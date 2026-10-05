Sánchez confía la Estrategia a la fracasada Montero; el programa a Narbona, amiga de Leire, y la gestión a la imputada Fuentes

César Mogo dirigirá la movilización exterior; el PP cuestiona su actividad en países latinoamericanos para impulsar el voto de nuevos nacionalizados.

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, asumirá la Administración pese a estar imputada por presuntamente camuflar pagos vinculados al caso Leire.

Cristina Narbona elaborará el programa electoral tras haber declarado ante el juez por su relación con Leire Díez y sus contactos con Santos Cerdán.

El PSOE aprueba su Comité Electoral: María Jesús Montero coordinará la estrategia, Rebeca Torró la campaña y Borja Cabezón la acción electoral.

La Ejecutiva del PSOE ha dado luz verde al Comité Electoral que pilotará la campaña de los socialistas. Al frente de la coordinación estratégica estará la vicesecretaria general, María Jesús Montero, pese a haber cosechado los peores resultados del PSOE en unas elecciones andaluzas.

El pasado mes de mayo, Montero obtuvo 28 escaños y apenas un 22,7% de los votos, frente a los 30 diputados y el 24% de los sufragios que logró Juan Espadas en 2022. Hasta entonces, ese era el peor resultado histórico del PSOE en su antiguo fortín andaluz.

Desde entonces, los problemas le acechan ya que la Audiencia Nacional investiga a su ex mano derecha, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI por su relación con las "cloacas". Su sucesora, Belén Gualda, también está imputada por presuntos amaños de rescates.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales se trata del mayor holding del Gobierno y es dependiente de Hacienda, ministerio al que Montero estuvo hasta el pasado mes de marzo.

Aunque la relación del Comité con las "cloacas" no acaba ahí. La elaboración del programa electoral correrá a cargo de Cristina Narbona, presidenta honorífica del PSOE, pese a haber sido llamada a declarar por el juez Santiago Pedraz por su relación con Leire Díez tras publicarse unos Whatsapp que evidenciaban una relación de amistad y hablaban de "reconducir los ataques" a Pedro Sánchez.

La ‘fontanera’ le trasladó una serie de “hechos” y fue la exministra quien la derivó a Santos Cerdán, como admitió ante el magistrado.

La relación del Comité con las “cloacas” no acaba ahí. La Administración estará en manos de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, imputada por presuntamente camuflar pagos relacionados con el caso Leire.

Según la UCO, Fuentes habría sido la encargada de falsear dos notas de encargo profesional “bajo las directrices de Cerdán”.

El objetivo era pagar a Leire Díez una serie de honorarios. Una de las nóminas correspondía al despacho relacionado con Ismael Oliver, exabogado de Koldo García, y otra a Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán.

La movilización exterior correrá a cargo del senador César Mogo, cuyo papel en Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina ha sido puesto bajo la lupa por el PP.

En esos países ha tratado de movilizar el voto exterior, aprovechando la conocida como ley de nietos, de la que es uno de sus principales defensores.

En octubre de 2025, Mogo admitió abiertamente que la llamada ley de nietos amparaba a "los millones de personas que desde el siglo XIX cruzaron océanos" para buscarse la vida fuera de España.

Un mes después, en una entrevista en una cadena de televisión argentina, decía lo siguiente: "Hacemos legal lo que era natural.

Además, la actual secretaria de Organización, Rebeca Torró, estará al frente de la coordinación general de la campaña. Su adjunto, Borja Cabezón, será su número dos y se encargará de la acción electoral.

En cambio, Anabel Mateos llevará el área de movilización, mientras que la otra adjunta, Elisa Garrido, se ocupará de los actos públicos. Todo mientras se ultiman las listas que se aprobarán el 17 de octubre en un Comité Federal.

“Está en juego un modelo de derechos frente al modelo de las derechas que pretende socavarlos. Por eso el PSOE somos más necesarios que nunca”, ha afirmado Ferraz en un comunicado tras la Ejecutiva.

A la entrada, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha aprovechado para criticar a Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal tras pedir que se vote de manera presencial y no por correo.

El ministro les ha acusado de sembrar dudas sobre un sistema que ha calificado como "seguro cien por cien", "garantista" y "ejemplar".