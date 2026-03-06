El PP exige a Sánchez que cumpla la ley y pida permiso al Congreso para enviar la fragata "a una zona de conflicto"
Moncloa pide a los ministerios que preparen planes de contingencia ante el impacto de la guerra en Irán
El Gobierno asegura que manda la fragata a petición de Chipre para dar seguridad a su población y al margen de EEUU
-
Bolaños niega que el envío de la fragata a Chipre sea entrar en guerra: "Es una misión europea y ya estaba en el Báltico"
El ministro español de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sostenido hoy desde Bruselas que la fragata española enviada este jueves a Chipre "forma parte de una misión europea, formada por socios europeos", y recordó que ya se encontraba en el mar Báltico.
"Esto es una misión europea formada por socios europeos en apoyo a un país europeo como Chipre y ese es el contexto por el cual está allí esta fragata española", ha dicho a su llegada a un Consejo de ministros de Justicia de la UE.
Cuestionado sobre si esta decisión debería haber pasado por el Congreso de los Diputados, como pide el Partido Popular, el ministro volvió a repetir que se trata "de una misión europea que está formada por socios europeos, por barcos y fragatas que son europeos en apoyo a un país europeo", sin aclarar si esta medida debería haberse sometido al trámite exigido por la oposición.
El ministro también quiso aclarar que la fragata Cristóbal Colón, que ayer se dirigió a Chipre en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país, "ya estaba en el mar Báltico, en el seno de una misión" con el buque francés y "con otras flotas de otros países y otras fragatas de socios europeos".
-
Sánchez irá al Congreso tras las elecciones en CyL para hablar de la guerra de Irán, pero sin someter su posición a votación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso de los Diputados para debatir sobre la guerra de Irán y el papel de España.
Pero, salvo cambio, esa comparecencia no se producirá antes de las elecciones autonómicas de Castilla y León del 15 de marzo.
Es decir, esa comparecencia ante el Pleno podría producirse el miércoles 18 de marzo, según fuentes del Gobierno.
Lo que que no tiene previsto la Moncloa es que pueda producirse algún tipo de votación sobre el envío de la fragata Cristóbal Colón para colaborar en la protección de Chipre.
El Gobierno entiende que el desplazamiento de la fragata desde el Báltico hasta el Mediterráneo no entra dentro de los supuestos de la ley de Defensa Nacional para someter la decisión a votación.
En todo caso, Podemos se ha opuesto a esta decisión, por lo que el Gobierno tendría difícil formar una mayoría del Congreso sólo con los votos de sus socios parlamentarios.
-
El Gobierno recuerda al PP que el apoyo a una guerra trajo a España los atentados del 11-M
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado de "irresponsabilidad, falta de política y altura de Estado" el "bulo" del PP sobre un vídeo de Margarita Robles junto al embajador de EEUU en España atribuyéndole unas declaraciones a favor de Trump que no pronunció.
"El PP siempre ha estado en el lado de la guerra y no se da cuenta de que la ciudadanía no está ni en la guerra, ni en el bulo ni en la mentira", afirma en La Hora de La 1 de TVE.
Y recuerda que la guerra de Irak "tuvo consecuencias nefastas" para España "en forma de ataques", en clara referencia a los atentados del 11-M.
"Las consecuencias de una guerra siempre son terribles. Recordemos las muertes, el terrorismo... lo tenemos muy fresco y hay que rechazar la guerra", ha añadido.
Por último, pide al PP "huir del bulo y la mentira a la que le ha arrastrado la extrema derecha".
-
Aterriza en Omán el segundo avión del Ejército para repatriar a españoles atrapados por la guerra
Ha llegado hace solo unos minutos a Omán el segundo avión del Ejército del Aire que repatriará a decenas de españoles.
Ayer llegaron 171 españoles desde allí.
-
Vox comunica al PP que no apoyará hoy la investidura de María Guardiola en Extremadura
Vox ha comunicado al PP que no apoyará este viernes la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, según han informado fuentes populares.
"La comunicación no dejó lugar a ninguna otra posibilidad", han explicado las fuentes del PP, que aseguran que "el 'no' lleva días decidido y probablemente no guarde relación con las conversaciones mantenidas en Extremadura sino que obedezca a factores externos".
