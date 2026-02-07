Sánchez promete a los aragoneses quitar "las sucias manos de los tecnoligarcas del móvil de nuestros chavales"
Feijóo anima a los aragoneses a "abrir el camino" para echar al PSOE: "Cada voto que no va a Azcón es una alegría a Sánchez".
Abascal piensa ya en pactos y pide a Feijóo "que aclare dónde está": "O está con la mafia o combatiéndola".
Las claves
Pedro Sánchez redobló este viernes su guerra contra los "tecnoligarcas" en el cierre de campaña de las elecciones de Aragón.
El presidente del Gobierno prometió en Zaragoza que va a "plantar cara" a estos directivos para que quiten "sus sucias manos de los móviles de nuestros chavales".
"Los amos del algoritmo podrán expandir sus bulos, pero no tienen el poder del voto. Quieren controlar los móviles porque quieren saber lo que leemos y vemos para controlar lo que votamos", dijo.
En su opinión, el veto a los menores de 16 años que anunció él mismo desde Dubái es "de sentido común" y no tiene "nada" que ver con lo ideológico.
Sánchez eligió para el mitin el salón de un hotel ubicado en la zona de la Expo 2008. Unas doscientas personas se quedaron fuera por falta de espacio.
"Les vamos a plantar cara y lo vamos a hacer con la fuerza de la democracia", incidió, en referencia a Elon Musk, dueño de X, y a Pavel Dúrov, de Telegram, mientras pasaba de puntillas por los problemas específicamente autonómicos.
De hecho, Sánchez dedicó más tiempo a la polémica en torno al alcalde de Móstoles, acusado de acoso sexual, que a hablar de Aragón. "Se demuestra que [el PP] no abrió ningún tipo de investigación, sino que amparó estar con el acosador y no con la víctima", dijo.
Una de las pocas referencias a los asuntos locales fue para burlarse de las equivocaciones de Feijóo en Fribin, empresa a la que llamó "Brifín" en una visita a sus instalaciones.
"Imaginaos a los trabajadores todos sentados... No sabrían qué hacer para no partirse de risa en la cara. El que no fue presidente porque no quiso no mete más la pata porque no puede. Si quieren espectáculo, con Feijóo tienen de sobra", dijo.
También criticó que en el cierre de campaña del PP participaran Los Meconios y Vito Quiles.
El líder socialista reivindicó la "política sana" de Pilar Alegría frente al PP de Azcón y frente a Vox.
A este respecto, advirtió de que este domingo "los votos del PP irán a la ultraderecha y los de la ultraderecha, al PP".
Feijóo pide aunar el voto
Una hora más tarde subía al escenario, también en Zaragoza, Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP subrayó que las elecciones del 8 de febrero serán un "primer" plebiscito que muestre el descontento de la ciudadanía con Pedro Sánchez.
"Sánchez ha traído la decadencia política a España. Será recordado como el presidente más inmoral que ha tenido España. Ese voto del domingo es un mensaje contra el engaño, la división y el enfrentamiento, la discriminación y la desigualdad. Será un mensaje de regeneración política y moral", dijo.
Feijóo erigió a los aragoneses en "portavoces de España" este domingo y pidió aunar el voto de la derecha en torno a Jorge Azcón.
En su intervención cargó casi a partes iguales contra el PSOE y Vox, a quienes culpó de "bloquear" una comunidad que, dijo, es "imparable".
"El enfado no gobierna. Gobiernan las mayorías. No os olvidéis. Hay que poner el cabreo a trabajar, no a bloquear. El voto de quien está harto debe servir para gobernar, no para bloquear. Si no, la decepción será aun mayor", subrayó en la sala Multiusos de Zaragoza ante más de 1.800 personas.
"No tocaba hacer elecciones. Las comunidades con mayoría siguen gobernando. Y aquellas con un presidente honrado han convocado elecciones. No basta con que el PP gane el partido, debe ganar Aragón. Podía copiar a Sánchez y estar sin Presupuestos hasta el siglo XXIII", ironizó.
Abascal presiona al PP
Por su parte, Santiago Abascal cerró la campaña junto a su candidato, Alejandro Nolasco, en la plaza de la Seo de la capital aragonesa ante un millar de personas.
El líder de Vox pidió a la Virgen del Pilar "que ayude a salvar España" con la Basílica del Pilar de fondo.
También tuvo un guiño para Feijóo en clave autonómica. "Lo que tiene que hacer el Partido Popular y el señor Feijóo es aclarar dónde está, o en las reuniones con la mafia, o en la oferta de pactos de la mafia como en las elecciones del 23, o está combatiendo a la mafia con nosotros" para lograr "que los pactos futuros sean más claros".
El líder de Vox también arremetió contra Pedro Sánchez y "su Gobierno de mafia". "El Gobierno de España ha provocado la multiplicación de las violaciones, la criminalidad, y quiere comprar a los pensionistas con 10 o 15 euros más", dijo.
Denunció que el presidente no es "capaz de pisar las calles" de su país y, bajo los gritos de "Pedro Sánchez, hijo de...", se preguntó "qué tipo de gente están trayendo que son capaces de agredir a policías", en relación con lo ocurrido este jueves en el centro de menores de Juslibol.
Abascal puso énfasis en dirigirse a los jóvenes, porque "el Gobierno corrupto les ha arrebatado el futuro".
"Los chavales que están aquí quieren lo mismo que sus abuelos, que es tener un trabajo digno que les permita pagar una vivienda.Saben que les están comprando con el dinero que les han robado a sus padres", denunció.