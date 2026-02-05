'The Telegraph' sentencia a Sánchez por sus "políticas radicales": "España es el nuevo peor país de Europa"

La columna también cuestiona la posible regularización de 500.000 inmigrantes, considerándola una maniobra electoral para contrarrestar el avance de fuerzas soberanistas y problemas económicos.

El autor acusa a Sánchez de exhibicionismo ideológico en política exterior, citando episodios como el envío de una fragata para proteger a Greta Thunberg y declaraciones polémicas sobre Israel.

El artículo señala la impopularidad de Sánchez y sugiere que su bajo nivel de aprobación se debe a escándalos de corrupción que afectan a su entorno familiar y político.

El diario británico 'The Telegraph' critica duramente al Gobierno de Pedro Sánchez, calificando a España como "el nuevo peor país de Europa" debido a sus políticas.

El diario británico The Telegraph arremete contra el Gobierno de Pedro Sánchez en una columna de opinión en la que sostiene que España se ha convertido en "el nuevo peor país de Europa".

El autor define a Sánchez como un "primer ministro socialista impopular" y recuerda que su nivel de aprobación es del "–36%", según YouGov.

Ese desgaste, según el rotativo inglés, se debe a los "escándalos de corrupción que afectan a su esposa, su hermano y a varios colaboradores cercanos".

La columna está firmada por Jacob Wallis Simons, escritor británico y analista de política internacional. Colabora de forma habitual con The Telegraph y otros medios como The Spectator o The Jewish Chronicle.

España representa hoy, según Wallis Simons, una versión "más extrema" por la "afición" de Sánchez por las fronteras flexibles", su "eurofilia ideológica" y su "odio patológico a Israel".

Según el autor, "el momento álgido" de Sánchez se produjo cuando "lamentó que España no tuviera armas nucleares para lanzar sobre Israel".

El Telegraph también critica que el Ejecutivo "enviara un buque de guerra para proteger a Greta Thunberg", en referencia a la fragata del Ejército para dar cobertura a la flotilla en la que iba la activista sueca.

Estos dos episodios en política exterior muestran, según el artículo, un "exhibicionismo ideológico" llenos de "frivolidad estratégica".

Porque para Wallis Simons, Sánchez está "más interesado en gestos simbólicos que en compromisos reales de defensa".

En ese sentido, el articulista reprocha al Gobierno haberse resistido al objetivo del "5% del PIB" en gasto en defensa y retrata a España como un "Estado sibarita" que "prefiere proteger su presupuesto de bienestar social antes que su propia seguridad".

"Lanzarle tomates a Trump ha sido durante mucho tiempo una estrategia en la que Sánchez aparentemente se ha apoyado para consolidar el apoyo que conserva entre el electorado", continúa el texto.

El autor también rechaza que el Gobierno español vaya a regularizar a cerca de "500.000 inmigrantes".

Se trata, a juicio del escritor, de un ejercicio de "ingeniería electoral" para "frenar el avance de fuerzas soberanistas" y compensar una economía "debilitada por la escasez de mano de obra y el envejecimiento demográfico".