En un mensaje X, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afirmado este jueves por la noche que "Vox votará este viernes como el PSOE y como Podemos, para satisfacción de Pedro Sánchez".
"Bloquearán el gobierno de centro derecha de quien ha ganado con el 43% del voto. Con su tacticismo electoral, Vox traicionará a sus propios votantes. Nadie les ha votado para eso", ha añadido Miguel Tellado.
-
El PP exige a Sánchez que cumpla la ley y pida permiso al Congreso para enviar la fragata "a una zona de conflicto"
El PP exige al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con la Ley Orgánica de Defensa Nacional y someta al Congreso la autorización para el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre. El principal partido de la oposición denuncia que el presidente ha desplegado el buque de guerra más avanzado de la Armada "a una zona de conflicto" sin recabar el permiso de la Cámara.
Fuentes del PP sostienen que "Pedro Sánchez no puede poner en peligro la vida de nuestros militares sin la autorización del Congreso". El partido de Feijóo reclama que se lleve este asunto a la Cámara "de manera inmediata".
La fragata participaba hasta esta semana en el ejercicio Steadfast Dart 26, unas maniobras de la OTAN en el Báltico, como buque de acompañamiento del portaaviones francés Charles de Gaulle. El Gobierno ordenó su traslado al Mediterráneo oriental tras los ataques de Hezbolá contra una base británica en Chipre.
El cambio es sustancial. Se pasa de un ejercicio de entrenamiento a una operación real en zona de guerra.
El artículo 17 de la Ley Orgánica 5/2005 es taxativo. Para ordenar operaciones en el exterior que "no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional", el Gobierno debe "realizar una consulta previa y recabar la autorización del Congreso de los Diputados".
-
Moncloa pide a los ministerios que preparen planes de contingencia ante el impacto de la guerra en Irán
El conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ya están teniendo consecuencias para la economía global. El incremento de los precios del petróleo y del gas (han subido un 17% y un 61%, respectivamente) ya está afectando a los mercados... y al bolsillo de los españoles. Los conductores lo están constatando en las gasolineras. Por ello, el Gobierno ya trabaja en prepararse para una potencial crisis económica.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, Moncloa ha pedido a los diferentes ministerios planes de contingencia ante los diferentes escenarios en los que pueda derivar el conflicto del Golfo Pérsico.
Pese a que España no es especialmente dependiente de los suministros iraníes (sólo el 5% del petróleo y el 2% del gas 'españoles' son de allí), su ausencia ya está causando estragos en los mercados energéticos, elevando los precios a escala global.
A esto hay que sumar que también está subiendo el coste de los transportes y sus seguros. Y que la inflación de los alimentos también puede aumentar. Un 30% del suministro mundial de fertilizantes pasa por Ormuz.
Ante este panorama, Moncloa ha reclamado al Consejo de Ministros que haga sus deberes. Todos los departamentos están afanados preparando estrategias ante posibles disrupciones de la economía española por la crisis.
Hablamos de los topes a los precios de la energía, la bonificación de cuotas sociales de las empresas, ayudas para pagar gasolina, descuentos en el transporte público y rebajas tributarias para diferentes suministros energéticos y los alimentos.
-
Juan Jesús Vivas (PP) critica a Ayuso por decir que Sánchez dará Ceuta y Melilla a Marruecos: "Nuestra integridad está garantizada"
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha manifestado públicamete que "no comparte" las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en las que, tras criticar la política exterior del Gobierno por "comprometer las fronteras, las islas y las costas españolas", aseguraba: "Las siguientes son Ceuta y Melilla".
En declaraciones a Efe, el presidente de la ciudad autónoma ha aseverado: "No las comparto, los ceutíes deben tener la tranquilidad y la seguridad de que nuestra integridad y soberanía están garantizadas por el ordenamiento constitucional y el Estado, cualquiera que sea el color político del Gobierno de la Nación".
Su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso dijo este jueves que la política internacional de Sánchez está dejando las fronteras, las islas y las costas españolas, "totalmente desprotegidas".
