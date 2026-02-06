Los líderes nacionales del PP, PSOE, Vox y Podemos se desplazarán este viernes a Aragón para arropar una última vez a sus candidatos antes de las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Todos ellos han escogido la capital, Zaragoza, como escenario de los mítines con los que pondrán el broche final a la campaña.

La campaña aragonesa ha estado bastante marcada por la presencia de los líderes nacionales. Sin ir más lejos, Alberto Núñez Feijóo despejó su agenda durante la última semana para acompañar a Jorge Azcón en actos electorales o visitas a empresas e industrias de la zona.

Este viernes a las 19:30 horas, el líder del PP intervendrá junto a Azcón y la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, en el Salón Multiusos de Zaragoza.

Por su parte, la candidata socialista, Pilar Alegría, estará arropada por Pedro Sánchez, con cuya presencia ya contó el pasado domingo en un acto en Teruel.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha estado muy presente en la campaña, incluso antes de que esta arrancara.

Por otro lado, la candidata de Podemos, María Goikoetxea, contará una vez más con la secretaria general del partido, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero, en el último mitin, que se celebrará en la avenida de la Puerta de Sancho (17:00 horas).