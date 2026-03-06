El ministro español de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sostenido hoy desde Bruselas que la fragata española enviada este jueves a Chipre "forma parte de una misión europea, formada por socios europeos", y recordó que ya se encontraba en el mar Báltico.



"Esto es una misión europea formada por socios europeos en apoyo a un país europeo como Chipre y ese es el contexto por el cual está allí esta fragata española", ha dicho a su llegada a un Consejo de ministros de Justicia de la UE.



Cuestionado sobre si esta decisión debería haber pasado por el Congreso de los Diputados, como pide el Partido Popular, el ministro volvió a repetir que se trata "de una misión europea que está formada por socios europeos, por barcos y fragatas que son europeos en apoyo a un país europeo", sin aclarar si esta medida debería haberse sometido al trámite exigido por la oposición.

El ministro también quiso aclarar que la fragata Cristóbal Colón, que ayer se dirigió a Chipre en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país, "ya estaba en el mar Báltico, en el seno de una misión" con el buque francés y "con otras flotas de otros países y otras fragatas de socios europeos".