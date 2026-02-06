-
Yolanda Díaz aboga por regular "desde la fiscalidad" a las grandes tecnológicas de EEUU
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aboga por regular a las grandes tecnológicas estadounidenses, como X, "desde la fiscalidad" para equilibrar la competencia entre las compañías europeas, incluidas las españolas, y aquellas procedentes de Estados Unidos.
"Lo que creo es que toca regular la fiscalidad, los usos, las normas laborales, igual que hacen el resto de los empresarios y empresarias en nuestro país", sentenció tras reunirse con la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed, en Nueva York.
Díaz ha censurado que "no es justo" que los empresarios compitan en términos de cumplimiento de derechos laborales, convenios colectivos y paguen impuestos mientras "hay una élite ultrarrica que son amiga de Trump que en nuestro país no paga impuestos".
-
Feijóo, Sánchez, Abascal y Belarra arropan hoy a sus candidatos en Aragón en el cierre de campaña
Los líderes nacionales del PP, PSOE, Vox y Podemos se desplazarán este viernes a Aragón para arropar una última vez a sus candidatos antes de las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Todos ellos han escogido la capital, Zaragoza, como escenario de los mítines con los que pondrán el broche final a la campaña.
La campaña aragonesa ha estado bastante marcada por la presencia de los líderes nacionales. Sin ir más lejos, Alberto Núñez Feijóo despejó su agenda durante la última semana para acompañar a Jorge Azcón en actos electorales o visitas a empresas e industrias de la zona.
Este viernes a las 19:30 horas, el líder del PP intervendrá junto a Azcón y la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, en el Salón Multiusos de Zaragoza.
Por su parte, la candidata socialista, Pilar Alegría, estará arropada por Pedro Sánchez, con cuya presencia ya contó el pasado domingo en un acto en Teruel.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha estado muy presente en la campaña, incluso antes de que esta arrancara.
Por otro lado, la candidata de Podemos, María Goikoetxea, contará una vez más con la secretaria general del partido, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero, en el último mitin, que se celebrará en la avenida de la Puerta de Sancho (17:00 horas).
-
Óscar Puente se reúne hoy con sindicatos ferroviarios por tercer día consecutivo para evitar la huelga
El ministro de Transportes, Óscar Puente, se reúne este viernes por tercera jornada consecutiva con los sindicatos ferroviarios de CCOO, UGT y el de maquinistas, Semaf, con el objetivo de frenar la huelga convocada entre el próximo lunes, día 9, y el miércoles 11.
La reunión, prevista para las 9:30 horas de este viernes, busca evitar un parón que está convocado para todo el personal del sector: la operación, el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público.
Los sindicatos reclaman la recuperación de los estándares de seguridad y un cambio de modelo en el sistema ferroviario, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que han causado 47 fallecimientos, además de la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y problemas en el servicio de Rodalies.
Además de Puente, está prevista la presencia del presidente de Adif, Pedro Marco, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, quienes ya estuvieron presentes en las dos citas previas, aunque no lograron desbloquear un acuerdo para eludir el parón.
