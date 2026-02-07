Hablan las encuestas: Alegría tiene un 24% de opciones de sacar menos escaños que nunca y Azcón, un 29% de crecer

La opción de que el PP gobierne sin Vox es muy improbable (3,6%), mientras que Chunta Aragonesista tiene un 73% de probabilidades de mejorar su resultado y lograr 4 diputados.

Vox podría aumentar su representación hasta 13 escaños, y existe un 5,2% de probabilidades de que duplique su presencia actual en las Cortes.

El PP de Jorge Azcón parte como favorito para ganar las elecciones, con un 29,7% de posibilidades de mejorar sus 28 escaños actuales, aunque la mayoría absoluta parece muy difícil.

Las encuestas pronostican que el PSOE de Pilar Alegría podría igualar su peor resultado histórico en Aragón, con un 49% de probabilidades de quedarse en 18 escaños.

Este domingo se celebran las elecciones anticipadas en Aragón, tras la decisión del presidente autonómico, Jorge Azcón, de adelantar los comicios al no alcanzar un acuerdo con Vox para aprobar los Presupuestos de 2026.

EL ESPAÑOL ha elaborado una media ponderada de las encuestas publicadas en las últimas semanas, considerando su precisión histórica y aplicando intervalos de confianza a cada dato, para obtener algunas conclusiones sobre estos comicios.

Existen diferentes escenarios y posibles sorpresas que conviene analizar.

Los datos dicen que la candidata socialista, la exministra Pilar Alegría, se enfrenta a uno de los peores resultados de la historia del PSOE en Aragón.

Las probabilidades de que Alegría mantenga los 23 escaños actuales son nulas, y solo hay un 1% de posibilidades de que alcance los 20 escaños.

Alegría: 49% de 'empatar'

Hasta ahora, el peor resultado del PSOE en Aragón fueron los 18 escaños obtenidos en 2015.

Según la media de encuestas, hay un 25,6% de probabilidades de superar esa cifra, pero lo más probable, con un 49%, es mantenerse en 18 escaños. O sea, que empate con el peor dato histórico del PSOE.

El dato es muy malo para los socialistas, puesto que es previsible que Podemos pierda 1 diputado, y que sea Chunta Aragonesista y no el PSOE el que lo gane.

Las posibilidades de que Alegría saque un peor resultado que el de Javier Lambán en 2023, o sea 17 escaños o menos, ascienden al 24,3%.

Vox, 5% de doblar

El partido de Santiago Abascal, en cambio, pasará de los 7 escaños actuales a una cifra de dos dígitos, y existe un 5,2% de probabilidades de que duplique su representación.

La mayor probabilidad se sitúa en los 13 escaños (61%), mientras que hay un 35,8% de posibilidades de que el candidato Alejandro Nolasco se quede entre 11 y 12.

En cuanto al PP, Jorge Azcón convocó las elecciones con la intención de mejorar los 28 escaños actuales, pero hay un 46,2% de probabilidades de que repita el resultado de 2023.

Azcón, 29% de subir

En todos los escenarios, los populares ganan las elecciones, superando en hasta 10 escaños a los socialistas.

Las probabilidades de mejorar el resultado de 2023 ascienden al 29,7%, mientras que la posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta de 34 escaños es prácticamente nula.

En cambio, existe un 24% de probabilidades de que el PP pierda algún escaño respecto a las anteriores elecciones.

Según la media de encuestas, el PP tendría muy complicado gobernar sin pactar con Vox.

Pacto sin Vox: 3,6%

La idea de Azcón era formar un tripartito con Teruel Existe y el PAR. Para que esto fuera posible, él debería movilizar a todo su electorado, especialmente en zonas rurales, y que los dos partidos regionalistas obtuvieran mejores resultados que los que hoy les otorgan los sondeos.

La probabilidad de que se den estas circunstancias a la vez es solo del 3,6%.

Y es que el PP debería obtener 30 o más escaños (5% de posibilidades), Teruel Existe tendría que conseguir tres o más representantes (51% de probabilidades frente al 42% de lograr solo dos), y el PAR debería entrar con al menos un diputado (57,9% de probabilidades frente al 42% de quedarse fuera).

Sube Chunta: 73%

En 2015, el PSOE obtuvo su peor resultado debido al auge de Podemos, que, con Pablo Echenique al frente, logró 14 escaños.

Ahora, en cambio, la izquierda parte muy debilitada. Solo Chunta Aragonesista puede mejorar su resultado. Hay un 73% de probabilidades de que obtenga un representante más y lograr 4 diputados.

Ese cuarto escaño procedería de la salida de las Cortes del único representante morado que tenía hasta ahora la formación de Ione Belarra.

IU se mantiene: 89%

IU sí se mantendría en las Cortes de Aragón. Hay un 89% de probabilidades de que retenga su actual escaño.

En total, serían 5 escaños a la izquierda del PSOE: todos sumados rondarían los 23, muy lejos de la mayoría absoluta, fijada en 34.

Según este análisis, todos los escenarios apuntan a que el PP parte como claro favorito para ganar las elecciones, con un 100% de posibilidades de victoria.

La media de las encuestas indica que, lo más probable, es que el PP obtenga 28 escaños; el PSOE, 18; Vox, 13; Chunta, 4; Teruel Existe, 2; el PAR, 1; e IU, 1.