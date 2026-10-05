El PNV tiene la llave sobre la treta de Sánchez para validar en la Diputación Permanente el decreto que tumbó el Congreso

El decreto conservará medidas impulsadas por Junts, como bonificaciones fiscales y la rebaja al 10% del IVA para pisos turísticos.

El texto mantendrá la suspensión de desahucios de personas vulnerables hasta 2028 y reforzará garantías para los alquileres.

El voto del PNV será decisivo: el bloque de PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos suma 34 miembros, los mismos que PP, Vox y Junts.

El Gobierno prepara un nuevo decreto de vivienda para que la Diputación Permanente convalide medidas rechazadas previamente por el Congreso.

El plan de Pedro Sánchez ya está encima de la mesa: habrá un nuevo decreto Maricarmen sobre vivienda para que sea convalidado en la Diputación Permanente del Congreso, como arranque de la campaña electoral.

Pero el Gobierno queda pendiente de la posición del diputado del PNV en ese órgano del Congreso de los Diputados.

La aritmética hace imprescindible ese voto y fuentes del Gobierno confían en que los nacionalistas vascos mantengan el apoyo que ya mostraron el pasado viernes en el Pleno.

La Diputación Permanente tiene 69 miembros: el PP tiene 27; Vox, 6 y Junts 1. En total, 34. Enfrente, el PSOE tiene 25; Sumar, 6: ERC, 1; Bildu, 1 y Podemos, 1. También suman 34.

La llave para que la argucia de Sánchez prospere o fracase la tiene el voto que tiene el PNV.

La intención del Gobierno es hacer algunos retoques en el decreto, para evitar cualquier duda legal, pero mantener el espíritu de la norma.

Incidirán especialmente en lo referido a la suspensión de desahucios de personas vulnerables hasta 2028 y algunas garantías para los alquileres.

Como la Diputación Permanente tiene hasta 30 días para convalidar el decreto que apruebe el Consejo de Ministros, el Gobierno podría llevar al máximo ese plazo para acercarse lo más posible a la campaña electoral, buscando rédito político.

El éxito de las movilizaciones por la vivienda y, especialmente, las manifestaciones del sábado han empujado al Gobierno y al PSOE a abrazar la tesis de aprovechar ese empuje para ir ya a elecciones.

Con las medidas de Junts

En el Ejecutivo explican que la urgente necesidad que se requiere para justificar el nuevo decreto se basará en la decisión de no dejar sin protección a esas personas durante casi cuatro meses, porque en el mejor de los casos no habrá nuevo Ejecutivo con ejercicio pleno hasta el mes de febrero.

Ese decreto no tiene previsto eliminar las medidas incluidas a iniciativa de Junts como, por ejemplo, las bonificaciones fiscales para propietarios e inquilinos o la reducción al 10% del IVA para los pisos turísticos.

No obstante, Moncloa y el Ministerio de Vivienda trabajaba este lunes en la redacción definitiva, con contacto con los ministros de Sumar.

Es previsible que haya de nuevo dos decretos, dando por hecho que el PNV mantendrá su voto contrario al que regula los alquileres indefinidos.

Fuentes del PNV no ocultan su disgusto por tener que enfrentarse de nuevo al dilema de apoyar por última vez al Gobierno de Pedro Sánchez o permitir que no haya escudo para vulnerables sobre la vivienda.