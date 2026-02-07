El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes por la noche una campaña de cinco medidas contra las redes sociales en la que auguró "responsabilidades penales" para sus dueños. "Nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos", aseguró.

En un vídeo de casi dos minutos difundido en su cuenta de la red X, Sánchez consideró que "las redes sociales, por desgracia, se han convertido en una suerte de salvaje Oeste, de Estado fallido".

El presidente del Gobierno dijo que hay aplicaciones que "dan refugio a actividades criminales, de pornografía, de violencia".

Y en medio de su discurso se mostró un cartel que contenía el siguiente mensaje: "Los usuarios de Grok generaron tres millones de imágenes sexualizadas en X en 11 días, incluidas más de 23.000 menores".