El principal alcalde madrileño del PSOE, el de Fuenlabrada, se suma a los reproches a Puente por el mal servicio de Cercanías

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, y Pedro Sánchez, en un acto público. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada y figura clave del PSOE en Madrid, ha lanzado un aviso claro al Ministerio de Transportes, ADIF y Renfe para que actúen en la línea C-5 de Cercanías.

Su exigencia se produce en un momento en que la presión política sobreÓscar Puente, ministro de Transportes, crece tras el accidente mortal en Adamuz y el mal estado general de la red ferroviaria, que ha desembocado en la huelga de maquinistas que empezará el próximo lunes.

Concretamente, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado por unanimidad una moción en el pleno local que reclama una auditoría integral de la infraestructura y las incidencias que afectan a la línea C-5.

El objetivo, según han explicado desde el Consistorio, es detectar las causas reales de las deficiencias y plantear soluciones efectivas. Además, se exige la publicación periódica de un informe con el histórico de problemas y las medidas correctivas aplicadas.

La moción fue presentada en una primera instancia por el Partido Popular, pero eso no ha evitado que tanto el PSOE como Más Madrid la hayan apoyado.

Con el voto a favor también de Vox, el Consistorio del sur de la región solicita un plan de choque para esta línea, que contemple mantenimiento extraordinario, renovaciones puntuales, un refuerzo de brigadas y un calendario claro para la ejecución de estos trabajos.

Pide, igualmente, que se fije un calendario firme para las inversiones previstas en el Plan de Cercanías de Madrid, con un presupuesto que supera los 7.000 millones de euros, y que se avance en la remodelación de la estación de La Serna.

Mónica Sebastián, primera teniente de alcalde y mano derecha de Ayala, ha defendido la importancia del Cercanías para los usuarios de Fuenlabrada y ha criticado la falta de contundencia del PP a la hora de exigir mejoras, puesto que no han aceptado pedir también explicaciones por el estado de Metrosur.

"Poner en duda la seguridad de la infraestructura es irresponsable, pero es innegable que el servicio necesita inversión y atención", ha señalado.

Fuentes socialistas cercanas a Javier Ayala explican que la moción no tiene como objetivo presionar al ministro de Transportes, sino defender los intereses de los vecinos.

Denuncian que el PP ha rechazado solicitar mejoras similares para Metrosur, porque lo gestiona la Comunidad, aunque ellos sí han dado un 'tirón' de orejas al Gobierno central. Sin importarles que sean socialistas.

"Fuenlabrada siempre defiende los intereses de sus vecinos y vecinas", han asegurado.

Este reclamo llega en un contexto marcado por la crisis de Cercanías, acentuada tras el accidente en Adamuz, que causó 47 muertos. La figura de Óscar Puente está bajo escrutinio, pero desde Fuenlabrada recuerdan que la "lealtad institucional exige que las decisiones se adopten en las asambleas y no en el espectáculo mediático".

Hay que recordar que Javier Ayala, además de un alcalde con gran peso en el partido, es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y coordinador del área de Turismo. Cargos que refrendan la relevancia política del alcalde, que busca mejorar un servicio público fundamental para miles de madrileños, sin importar si esa exigencia se la hacen a su propio partido o no.