Ayuso añadió que por culpa de Sánchez, "por su dejación, van a regalarle a Marruecos todo lo que les vaya pidiendo: las aguas, la pesca... ¿qué más?". Y ha rematado: "Las siguientes son Ceuta y Melilla".
Vivas ha añadido que Ceuta "ha sido, es y será España porque lo ampara la ley, lo acredita la historia y lo quieren los ceutíes, todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen".
-
Sánchez habla con los líderes de Catar y Omán para apoyarles ante los "injustificables" ataques de Irán
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, para transmitirles el apoyo y solidaridad de España ante los "injustificables" ataques que han sufrido sus países por parte de Irán.
Sánchez ha informado de esas conversaciones en las redes sociales, donde ha subrayado que ningún país debe ser agredido impunemente.
"Los misiles y los drones solo siembran miedo y ponen en riesgo vidas inocentes", ha escrito el jefe del Ejecutivo, quien ha instado a construir una paz y seguridad que todos los países merecen.
He hablado también con el sultán de Omán y el emir de Catar para transmitirles toda la solidaridad y el apoyo de España ante los injustificables ataques que han sufrido sus países.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 6, 2026
Ningún país debe ser agredido impunemente.
Los misiles y los drones solo siembran miedo y ponen…
Estas llamadas de Sánchez con el emir de Catar y el sultán de Omán (quien era el principal mediador en las conversaciones que estaban manteniendo Teherán y Washington antes del ataque de Estados Unidos a Irán) han seguido a la que mantuvo este jueves con el presidente del Líbano, Joseph Aoun.
-
Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith de la formación y aparta a José Ángel Antelo de la dirección nacional
Vox ha decidido acabar con el último superviviente del grupo de fundadores del partido. El Comité de Garantías del partido ha confirmado la expulsión definitiva de Javier Ortega Smith de la formación, retirándole la condición de afiliado, por negarse a la orden de ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.
Según un comunicado difundido durante la madrugada de este jueves, este órgano independiente al partido considera que ha cometido una "infracción muy grave", por lo que deja fuera de la formación ultraderechista al "afiliado número 6", el último vestigio del grupo que impulsó a Santiago Abascal hasta el Congreso de los Diputados.
Además, Vox anuncia que ha decidido apartar de la dirección nacional al destituido presidente de la formación en Murcia y portavoz en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo: "como medida cautelar" queda inhabilitado de cualquier cargo o función y suspendido de sus derechos como afiliado.
-
Sumar defiende la salida de España de la OTAN: "Donald Trump se la ha cargado"
La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, defiende la salida de España de la OTAN en este nuevo contexto internacional ya que, en su opinión, Donald Trump "se la ha cargado", pero no van a confrontar sobre este asunto con sus socios de Gobierno del PSOE.
En una entrevista a Efe, la líder del partido al que pertenece Yolanda Díaz ha mostrado su preocupación por el conflicto bélico en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, y ha defendido la salida de España de la OTAN.
"Siempre hemos defendido ese desacople de la OTAN, porque entendemos que ahora mismo Estados Unidos y el señor Donald Trump son los primeros que se han que se han cargado a la OTAN", ha denunciado.
No obstante, a diferencia de otros partidos como IU o Podemos, desde Sumar no van a pedir expresamente al Gobierno la salida de España de la OTAN, ya que consideran que Pedro Sánchez está actuando de forma correcta ante la "agresión ilegal" de Estados Unidos a Irán y que lo que debe prevalecer es la "unidad" con sus socios.
-
El Gobierno coloca a Feijóo y Abascal en el lado "perdedor de la historia"
La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha replicado a Trump que España es "orgullosamente" el país del No a la guerra y ha asegurado, además, que los que se sitúan en el lado "perdedor" de la historia son los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abacal, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
"Y hoy se lo decimos desde el Gobierno de España (ante la ofensiva en Irán), que orgullosamente une su voz a todos los pueblos del mundo que quieren paz y prosperidad", ha apuntado en un mensaje en redes sociales junto a un vídeo en el que asegura que "España no está para ser servil a ningún interés extranjero".