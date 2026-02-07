Sánchez promete a los aragoneses quitar "las sucias manos de los tecnoligarcas del móvil de nuestros chavales"

Feijóo anima a los aragoneses a "abrir el camino" para echar al PSOE: "Cada voto que no va a Azcón es una alegría a Sánchez". Abascal piensa ya en pactos y pide a Feijóo "que aclare dónde está": "O está con la mafia o combatiéndola".

Pedro Sánchez redobló este viernes su guerra contra los "tecnoligarcas" en el cierre de campaña de las elecciones de Aragón.

El presidente del Gobierno prometió en Zaragoza que va a "plantar cara" a estos directivos para que quiten "sus sucias manos de los móviles de nuestros chavales".

"Los amos del algoritmo podrán expandir sus bulos, pero no tienen el poder del voto. Quieren controlar los móviles porque quieren saber lo que leemos y vemos para controlar lo que votamos", dijo.

En su opinión, el veto a los menores de 16 años que anunció él mismo desde Dubái es "de sentido común" y no tiene "nada" que ver con lo ideológico.

Sánchez eligió para el mitin el salón de un hotel ubicado en la zona de la Expo 2008. Unas doscientas personas se quedaron fuera por falta de espacio.

"Les vamos a plantar cara y lo vamos a hacer con la fuerza de la democracia", incidió, en referencia a Elon Musk, dueño de X, y a Pavel Dúrov, de Telegram, mientras pasaba de puntillas por los problemas específicamente autonómicos.

De hecho, Sánchez dedicó más tiempo a la polémica en torno al alcalde de Móstoles, acusado de acoso sexual, que a hablar de Aragón. "Se demuestra que [el PP] no abrió ningún tipo de investigación, sino que amparó estar con el acosador y no con la víctima", dijo.

Una de las pocas referencias a los asuntos locales fue para burlarse de las equivocaciones de Feijóo en Fribin, empresa a la que llamó "Brifín" en una visita a sus instalaciones.

"Imaginaos a los trabajadores todos sentados... No sabrían qué hacer para no partirse de risa en la cara. El que no fue presidente porque no quiso no mete más la pata porque no puede. Si quieren espectáculo, con Feijóo tienen de sobra", dijo.

También criticó que en el cierre de campaña del PP participaran Los Meconios y Vito Quiles.

El líder socialista reivindicó la "política sana" de Pilar Alegría frente al PP de Azcón y frente a Vox.

A este respecto, advirtió de que este domingo "los votos del PP irán a la ultraderecha y los de la ultraderecha, al PP".