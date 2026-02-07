El PSOE arrebata al PP la iniciativa en las denuncias por acoso con el caso de Móstoles el día de la declaración de Salazar
La '3' de Ayuso a la denunciante del alcalde de Móstoles: "No hay por qué reunirse con abogados. Pasas información al PSOE"
Puigdemont cree que el fallo del TJUE sobre su inmunidad augura la amnistía que volverá a acercarle al Gobierno
-
Sánchez anuncia una campaña contra las redes sociales "más fuerte que sus bolsillos"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes por la noche una campaña de cinco medidas contra las redes sociales en la que auguró "responsabilidades penales" para sus dueños. "Nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos", aseguró.
En un vídeo de casi dos minutos difundido en su cuenta de la red X, Sánchez consideró que "las redes sociales, por desgracia, se han convertido en una suerte de salvaje Oeste, de Estado fallido".
El presidente del Gobierno dijo que hay aplicaciones que "dan refugio a actividades criminales, de pornografía, de violencia".
Y en medio de su discurso se mostró un cartel que contenía el siguiente mensaje: "Los usuarios de Grok generaron tres millones de imágenes sexualizadas en X en 11 días, incluidas más de 23.000 menores".
Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido y cuando las democracias empezamos a poner orden, sus dueños se ponen nerviosos.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 6, 2026
Seguiremos adelante pese a sus amenazas. pic.twitter.com/IgFn6Ra1VT
-
Sánchez promete a los aragoneses quitar "las sucias manos de los tecnoligarcas del móvil de nuestros chavales"
Pedro Sánchez redobló este viernes su guerra contra los "tecnoligarcas" en el cierre de campaña de las elecciones de Aragón.
El presidente del Gobierno prometió en Zaragoza que va a "plantar cara" a estos directivos para que quiten "sus sucias manos de los móviles de nuestros chavales".
"Los amos del algoritmo podrán expandir sus bulos, pero no tienen el poder del voto. Quieren controlar los móviles porque quieren saber lo que leemos y vemos para controlar lo que votamos", dijo.