Feijóo: "¡Por fin! Sánchez convoca por miedo a que se sepa todo, yo quiero decir en 54 días que el muro ya no existe"

Génova afirma que la derrota parlamentaria, con Junts junto a PP y Vox, evidencia que no existía una mayoría progresista estable.

Feijóo sostiene que Sánchez convoca por el fracaso de la legislatura, tras la caída de los decretos de vivienda y sin Presupuestos presentados.

El líder del PP plantea los comicios como una elección entre «decadencia o cambio», frente al proyecto personalista que atribuye a Sánchez.

Feijóo celebra la convocatoria anticipada del 29 de noviembre y promete anunciar en 54 días que «el muro ya no existe».

"¡Por fin!"

Ésas fueron las primeras palabras de Alberto Núñez Feijóo ante el atril de la sala de prensa de la sede nacional del PP.

Había entrado en la estancia sonriendo satisfecho, con paso corto y acelerado, ése que denota autocontrol ante una prisa interna. Las ganas que tiene de darle "otro rumbo" a España y de anunciar "dentro de 54 días que ya no hay muro" se le escapaban de la boca, algo más trastabillada que otras veces.

La declaración institucional del líder de la oposición tras el anuncio de convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre fue un compendio de los mensajes lanzados por su equipo de comunicación en los meses pasados.

Y todos se resumen en uno: "Lo que vamos a elegir, por fin, el 29 de noviembre no es entre dos partidos, sino entre dos modelos, uno de único interés personalista y otro de reconstrucción de la nación. Es decir, resumió "Entre decadencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio".

La verdad, es que si no lo había hecho el mismo día de la investidura de Pedro Sánchez, el 16 de noviembre de 2023, la precampaña empezó 21 minutos antes de que compareciera Feijóo en la sede de Génova.

Es decir, cuando su equipo de prensa confirmaba que el líder de la oposición "y candidato del PP" mantenía su compromiso de acudir el congreso de la empresa familiar, agendado para este lunes a mediodía.

"No se puede empezar una precampaña dejando tiradas a las personas que te esperan. Sánchez no irá. Feijóo sí. Y hasta en esas cosas somos diferentes", explicaba esta fuente de la dirección popular.

Una hora después de la comparecencia de Sánchez en Moncloa, clavada, Feijóo compareció en la sede nacional del PP con el objetivo de desmontar la apelación del presidente a "seguir avanzando" con una enmienda a la totalidad: "¿Alguien quiere cuatro años más de esto?", se preguntó.

Es decir, "cuatro años más de una gran mentira, de política sin escrúpulos, de ambición de poder sin límites, de hacer cualquier cosa con tal de resistir".

O lo que es lo mismo, de "hacer a los españoles rehenes" de un proyecto que, "como era personal", no trabajaba por sus intereses sino por los del inquilino de la Moncloa.

La convocatoria anticipada de elecciones, precipitada tras la caída de los dos decretos de vivienda el viernes, permite al PP presentar "el fracaso de la legislatura" encuadrado en esa derrota parlamentaria.

"Ocho años de fracaso de gestión, y una legislatura imposible que nunca debió comenzar", sostiene Feijóo.

Para el líder popular, Sánchez no ha devuelto la palabra a los españoles por iniciativa propia, sino por el fin abrupto "de una escapada" de mala gestión, de "corrupción económica, política y moral" y de personalismo colonizador de las instituciones.

La derrota de los decretos, con Junts alineado con PP y Vox, esgrime Génova, ha evidenciado que nunca hubo una "mayoría progresista", pese a que el presidente del Gobierno ha vuelto a esgrimirla este lunes.

Que todo fue una suma coyuntural de intereses sin capacidad para asegurar ni la aprobación de sus normas ni unos Presupuestos Generales del Estado. Se cierra la legislatura sin que se haya siquiera presentado un solo proyecto de cuentas públicas.

Sánchez defendió hasta hace una semana que agotaría la legislatura hasta 2027, que las elecciones se celebrarían "cuando tocan" y que el Ejecutivo presentaría las cuentas públicas para 2027 "en tiempo y forma".

Todo eso ha sido, es y seguirá siendo hasta el 29-N, munición para el PP, cuyo líder ya le advirtió, al saludarlo tras ser investido, de que todo esto era "un error".