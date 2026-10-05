Sánchez convoca elecciones el 29-N para "doblegar a las élites" porque "en el Parlamento se pisan los intereses de la gente"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez convoca elecciones generales anticipadas para el domingo 29 de noviembre y comunicó su decisión al Rey. El presidente atribuye el adelanto electoral a la necesidad de ampliar la mayoría progresista para impulsar reformas, especialmente en vivienda. Sánchez carga contra el bloqueo parlamentario, acusa a Junts de “traición” y pide “doblegar a las élites” económicas y sociales. Plantea los comicios como una elección entre el avance social y medioambiental o el retroceso de la “ola ultraderechista”.

Ni la falta de Presupuestos, ni la crisis provocada por la entrada masiva de migrantes en Ceuta, ni los casos judiciales que salpican al PSOE, al Gobierno y a su familia. La vivienda ha sido finalmente la cuestión que ha obligado a Pedro Sánchez a claudicar y a convocar elecciones de forma anticipada.

Serán el domingo 29 de noviembre, según ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno en una comparecencia desde las escalinatas del Palacio de la Moncloa. "Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente", ha justificado durante su declaración institucional, en la que ha llamado a "doblegar a las élites" y ha acusado a Junts de "traición".

El jefe del Ejecutivo ha convocado un Congreso de Ministros extraordinario este lunes a las 11:30 horas para aprobar la disolución de las Cortes. Ayer por la tarde le comunicó la decisión al Rey por teléfono.

Pedro Sánchez convoca elecciones generales el domingo 29 de noviembre.

Sánchez ha iniciado su intervención subrayando los avances sociales y los datos económicos logrados por el Gobierno progresista en los últimos tres años pese a las crisis "inéditas" a las que ha debido hacer frente y a tener que "lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática".

"Hemos tenido que trabajar también con un Congreso muy bronco en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer", ha añadido, en una velada mención a Junts. "Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones pero que quieren continuar controlando nuestro país".

En este sentido, el presidente socialista ha apuntado que ha decidido adelantar las elecciones e intentar renovar su mandato porque "aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver", en especial el de la vivienda.

Pese a reiterar casi cada semana que su intención era agotar la legislatura, Sánchez ha cambiado de planes y de estrategia tras sus últimas derrotas parlamentarias. El rechazo a los decretos de vivienda en la votación del pasado viernes en el Congreso de los Diputados ha sido el toque de gracia de un convulso ciclo marcado por los casos de corrupción y tragedias como el accidente ferroviario de Adamuz y ha evidenciado una vez más las grietas en los socios de investidura.

Tras un fin de semana de reflexión y consultas con miembros del Ejecutivo y del partido, el líder socialista ha apostado por aprovechar el tirón de la movilización social por la vivienda y beneficiarse del coste que pueda tener para el PP su voto con Vox y Junts rechazando los decretos. Las encuestas ahora mismo pronostican una mayoría absoluta holgada para la derecha.

"Retroceder o avanzar"

El presidente socialista ha reconocido la "insatisfacción" que predomina en la actualidad entre la mayoría social: "Sé que les indigna cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto".

"Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría progresista mucho más amplia con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España", ha reclamado.

Y ha planteado los comicios con una dicotomía entre elegir a "la ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna" o que España "continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental". Ha instado a los españoles a decidir "si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando".

"Yo confío en mis compatriotas porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia", ha zanjado.

Sánchez ha presumido de que las políticas del Gobierno han convertido a España "en un referente mundial de paz, de feminismo y de prosperidad" y de su papel como oposición a "a los tiranos, a los tecnoligarcas y también a los especuladores que quieren destruir el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas para agrandar sus bolsillos".

En su declaración, que inaugura una campaña electoral oficiosa de mes y medio, también ha lanzado un dardo directo contra Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña: "Hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca y ellos han comprado áticos y privatizado hospitales".