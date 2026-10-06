Pedro J.: "Acusar al Parlamento de pisotear los derechos de la gente es dar un paso desde la autocracia hacia la tiranía"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro J. Ramírez critica que Sánchez lleve a la Diputación Permanente decretos de vivienda rechazados por el Congreso tras la disolución de las Cortes. El director de EL ESPAÑOL considera que esa vía supone imponer la voluntad del Gobierno a la del Parlamento y alerta de un riesgo de deriva autoritaria. El Consejo de Ministros ha aprobado dos nuevos decretos de vivienda similares a los tumbados; su validación dependerá de la Diputación Permanente, con el PNV como actor clave. Ramírez atribuye a Sánchez el impulso de la huelga general como presión sobre la oposición y le responsabiliza de la falta de diálogo con Feijóo.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha afeado la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar aprobar los decretos de vivienda tumbados el pasado viernes por el Congreso en la Diputación Permanente, tras haber disuelto las Cortes y convocado elecciones.

"Es muy fuerte, es muy tremendo escucharle anunciar que después de que una mayoría parlamentaria ha expresado su opinión y su posición y su voluntad y su decisión en relación a los decretos de la vivienda, anunciar que después de disueltas las Cámaras va a aprovechar el subterfugio de la Diputación Permanente para imponer su voluntad personal a la voluntad del Parlamento", ha alertado.

Bajo su criterio, "es tremendo escuchar al presidente decir desde el Palacio de la Moncloa que en el Parlamento se pisotean los derechos de la gente" y ha recordado que Sánchez afirmó que contemplaba gobernar sin la Cámara Baja, para apostillar que "ahora ha dado el paso de gobernar sin el Parlamento".

En su opinión, es una tendencia en su Ejecutivo: "En esta última legislatura de lo que era una democracia imperfecta a una autocracia. Y creo que en 24 horas Sánchez nos ha dado tres señales muy claras de que el riesgo de que él continuara en la Moncloa supone pasar de una autocracia a una tiranía".

El PNV

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana dos decretos de vivienda nuevo, pero similar al texto que no logró la mayoría parlamentaria. El siguiente paso será llevarlo al órgano de la Diputación Permanente, donde Moncloa requiere menos apoyos y no depende del sí de Junts.

Al ser preguntado por el papel del PNV en la aprobación de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente, tras la disolución de las Cortes, que la formación "se está labrando su desgracia electoral a manos de Bildu, y se lo tendrán muy merecido".

El periodista ha explicado que "el PNV está en manos de pequeños burócratas que van a conseguir objetivos materiales tan contantes y sonantes como el que les hayan regalado el Palacete de París, que no era suyo. Lo que les importa es que el Partido Socialista siga apoyándoles en el País Vasco. Ellos siempre han estado con lo del árbol y las nueces".

"Su sensibilidad por los valores democráticos es prácticamente inexistente y están labrando su propia catástrofe", ha apostillado en su intervención en 'Espejo Público'.

El director de este diario le augura un destino fatídico a la formación nacionalista si "coadyuvan a que como consecuencia de la presión de la calle la decisión del Pleno del Congreso pueda ser trastocada".

La huelga general

Sobre las protestas en la calle y la convocatoria de una huelga general, el presidente ejecutivo de este medio ha apuntado directamente al presidente como "el verdadero impulsor de la huelga general anunciada por los sindicatos como elemento de presión y coacción contra la oposición".

Al ser cuestionado por las declaraciones que ponían en duda el sistema de voto por correo de Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso ha comentado que "Sánchez tiene una trayectoria de un gobernante tramposo y de un político tramposo, y ha hecho trampas o ha intentado hacerlas en los procesos internos del Partido Socialista".

Asimismo, ha asegurado que la inexistente conversación entre Moncloa y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, responde a que para "que exista el diálogo entre el Gobierno y la oposición tiene que tener un promotor, que es el Gobierno. Y por lo tanto es Sánchez quien ha levantado el rumbo. Y ni siquiera cuando se invade Ceuta está por hacerlo".

Ha cerrado su intervención diciendo: "Vamos a ver, España tiene un problema con nombre y apellido. Hemos tenido muy mala suerte. Aquí hay un hombre que después de gobernar durante ocho años, convoca unas elecciones engañando a la gente".