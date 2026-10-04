El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la vicepresidenta seguda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la ministra de Sanidad, Mónica García. Europa Press

Frente Amplio, la nueva marca de Sumar, presentará el 17 de octubre su hoja de ruta para las elecciones generales

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LO ESENCIAL Las claves Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes presentarán el 17 de octubre la hoja de ruta de su nuevo proyecto, Frente Amplio, junto a su candidatura para las generales. El anuncio llega ante la posibilidad de un adelanto electoral al 29 de noviembre, tras el rechazo en el Congreso de dos decretos sobre vivienda. Frente Amplio reivindica su papel en la defensa de medidas de vivienda y promete atender las demandas sociales ante los desahucios y el encarecimiento del alquiler. Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun, Mónica García y Ada Colau figuran entre los nombres para liderar el espacio, mientras Podemos mantiene a Irene Montero como candidata.

Los cuatro partidos involucrados en la refundación de Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) anunciarán el próximo 17 de octubre la hoja de ruta de su nuevo proyecto político, con el nombre de Frente Amplio. En este anuncio incluirán a su candidato o candidata para las elecciones generales.



Fuentes de la formación han informado de esta decisión, adoptada este domingo en una reunión telemática en la que han participado los cinco ministros de Sumar junto a otros líderes de este espacio político.

Estas mismas fuentes han indicado en un comunicado remitido a los medios de comunicación que ellos han sido el "motor" del Gobierno y quienes han "empujado" el decreto Maricarmen, un decreto por la vivienda que ha puesto contra las cuerdas al Ejecutivo.

Después de que Maricarmen, una mujer de 87 años, fuera desahuciada de su casa después de 71 años, cientos de movilizaciones han exigido que se llegue a una solución para paliar el problema de la vivienda.

El Gobierno dio su respuesta con dos decretos por la vivienda, uno con las exigencias de Sumar y otro que preveían aprobar con el apoyo de Junts. No fue así. Ninguno de los dos fue aprobado y la reacción de la calle no se hizo esperar.

En la más multitudinaria, la de Madrid, las portavoces del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu y Alicia del Río, llegaron a pronunciar que había "acabado el tiempo de los políticos".

Tras la derrota en el Congreso, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció que comenzaba un periodo de reflexión para considerar un adelanto electoral.

Este anuncio supone que las elecciones generales podrían ser el 29 de noviembre. Una fecha que pilla a la izquierda alternativa a contrapié y sin candidato.

A pesar de ello, en su comunicado indican que están preparados para "cualquier escenario".

Vivienda

"Las históricas movilizaciones de esta semana en toda España han vuelto a poner de manifiesto que la vivienda y el rentismo son la herida por la que se desangra nuestro país", comienza el texto enviado por el nuevo Frente Amplio.

La crisis de vivienda, uno de los grandes temas de esta legislatura, ha sido precisamente el desencadenante de que pueda haber un adelanto. Un tema que la izquierda ha hecho suyo pero que ahora parece volverse en contra de sus intereses.

Aun así, el nuevo espacio asegura que "es tarea de partidos, instituciones y sociedad civil escuchar el clamor" de la calle. "No hay legislatura sin vivienda", resumen.

"En las próximas semanas miles de compatriotas perderán su casa por un desahucio, tendrán que marcharse por no poder afrontar la subida del alquiler o seguirán buscando con angustia un piso que se puedan permitir", elaboran.

Por ello, desde el Frente Amplio aseguran que van a "seguir trabajando para hacernos cargo de las demandas de la calle y proteger a todas las personas para quienes su casa no es una fuente de tranquilidad, sino de inseguridad".

"Podemos hacerlo y debemos hacerlo", zanjan.

Candidatos

García, Bustinduy, Rego, Colau.... A pesar de que desde Sumar han sido muy discretos a la hora de designar sus favoritos para una candidatura, lo cierto es que ya hay varios nombres en el aire.

Uno de los pesos pesados del partido, Pablo Bustinduy, actual ministro de Consumo y Derechos Sociales, ha dicho en varias ocasiones que no está interesado en un posible liderazgo. Sin embargo, de los ministros de Sumar, es el mejor valorado por la ciudadanía, según los últimos barómetros del CIS. De hecho, es el único que supera el aprobado.

Seguido de cerca, pero con una calificación menor —un cinco raspado—, está Ernest Urtasun, el ministro de Cultura y quien ha actuado como portavoz de la coalición prácticamente desde que se fundó. Discreto como Bustinduy, no ha hecho comentarios sobre la posibilidad de liderar el espacio.

Ya más abajo, pasando los diez primeros puestos entre los ministros del Gobierno, Yolanda Díaz se posiciona con una calificación por debajo del aprobado y las posibilidades de que sea ella quien lidere la candidatura son muy escasas.

Precisamente, dimitió del liderazgo y ahora todo su empeño está en conseguir llegar a ser directora general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En la misma línea, Mónica García no logra aprobar como ministra de Sanidad, después de varios momentos de la legislatura —como la huelga de médicos—que le han hecho bajar en las valoraciones de los ciudadanos.

Además, es poco probable que sea ella la que lidere el espacio, puesto que se ha postulado como candidata para desafiar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en las próximas elecciones autonómicas.

Sin embargo, varios sectores de la izquierda la propusieron a ella frente a otra de las candidatas más sonadas, Ada Colau, después de que la exalcaldesa haya expresado su deseo de volver a la política institucional.

Desde Podemos, que se ha quedado al margen de esta propuesta, ya anunciaron su candidata hace semanas. Irene Montero sería la cabeza de lista, aunque con matices.

Desde la formación morada han expresado su deseo de hacer unas "primarias abiertas" para así poder elegir los nombres que irán en las listas —a las que se podrá presentar quien quiera—.

Queda saber si, como en las anteriores elecciones, las listas incluirán a toda la izquierda o si, por el contrario, irá dividida.