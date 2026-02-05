El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que Pedro Sánchez quiere un Aragón "dócil" y ha resaltado que su objetivo es "fortalecer a Vox para debilitar la Presidencia de la comunidad". Dicho esto, y ante el crecimiento del partido de Santiago Abascal que pronostican las encuestas, ha llamado a unir el voto de centroderecha en el PP y ha subrayado que sólo apostando por 'popular' Jorge Azcón se pueden "cambiar las cosas durante cuatro años".

"El desahogo tiene que ser útil. Y aquí, el personaje más útil hoy en Aragón es Jorge Azcón. Dejaos de bromas. Es él, no hay otro. Votad por Jorge Azcón y no os vais a arrepentir", ha proclamado Feijóo en un mitin en Huesca.

Feijóo ha asegurado que la gente le dice por la calle que está "cabreada", "enfadada", "frustrada" y que "tiene ansiedad", pero ha pedido una reflexión: "El enfado no soluciona el problema, el problema se soluciona votando, teniendo mayorías y gobiernos sólidos". Por eso, ha llamado al voto "útil" en torno al PP.