

El escrito recuerda una primera multa de 500 euros por una entrevista de Sánchez en la Moncloa durante las generales de 2019. También enumera una sanción de 2.200 euros por sus declaraciones en Bruselas durante las generales de 2023 y otra de 1.500 euros por una comparecencia en Doha antes de las catalanas de 2024.

El antecedente más reciente citado por el PP es la rueda de prensa de balance celebrada en la Moncloa el 15 de diciembre de 2025, durante la campaña de las elecciones extremeñas. Según la denuncia, aquel procedimiento terminó con el pago voluntario de una sanción reducida de 2.400 euros.

Los populares consideran ese caso "prácticamente idéntico" al actual y lo utilizan para reforzar su petición de la multa máxima. El escrito solicita una tramitación urgente por la reiteración alegada y el inicio del periodo electoral; la infracción y la sanción quedan pendientes de la decisión de la Junta Electoral Central.